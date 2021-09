Bezirksgericht Dietikon «Die Kinder sind mir auf den Schoss gesessen»: Schlieremer Lehrer war wegen sexueller Handlungen mit Kindern angeklagt Ein älterer Lehrer ist seinen Job los, nachdem er sich unprofessionell verhalten hat. Dass er Mädchen unsittlich berührt haben soll, ist aber nicht erwiesen, das Bezirksgericht Dietikon musste ihn freisprechen. David Egger 21.09.2021, 20.51 Uhr

Dass er den Kindern zu nahe kam, gibt der Lehrer zwar zu. Die ihm vorgeworfenen sexuellen Handlungen streitet er aber ab. Themenbild: Benjamin Manser

«Es stimmt, dass ich mit den Kindern gelernt habe und dass sie mir dann zwischendurch auf den Schoss oder auf das Bein gesessen sind», sagt der Angeklagte, «aber es stimmt nicht, dass ich sie zwischen den Beinen angefasst habe.»

Es ist Dienstagmorgen. Am Bezirksgericht Dietikon entscheidet sich, ob der 63-jährige Lehrer fortan als Kinderschänder gilt. Hin und wieder zittert er mit seinen Füssen. Zwei Schülerinnen hatten erzählt, er habe sie, oberhalb der Kleider, im Genitalbereich berührt und gestreichelt – immer wieder, über fast zwei Jahre hinweg. Die Mädchen waren zwischen sieben und neun Jahren alt.

Beantragt war eine bedingte Freiheitsstrafe

Die Staatsanwaltschaft für schwere Gewaltkriminalität hat wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern eine bedingte viermonatige Freiheitsstrafe und 1800 Franken Busse beantragt, dazu ein lebenslängliches Verbot von Tätigkeiten mit Minderjährigen.

Gearbeitet hat der Primarlehrer und Vater schon länger nicht mehr. Von seinem Job bei der Schule Schlieren ist er freigestellt. Er darf also nicht arbeiten, erhält aber den Monatslohn von rund 10'000 Franken brutto weiterhin. Eine Administrativuntersuchung ist derzeit noch sistiert wegen des Strafverfahrens.

Angeklagter und Verteidiger geben Fehler zu

Es sei verständlich, «dass die Alarmglocken geläutet haben», erklärt sein Verteidiger, Urs Oswald aus Bremgarten. Die Kinder auf den Schoss zu lassen, sei eine «falsche körperliche Nähe». Die «unprofessionellen Grenzverletzungen» seines Mandanten seien aber «nicht strafrechtlich relevant».

Zudem zeigte sich der Angeklagte selbstkritisch. So sagt er:

«Ich war ein Lehrer, der eine familiäre Stimmung hatte im Klassenzimmer. Das ist heute natürlich ein Problem. Ich gebe das gerne zu, das war unprofessionell. Heute würde ich mehr Distanz suchen, so wie man das muss in der heutigen Zeit.»

Die angeblichen Übergriffe sollen in einer Art Lernklub passiert sein, den der Lehrer am Mittag anbot. In dieser Nachhilfestunde waren jeweils etwa fünf Kinder mit dabei. Vor allem fremdsprachige mit Schwierigkeiten in der Schule. Alle hätten freien Zugang zum Zimmer gehabt, auch die Assistenzlehrerin. «Manchmal kam sie auch einfach rein», erklärt der Lehrer. Will heissen: Er hatte nichts zu verstecken.

«Mal häufiger und mal weniger» seien ihm unter anderem die beiden Mädchen auf den Schoss gesessen, sowohl im Lernklub als auch im normalen Unterricht.

«Bei einem freundschaftlich-familiären Umgang können sich die Kinder am besten beruhigen und auf die Sache konzentrieren»,

erklärt der Lehrer gegenüber Bezirksrichter Benedikt Hoffmann, der in diesem Fall als Einzelrichter urteilt.

«Hat jemals ein Kind gesagt, Sie sollen aufhören?», fragt der Richter. «Wenn ein Kind aufstehen wollte, habe ich es immer aufstehen lassen. Ich habe die Kinder nie festgehalten», sagt der Angeklagte.

Polizei suchte Kinderporno-Dateien

Anlässlich einer Hausdurchsuchung schnappte sich die Polizei auch dessen Datenträger. Gesucht wurde kinderpornografisches Material, gefunden wurde nichts.

«Hätte er pädophile Tendenzen, hätte man etwas gefunden»,

sagt der Verteidiger – und überhaupt wäre es nicht nachvollziehbar, wenn ein Pädophiler seine Neigungen immer im Griff hätte und mit über 60 plötzlich nicht mehr.

«Er ist in beruflicher Hinsicht ohne Fehl und Tadel, hat einen einwandfreien Leumund und intakte Familienverhältnisse. Ein Mann mit dieser Lebensführung kann nicht plötzlich als unglaubwürdig angesehen werden.»

Vor allem das eine Mädchen wolle sich wohl «hervortun und wichtig machen».

Die Kindsanwältin sieht das anders, fordert 6000 Franken Genugtuung plus Schadenersatz.

«Die Vorwürfe können nicht erfunden sein. Ein neunjähriges Mädchen ist gar nicht fähig, so etwas zu erfinden und mehreren Personen gleich zu erzählen.»

Weiter sagt die Anwältin, dass sie es «bedenklich und sehr unprofessionell» findet, dass ein Lehrer jahrelang Kinder auf seinem Schoss sitzen lässt, ohne dass jemand wie zum Beispiel die Assistenzlehrerin das meldet. Das eine Mädchen habe seit den Vorfällen oft Angst, und es habe längere Zeit nicht mehr alleine schlafen können.

Freispruch plus 500 Franken Genugtuung wegen des einen Tags in Untersuchungshaft lautet das Urteil des Gerichts. Richter Hoffmann weist darauf hin, dass der Beschuldigte schlüssig, widerspruchsfrei, glaubhaft und durchaus auch selbstkritisch aussage. Bei den Aussagen der Kinder gebe es dagegen markante Widersprüche und es fehle an Plausibilität. Zum eigentlichen Kerngeschehen hätten die Kinder zudem sehr pauschale Aussagen getätigt.

Zu viele verschiedene plausible Sachverhaltsvarianten

Weiter könne man nicht ausschliessen, dass den beiden Mädchen Druck aus ihrem jeweiligen Elternhaus auferlegt wurde. Eine involvierte Mutter war nämlich empört, weil der Lehrer die Kinder aufgeklärt hatte; sie fand das moralisch anrüchig. Sollte deshalb dem Lehrer geschadet werden? Oder wollten die Mädchen einfach nur Aufmerksamkeit?

Aus Sicht des Gerichts gibt es viele verschiedene mögliche plausible Sachverhaltsvarianten.

«Jene der Staatsanwaltschaft ist nur eine. Das allein muss schon zu einem Freispruch führen»,

sagt Hoffmann. Hinzu komme, dass ein Täter solche Handlungen nicht in einem für alle zugänglichen Zimmer und im Beisein weiterer Kinder oder einer Assistenzlehrerin tätigen würde. Zu gross wäre die Gefahr, erwischt zu werden.

Die Verfahrenskosten zahlt der Staat. Der Lehrer habe zwar aufgrund seines Verhaltens mit einem Disziplinarverfahren und klärenden Gesprächen rechnen müssen – aber nicht mit einem Strafverfahren.

Dass der Lehrer in die Schule Schlieren zurückkehrt, gilt als unwahrscheinlich. Vielleicht werde er nun bis zur Pensionierung freigestellt, sagt der Verteidiger nach dem Urteil.