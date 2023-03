Bezirksgericht Dietikon «Ich war ein Kindskopf»: Komiker Bendrit Bajra steht wegen filmreifer Szenen im Gubristtunnel vor Gericht Der ehemalige Social-Media-Comedian Bendrit Bajra steht heute vor dem Dietiker Bezirksgericht. Angeklagt ist er wegen grober Verkehrsregelverletzung. Er fuhr – das Auto vom Beifahrersitz aus lenkend – mit über 100 km/h durch den Gubristtunnel. Martin Rupf Jetzt kommentieren 22.03.2023, 15.50 Uhr

Hat alles mit dem Handy gefilmt: der Beschuldigte Bendrit Bajra. Sandra Ardizzone (Würenlos, 3. August 2015)

Rund zehn Jahre ist es her, seit Bendrit Bajra auf den Sozialen Netzwerken als Schweizer Comedian fast täglich für Schlagzeilen sorgte. Doch seit einigen Jahren ist es ruhiger geworden um ihn - bis heute.

Sichtlich schlanker als zu seinen Comedian-Zeiten und gut gelaunt betritt der 27-Jährige am Mittwochmorgen das Bezirksgericht in Dietikon. Und das, obwohl ihm wegen grober Verkehrsverletzung eine Gefängnisstrafe droht. Passiert ist es Anfang April 2016 morgens um zwei. Bendrit war mit Freunden auf dem Heimweg von Baden in Richtung Zürich, als der Fahrer des Fahrzeugs mitten im Gubristtunnel (auf Weininger Gemeindegebiet) das Lenkrad Bendrit überliess und nach hinten kletterte. In der Folge lenkte Bendrit das Auto rund einen halben Kilometer lang vom Beifahrersitz aus, vollzog einen Spurwechsel auf die Überholspur und erhöhte das Tempo von 100 auf rund 110 km/h. Doch damit nicht genug: Laut Anklageschrift soll Bendrit das Ganze mit seinem Handy gefilmt haben. Ganz der Comedian, sah es der damals 20-Jährige wohl als seine Pflicht an, die Aktion noch zu kommentieren. «So liebi Lüt, mir händ eifach kein Fahrer meh», sagt er im Handy-Filmli.

Nur drei Wochen später war Bendrit wieder an einer wilden Szene auf der Autobahn beteiligt, diesmal in Aadorf TG. Bendrit fuhr einem Kollegen hinterher, während sein Beifahrer die stuntwürdigen Szenen auf Video festhielt. So schob der vor ihm fahrende Kollege zuerst den Kopf, später den ganzen Oberkörper aus dem Dachfenster und streckte während ein paar Sekunden die Arme seitlich aus - bei voller Fahrt. Abermals war Bendrit um eine komödiantische Einordnung nicht verlegen: «Mir händ da en Albaner … mir händ da en Shipi, de macht da so illegali Sache, und zwar goht er eifach us em Dach use wie en Schafseckel.»

Entgegen seiner damaligen Gepflogenheiten stellte Bendrit die Aufnahmen nicht auf die Sozialen Medien, sondern schickte diese nur seinen Freunden. Trotzdem bekam die Polizei Wind von der Sache und die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln und Gehilfenschaft dazu. Bendrit habe mit seinem Verhalten das grosse Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern in Kauf genommen.

Bendrit: «Ich war ein Kindskopf, aber ich wollte nie andere gefährden»

Der Dietiker Bezirksrichter Benedikt Hoffmann will von Bendrit als Erstes wissen, was dieser zu den Vorwürfen zu sagen habe. Den Sachverhalt als solchen bestreitet Bendrit nicht, seine Rolle hingegen interpretiert er komplett anders. «Ja, ich befand mich bei der Fahrt durch den Gubristtunnel auf dem Beifahrersitz und nicht im hinteren Teil des Fahrzeugs, weil ich damals noch dicker war.» Doch genau das sei ihm zum Verhängnis geworden.

«Als mein Freund mir das Lenkrad übergab, ging ich instinktiv von einem medizinischen Notfall aus.» Weshalb er schon vor der Übernahme des Lenkrads gefilmt habe, wollte der Richter wissen. «Keine Ahnung, aber ganz sicher wollte ich mich nicht profilieren», so Bendrit. Innert Sekunden sei ihm sehr viel Verantwortung übertragen worden; er habe einfach versucht, ruhig zu bleiben. «Und dabei gleich auch noch den Tacho gefilmt», liess Richter Hofmann nicht locker «Nein, das war purer Zufall», so Bendrit.

«Kindskopf»: Bendrit Bajra. Keystone / Archiv

Auf die Frage, weshalb er die Spur gewechselt und dabei noch das Tempo erhöht habe, antwortet der 27-Jährige: «Weil ich nicht von einem anderen Auto links überholt werden wollte und weil man auf der Überholspur schneller fährt», hält Bendrit an seiner abenteuerlichen Verteidigungsstrategie fest. «Ich war damals zwar ein Kindskopf, aber ganz sicher wollte ich nie andere Personen in Gefahr bringen.» Zum zweiten Vorfall könne er sich nicht gross äussern, «da dieser doch schon einige Zeit zurückliegt».

Staatsanwalt: «Für diese leichtsinnige Aktion gibt es schlicht keine Erklärung»

In der Tat: Fast sieben Jahre sind seither vergangen. Ein Umstand, der auf die Kappe des Angeklagten gehe, so die Staatsanwältin. «Der Beklagte hat sich nach Kräften gegen den Führerausweisentzug gewehrt und das Verfahren enorm in die Länge gezogen, indem er immer wieder andere Aussagen machte.»

Bendrits Aussagen seien reine Schutzbehauptungen. «Für diese leichtsinnige Aktion gibt es schlicht keine Erklärung.» Ja, es lasse sich nicht beweisen, dass es geplant gewesen sei, dass Bendrit das Steuer übernehmen soll. «Fakt ist aber: Sein Wille, das Lenkrad halten zu wollen und in der Folge die schlechtesten Optionen zu wählen, manifestierte sich in seinen Handlungen.» Alles in allem fordert sie – Bendrit hatte auch noch Zivildienst geschwänzt und sich einen illegalen Laserpointer beschafft – eine 24-monatige Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe von 3900 Franken, beides bedingt mit einer dreijährigen Bewährungsfrist.

Mag Autos: Bendrit Bajra Nora Güdemann / Archiv

Auch die Verteidigung monierte die «inakzeptabel lange» Verfahrensdauer, schob den Schwarzen Peter aber der Anklage zu, die viel zu viele und zu aufwendige Ermittlungen durchgeführt habe. Ganz abgesehen davon habe nicht das Verhalten seines Mandanten zu den gefährlichen Situationen geführt, sondern dasjenige seiner Freunde. «Was hätte mein Mandant denn machen sollen? Einfach das Lenkrad loslassen?» Der Verteidiger ging noch einen Schritt weiter und attestierte Bendrit gar umsichtiges Handeln. «Er wollte vermeiden, dass er überholt werden konnte und dabei jemand hätte sehen können, dass kein Lenker hinter dem Steuerrad sitzt, was eine zusätzliche Gefahr hätte schaffen können.»

In seinem Schlusswort hält Bendrit fest: «Ich werde ganz sicher nicht mehr in eine solche Situation geraten.» Im Gegenteil, er habe als Jungunternehmer grosse Pläne: «Ich möchte mich auf ein neues Level bringen.»

Zuerst muss er nun aber das Dietiker Urteil abwarten. Dieses wird heute Abend verkündet.

Update folgt ...

