Bezirksgericht Dietikon Hunderüde Chester stirbt nach Kampf – aber der Halter des Angreiferhunds holt sich einen Freispruch Das Bezirksgericht Dietikon spricht einen Hundehalter frei, da solche Vorfälle nun mal geschehen können. Dieter Minder 12.03.2021, 04.10 Uhr

Freispruch durch das Bezirksgericht Dietikon: Der Hundehalter muss nun doch keine Busse bezahlen. Severin Bigler

Im Gebiet Widacher in Uitikon begegneten sich an einem Februarmorgen 2019 die Hündin Lou, die beiden unkastrierten Rüden Alec und Chester sowie ihre Herrchen beziehungsweise Frauchen. Chester hat das Treffen nicht überlebt. Denn der über 30 Kilogramm schwere Alec fügte dem rund 3 Kilogramm leichten Chester (Zwergpudel-Malteser-Rüde) so starke Verletzungen zu, dass dieser zwei Stunde später in einer Tierarztpraxis starb.