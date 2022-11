Bezirksgericht Dietikon Gubrist-Raser zu 3,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt – aber er ist schon in die Türkei geflüchtet Zwischen 229 km/h und 259 km/h fuhr ein Mercedes-AMG-Fahrer im Gubrist-Tunnel. Fast tötete er dabei drei Frauen. Mit seiner halsbrecherischen Fahrt wollte er seine Ehe retten. David Egger Jetzt kommentieren Aktualisiert 30.11.2022, 20.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Links der Ford Fiesta der drei Opfer, rechts der Mercedes C63 AMG des Täters. Er hatte gekifft und getrunken. zvg/Kapo ZH

Sechs Jahre Landesverweis, dreieinhalb Jahre Freiheitsstrafe und 500 Franken Busse: So lautet das Urteil gegen den heute 34-jährigen Raser aus der Türkei, der am 5. Dezember 2021 im Gubrist-Tunnel mit einem Mercedes C63 AMG fast drei Frauen getötet hat.

Der Landesverweis bezieht sich auf den ganzen Schengen-Raum. Damit bleiben die Türen der meisten europäischen Länder für den Raser verschlossen. Verurteilt wurde er wegen qualifiziert grober Verletzung der Verkehrsregeln, mehrfacher einfacher Körperverletzung, Fahren in fahrunfähigem Zustand und mehrfachem Betäubungsmittelkonsum.

Ob der Mann jemals hinter Schweizer Gittern sitzen wird, ist trotz allem fraglich. Die 33,5 Stunden Untersuchungshaft nach der Tat waren ihm offenbar genug. Der Stuhl im Bezirksgericht Dietikon, auf dem normalerweise der Angeklagte sitzt, blieb bei der Verhandlung am Mittwoch leer. Der Täter liess sich von der Gerichtsverhandlung dispensieren. Er lebt jetzt nämlich wieder in der Türkei. In der Schweiz hatte er eine B-Aufenthaltsbewilligung.

Er raste über mehrere Kilometer

Bei seiner halsbrecherischen Fahrt am 5. Dezember 2021 hatte er den 482 PS starken Mercedes C63 AMG nicht einmal oder zweimal kurz über jegliches Mass beschleunigt. Nein: Über etwas mehr als acht Kilometer erstreckte sich seine viel zu schnelle Fahrt auf der Autobahn, für die er das Rennstrecken-taugliche Gefährt extra auf den Sport-Modus umgestellt hatte.

Auf dem Gemeindegebiet von Opfikon fuhr er im Stelzen-Tunnel mindestens 183 km/h. So überschritt er das Tempolimit von 100 km/h um 83 km/h. Im Katzensee-Tunnel in Zürich-Affoltern fuhr er mindestens 186 km/h und überschritt somit das dortige 80er-Tempolimit um 106 km/h. Schneller, immer schneller, ging es auf den Gubrist zu.

In Unterengstringen knallte es

Im Tunnel, auf Unterengstringer Gemeindegebiet, erreichte er dann sogar eine Höchstgeschwindigkeit von mindestens 229 km/h und überschritt so das 80er-Tempolimit um 149 km/h.

Vielleicht waren es sogar noch etwas mehr. Denn das Gutachten, mit dem seine Geschwindigkeit nachträglich festgestellt wurde, kam zum Schluss, dass er zwischen 229 und 259 km/h gefahren ist. Bei solchen Gutachten muss das Gericht jeweils vom geringstmöglichen Tempo ausgehen, also eben 229 km/h. Der Rasertatbestand war so oder so klar erfüllt, denn dieser greift im 80er-Bereich bereits ab einem Tempo von 140 km/h.

So schnell, dass eine Vollbremsung keine Option mehr war

Im Gubrist hat es praktisch immer Verkehr, auch an jenem Sonntagmorgen kurz vor 4.45 Uhr, als der Raser auf der Überholspur in den Tunnel fuhr. Vor ihm befand sich ein anderes Fahrzeug auf der Überholspur. An eine Vollbremsung war bei mindestens 229 km/h nicht mehr zu denken. Und so wechselte der Raser auf die rechte Spur und fuhr auf dieser am anderen Fahrzeug vorbei, um eine Kollision zu verhindern.

Auf der Normalspur befand sich wiederum ein anderes Auto. Um auch an diesem vorbeizukommen, wechselte er gleich wieder zurück auf die linke Spur. Der Abstand zu den beiden anderen Fahrzeugen betrug nur Zentimeter.

Und so kam es, wie es kommen musste: Nach den beiden Ausweichmanövern knallte er auf der Überholspur mit dem 1,7 Tonnen schweren Mercedes C63 AMG in einen 80 km/h fahrenden Ford Fiesta. Dieser ist nicht für die Rennstrecke gemacht.

Die drei Frauen im Auto mussten danach ins Spital gebracht werden. Diagnostiziert wurden unter anderem, vereinfacht gesagt, Hirnerschütterungen, eine Hirnblutung und eine gebrochene Rippe. Also keine bleibenden Verletzungen.

«Es hätte genauso gut drei Tote geben können. Es war ein Riesenglück»,

stellte die Gerichtspräsidentin Fabienne Moser-Frei bei der Urteilsverkündung am Mittwochabend klar.

Darum hatte es der Raser so eilig

Dem Raser respektive seinem Verteidiger war es ein Anliegen, klarzustellen, dass es in diesem Fall nicht um einen klassischen PS-Protz geht. Er hatte vor seiner Raserfahrt einen einwandfreien Leumund im Strassenverkehr. In der Tatnacht sei aber seine Frau an einem Konzert und er ohne ihr Wissen heimlich im Ausgang gewesen. Dort trank er mehrere Gläser Wodka-Red-Bull und rauchte ungefähr einen halben Cannabis-Joint. Als dann seine Frau nachhause kam und seine Abwesenheit bemerkte, soll sie ihm angerufen haben. Und weil es in der Ehe – es war nicht seine erste – sowieso schon kriselte, setzte er alles daran, möglichst schnell wieder zuhause zu sein. Die Ehe wurde inzwischen in der Türkei geschieden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen