Bezirksgericht Dietikon IV-Bezüger missachtet Hausverbot – wird aber trotzdem freigesprochen Ein Schweizer besuchte seine Freundin in einer Limmattaler Sozialeinrichtung, obwohl er Hausverbot hatte. Das Bezirksgericht hat nun den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft aufgehoben. Hans-Caspar Kellenberger 25.06.2021, 04.30 Uhr

Der IV-Bezüger hatte gegen das Hausverbot verstossen, weil er dachte, dass sich seine Freundin in Lebensgefahr gebracht hatte. Severin Bigler

Im Dezember 2020 besuchte ein 42-jähriger Schweizer seine Freundin in einer Limmattaler Sozialeinrichtung. Dies, obwohl er dort bereits seit dem 18. November Hausverbot auf unbestimmte Zeit hatte. Der Beschuldigte wusste vom Verbot. Als die Polizei auf Anfrage der Institution vorbeikam, fanden die Beamten den IV-Bezüger schlafend vor – in der sich in der Institution befindenden Wohnung seiner Freundin.