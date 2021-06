Bezirksgericht: Nach sechs Jahren immer noch kein Urteil

Bezirksgericht Dietikon «Simply Gold» im Clublokal: Arztzeugnis stoppt Gerichtsverfahren, aber die Zeit drängt Das Bezirksgericht Dietikon wollte über einen Serben urteilen, der in einem Urdorfer Club illegale Glücksspielgeräte betrieben haben soll. Aber dazu kam es nicht.

Cynthia Mira 11.06.2021, 05.00 Uhr

In einem Urdorfer Club fand die Kantonspolizei 2015 Glücksspielautomaten, die ohne Konzession betrieben wurden. Nana Do Carmo

Sie fressen Bargeld und tragen ­Namen wie «Miami Beach», «Golden Fruits» oder auch «Simply Gold» – das sind die Glücks­spiele, die die Kantonspolizei auf zehn Automaten in einem Urdorfer Clublokal gefunden hat. Solche ­Spiele anbieten ­dürfen nur konzessionierte Spiel­banken. Der Urdorfer Club hatte keine Konzession – im Gegensatz zum Beispiel zu den bekannten Casinos in Baden und Zürich.

Mit der Hausdurchsuchung im Frühling 2015 startete ein Justizverfahren, das am Dienstag im Bezirksgericht Dietikon hätte enden sollen. Doch dazu kam es nicht. Denn der mutmassliche Besitzer der Automaten, ein heute 60-jähriger, in Dietikon wohnhafter Serbe, überraschte den Richter Benedikt Hoffmann, kaum hatte die Verhandlung begonnen. Der Verteidiger des Beschuldigten unterbreitete ihm ein tags zuvor ausgestelltes Arztzeugnis. Der Beschuldigte könne gar nicht richtig befragt werden. Er nehme sieben Medikamente pro Tag. Damit war die ganze Verhandlung infrage gestellt. Nach einer kurzen Unterbrechung entschied sich das Gericht aber, den Prozess fortzuführen.

Verteidiger: Polizeiprotokoll sei eine «Schweinerei»

Das darauffolgende Plädoyer des Verteidigers war eine gehörige Portion Kritik am Protokoll der Kantonspolizei. Dieses entstand im März 2015 um neun Uhr abends im Lokal. Der Verteidiger sagte:

«Eine solche Schweinerei habe ich noch nie gesehen.»

All die handschriftlichen Bemerkungen seien erfunden. Weder sei der Beschuldigte der Barbetreiber, noch sei seine Ehefrau eine Mitarbeiterin. «Das Protokoll verfasste ein unbekannter Polizist nach Lust und Laune», meinte der Verteidiger.

Der Beschuldigte habe die Glückspielgeräte nicht installiert und es sei auch kein Gewinn ausgeschüttet worden, weder in Form von Geld noch in Form von Essen und Trinken. Es stimme nicht, dass die Geräte seit Monaten in Betrieb gewesen seien und etwa 3000 Franken eingebracht hätten. Zudem sei seine Frau anwesend gewesen und habe die Fragen für ihren Mann zu übersetzen versucht. Der Beschuldigte spricht kaum Deutsch und war auch in der Verhandlung auf eine Dolmetscherin angewiesen. Einzig seinen Geburtstag nannte er, ansonsten schwieg er und tat im Gerichtssaal kaum einen Wank.

Sein Verteidiger fügte an, dass es sich um Automaten handle, die dem Vergnügen der Vereinsmitglieder gedient hätten und dass man den Mann dafür nicht verurteilen könne. Er verlangte einen Freispruch. Das sieht die Eidgenössische Spielbankenkommission, die für solche Strafverfahren zuständig ist, ganz anders. Im Dezember 2018 wurde der Mann daher zu einer Busse von 21 500 Franken und zur Zahlung einer sogenannten Ersatzforderung von 3000 Franken verurteilt. Gegen diesen Strafbescheid legten der mutmassliche Glücksspiel-Anbieter und sein Verteidiger im Januar 2019 Einsprache ein. Sie forderten, dass der Strafbescheid aufzuheben und das Verfahren einzustellen sei.

Nach der Einsprache erliess die Eidgenössische Spielbankenkommission eine Strafverfügung. Sie milderte die Strafe ab – insbesondere wegen der sehr langen Verfahrensdauer – und verurteilte den Mann im Oktober 2020 zu einer Busse von 11500 Franken und einer Ersatzforderung von 3000 Franken. Überdies hätte er die Kosten des Verfahrens in der Höhe von 12715 Franken zahlen sollen. Doch erneut legten der Mann und sein Anwalt Einsprache ein, weshalb der Fall zur Beurteilung an das Bezirksgericht Dietikon überwiesen wurde.

Der Richter unterbrach den Prozess nach dem Plädoyer des Verteidigers erneut. Und sagte:

«Wir sehen das schon nicht alles so klar, wie Sie es im Plädoyer ausgeführt haben.»

Nun sei aber eine Erstellung eines Gutachtens unausweichlich: «Es muss geprüft werden, ob der Angeklagte verhandlungsfähig ist.»

Der Mann ging Konkurs und ist mehrfach vorbestraft

Er müsse befragt werden, und das Arztzeugnis könne man nicht ignorieren. Damit war die Verhandlung abgebrochen. Ein Aufgebot gibt es erst wieder, wenn das Gutachten erstellt ist. Das könnte dauern. Aber die Zeit drängt: Für die Taten, die dem Serben zur Last gelegt werden, gilt eine Verjährungsfrist von sieben Jahren. Diese läuft im Frühling 2022 ab. Der Beschuldigte ist mehrfach vorbestraft. 2011 verurteilte ihn die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis wegen Missbrauch von Lohnabzügen, Ungehorsam im Betreibungs- und Konkursverfahren sowie Bruch amtlicher Beschlagnahme, 2013 wegen Misswirtschaft und Unterlassung der Buchführung und 2014 wegen Beschäftigung von Ausländern ohne Bewilligung und Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise und des rechtswidrigen Aufenthalts. 2015 wurde er wiederum wegen Verletzung des Ausländergesetzes verurteilt. Ein Verdacht auf Widerhandlung gegen das Ausländergesetz war denn auch der Grund, weshalb die Staatsanwaltschaft im Frühling 2015 mittels Hausdurchsuchungsbefehl die Kantonspolizei nach Urdorf schickte. Dass bei der Hausdurchsuchung auch Glücksspielautomaten gefunden wurden, war also ein Glückstreffer.