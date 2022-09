Bezirksgericht Dietikon In Oberengstringen Schmuck im Wert von 75'000 Franken geklaut – Kriminaltourist kassiert 20 Jahre Landesverweis Das Bezirksgericht Dietikon hat einen 57-jährigen Kriminaltouristen zu vier Jahren Gefängnis und 20 Jahren Landesverweis verurteilt. Louis Probst Jetzt kommentieren 16.09.2022, 15.04 Uhr

Die Polizei war schnell zur Stelle und konnte den Räuber verhaften. Themenbild: Severin Bigler

Es war der Schock des Lebens: Als eine Frau an einem frühen Novemberabend des letzten Jahres ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Oberengstringen betrat, sah sie sich einem Einbrecher gegenüber, der eine Tasche und eine Schmuckschatulle behändigt hatte. Der Mann flüchtete und stiess die Frau weg. Sie stürzte, konnte sich aber aufrappeln und den Einbrecher verfolgen. Die Polizei konnte den Mann sozusagen vor Ort festnehmen. Die Beute – Schmuck im Wert von 75’000 Franken – trug er noch auf sich. Seit der Festnahme ist er in Haft.

Ermittlungserfolg dank DNA-Spuren

Im Laufe der Untersuchung konnte man, aufgrund von DNA-Spuren, dem kosovarischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in der Schweiz auch den Einbruch in ein Einfamilienhaus in Zürich anlasten.

Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Raub mit Nötigungshandlungen, Diebstahl, mehrfacher Sachbeschädigung, mehrfachem Hausfriedensbruch sowie Landesverweisungsbruch und rechtswidrigem Aufenthalt. Nur wenige Monate vor dem Einbruch in Oberengstringen war der Mann im Kanton St. Gallen bedingt aus der Haft entlassen und ausgeschafft worden. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten als Gesamtstrafe sowie eine Landesverweisung für 15 Jahre mit Eintrag im Schengener Informationssystem.

«Ich möchte zu Hause bleiben»,

erklärte der Beschuldigte vor Gericht via Übersetzer auf die Frage von Gerichtspräsidentin Fabienne Moser-Frei zu seinen Zukunftsplänen. «Ich bin schon lange unterwegs und habe ein gewisses Alter erreicht.» Auf die Frage, ob er denn arbeiten wolle, entgegnete der Beschuldigte, der nach eigenen Angaben mit seiner Frau, erwachsenen Kindern und Enkelkindern in äusserst prekären Verhältnissen im Kosovo lebt und sein Pekulium aus dem Strafvollzug für den Neustart spart: «Ja. Wenn ich etwas finde. Aber wer stellt schon einen 57-Jährigen ein?»

Den Einbruch in Oberengstringen gestand er ein. Er habe die Frau jedoch absolut nicht geschubst oder gestossen.

«Ich weiss nicht, wie sie gestürzt ist»,

beteuerte er. «Ich bin mir nicht bewusst, dass ich sie berührt habe. Ich wollte einfach wegrennen.»

Den Einbruch in Zürich bestritt er: «Damit habe ich nichts zu tun», erklärte er. Zu den DNA-Spuren meinte er:

«Ich weiss nicht, was die dort gefunden haben.»

Zum Vorhalt der Gerichtspräsidentin, dass er nach Entlassung aus dem Strafvollzug und Rückführung in seine Heimat in die Schweiz zurückgekehrt sei und delinquiert habe, sagte der Beschuldigte, der hierzulande mehrfach in Haft war: «Ich habe mir nicht vorgestellt, dass so etwas passieren würde. Es ist nicht so, dass ich das aus Lust gemacht habe oder weil es mein Beruf ist. Ich habe alles nur getan, um überleben zu können.»

Schubs oder nicht Schubs?

Die Plädoyers des Staatsanwaltes – der an seinen Anträgen festhielt – und des Verteidigers kreisten um die Kernfrage, ob der Beschuldigte beim Einbruch in Oberengstringen die Frau zu Fall gebracht hatte oder nicht. «Die Aussagen des Opfers sind verlässlich», betonte der Staatsanwalt. «Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln. Die Aussagen des Beschuldigten sind Schutzbehauptungen und etwas für eine Märchenstunde.» Ausgehend vom Sachverhalt liege räuberischer Diebstahl vor.

Das stellte der Verteidiger in Abrede. «Mein Mandant hat die Frau unbeabsichtigt touchiert», erklärte er. «Er ist kein Gewalttäter.» Zum Einbruch in Zürich macht er geltend, dass von einem DNA-Fund nicht zwingend auf eine Täterschaft geschlossen werden könne. Der Beschuldigte sei daher in diesem Punkt freizusprechen. Der Verteidiger beantragte eine Gesamtstrafe von 15 Monaten wegen Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Die Landesverweisung sei, ohne Eintragung ins Schengener Informationssystem, nur für 10 Jahre anzuordnen.

So urteilte das Gericht

Das Gericht folgte jedoch der Staatsanwaltschaft. Es sprach eine Freiheitsstrafe von vier Jahren aus und ordnete eine Landesverweisung für 20 Jahre an, inklusive Eintrag ins Schengener Informationssystem. «Das Gericht ist der Ansicht, dass die Aussagen der Frau grundsätzlich glaubhaft sind und der Beschuldigte sie aus dem Weg haben wollte», so die Vorsitzende. «Die Aussagen des Beschuldigten sind inkonsequent. Auch aufgrund der Verletzungen der Frau ist erstellt, dass der Ablauf gemäss Anklage vonstattengegangen ist. Die hohe Strafe ist den Vorstrafen und dem Verhalten des Beschuldigten zuzuschreiben. Armut ist kein Grund, um zu delinquieren.»

