Bezirksgericht Dietikon verurteilt Krankenkassen-Betrügerin

Bezirksgericht Dietikon «Ich stand unter Bedrohung»: Geständige Krankenkassen-Betrügerin unter Tränen verurteilt Eine Schweizerin aus dem Bezirk Dietikon luchste der Visana mit gefälschten Massage-Quittungen mehrere zehntausend Franken ab. David Egger Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Das Bezirksgericht Dietikon hat die Täterin verurteilt. Sie sagt, sie sei zu den Taten gezwungen worden. Severin Bigler

Jeden Monat zahlen wir Krankenkassenprämien. Mit dem Geld wird zum Teil Schindluder getrieben. So wie in diesem Fall.

Die Täterin, eine etwas über 50 Jahre alte Schweizerin aus dem Limmattal, hatte für sich und ihre Kinder eine Zusatzversicherung für komplementärmedizinische Behandlungen abgeschlossen. Dank dieser konnte sie sich die Kosten für medizinische Massagen rückerstatten lassen, die sie und ihre Kinder erhalten haben sollen.

Selber in einem Betrieb gearbeitet, der Massagen anbot

Und das tat sie zuhauf – aber für Massagen, die in der Realität gar nie statt­gefunden haben. Sie fertigte zahlreiche Quittungen an, die bei der Visana durchs System flutschten. Wie? Ganz einfach: Sie arbeitete selber in zwei Betrieben, die medizinische Massagen anboten. Echte Quittungspapiere hatte sie also in Griffnähe. Darauf trug sie ein, wann die angeblichen Massagen stattgefunden haben; zudem musste sie die Unterschriften der Masseurinnen fälschen.

Der Trick funktionierte lange. Entsprechend viel Geld hat sich die Frau erschlichen.

Total rund 55'000 Franken Betrugsgelder

Die erste Quittung stammt vom 15. November 2011 und beläuft sich auf einen Betrag von 1150 Franken. Die letzte Quittung stammt vom 24. Juli 2018. Über all die Jahre erhielt sie so von der Visana einen Betrag von rund 55'000 Franken.

«Ihr war bewusst, dass die Visana aufgrund der vielen Rechnungen, die sie jeweils von ihren Kunden zur Zahlung erhält, nicht in der Lage war, jede einzelne zu prüfen», schrieb die Staatsanwaltschaft 2020, als sie gegen die Frau Anklage wegen gewerbsmässigen Betrugs und mehrfacher Urkundenfälschung erhob. Sie forderte eine bedingte Geldstrafe in der Höhe von 180 Tagessätzen zu 70 Franken sowie eine Busse von 3000 Franken und die Auferlegung der Verfahrenskosten.

Die Frau war geständig. Ihr Verteidiger musste sich trotzdem anstrengen. Er stellte die Gewerbsmässigkeit ihres Tuns in Abrede. So argumentierte er unter anderem, dass ihre illegalen Einnahmen nur einen kleinen Teil ihrer Gesamteinnahmen ausgemacht hätten.

Verteidiger wirft Visana mangelnde Vorsicht vor

Weiter kritisierte der Anwalt die Visana. Mit automatischen Filtern in ihrem System wäre der Krankenkasse viel früher aufgefallen, dass etwas nicht stimmen kann, machte der Anwalt geltend. So erhielt das eine jugendliche Kind der Frau beispielsweise gemäss den gefälschten ­Quittungen 39 medizinische Massagen im Jahr 2011, obwohl sie gesund war. «Durch minimale Vorsichtsmassnahmen» hätte die Visana also den ganzen Irrtum verhindern können, erklärte der Anwalt. Und: In der Geschäftswelt sollten doch nur jene geschützt werden, die «eine gewisse Intelligenz» walten lassen. Anders gesagt: Die Visana war aus seiner Sicht zu dumm.

Immerhin: 2019 roch die Krankenkasse doch noch Lunte. Bei einer vertieften Prüfung fiel dann alles auf. Da die Frau nicht imstande war, alles zurückzuzahlen, wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Gericht sieht Gewerbsmässigkeit nicht als gegeben

Das Bezirksgericht Dietikon in der Person von Einzelrichter Benedikt Hoffmann sprach die Frau schuldig des mehrfachen, aber nicht gewerbsmässigen, Betrugs und der mehrfachen Urkundenfälschung.

Die Frau wurde zu einer bedingten Geldstrafe in der Höhe von 150 Tagessätzen zu 30 Franken, verurteilt. Zudem werden ihr die Verfahrenskosten von etwas über 3000 Franken auferlegt. Einzig den Verteidiger und ein psychiatrisches Gutachten, das im Rahmen des Verfahrens erstellt wurde, muss sie nicht zahlen. Zudem muss sie der Visana das Geld zurückzahlen. Dies dürfte schwierig werden, hat die Frau doch schon zahlreiche andere Schulden.

Im Laufe des Verfahrens hat sie sich freiwillig unter Beistandschaft setzen lassen, um ihre Situation in den Griff zu kriegen.

Vor Gericht hatte sie überdies erklärt, dass sie zu ihren Betrugstaten gezwungen worden sei. «Ich stand ständig unter Bedrohung», sagte sie. Sie habe das Geld abliefern müssen. Auch auf mehrmaliges Nachfragen des Richters wollte sie aber nicht ins Detail und keine Namen nennen. Sie schluchzte, es flossen Tränen. In ihrer Geschichte geht es um einen Verbrecherring, um Prostitution, blaue Flecken, Knochenbrüche und Verletzungen an Körperöffnungen, sowie sexuellen, physischen und psychischen Missbrauch seit der Kindheit.

Ihre «üblen Lebensumstände», wie es Richter Hoffmann sagte, wurden vom Gericht berücksichtigt. «Es ist kein Fall, bei dem wir finden: ‹Super, können wir jetzt diese böse Frau bestrafen.›» Aber man habe nichts in der Hand ausser ihre pauschalen Aussagen.

Die Frau lebt heute an einem sogenannten Schutzort. Dort kann sie die Luft atmen, die ihr zahlreiche Männer das Leben lang abgeschnürt haben.

