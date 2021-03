Bezirksgericht Dietikon Frau war auf Nachhauseweg, Mann nimmt sie mit ins Bett – war es Schändung? Ein Bolivianer fand eine hilflose betrunkene Frau vor seinem Block und packte die Gelegenheit beim Schopf. Trotzdem: Freispruch. David Egger 26.03.2021, 04.15 Uhr

«Eine betrunkene Frau darf nicht als Freiwild betrachtet werden», sagte der Anwalt der Frau in seinem Plädoyer.

Archivbild: Bettina Hamilton-Irvine

Der rund 50-jährige Bolivianer hätte die Schweiz verlassen müssen, wenn ihn die Richter verurteilt hätten. Aber er darf bleiben. Denn das Bezirksgericht Dietikon hat ihn am Donnerstag freigesprochen. Die Erleichterung war dem Angeklagten anzusehen, als ihm der Dolmetscher das Urteil übersetzte.

Angeklagt war er wegen Schändung. Er soll eine Frau für sexuelle Handlungen missbraucht haben, obwohl er wusste, dass sie unfähig war, sich zu wehren. Sie war betrunken. Aber wie sehr? War sie einfach hemmungslos? Oder eine Alkoholleiche?

Das war eine der schwierigen Fragen in diesem Prozess, in dem es letztlich um eine Frau geht, deren Nach­hauseweg im Desaster endete.

Sie war neu im Limmattal – und wusste nicht mehr, wo genau sie wohnt

Klar ist: Sie hatte so viel intus, dass sie nicht mehr wusste, wo der Block steht, in dem sie mit ihrem Mitbewohner lebt. Und in dem sie am frühen Abend das erste Bier getrunken hatte. In Zürich floss dann noch mehr Alkohol. Der Mitbewohner ging nach dem Konzert heim. Die Frau blieb, bis auch die ­Afterparty zu Ende war. Dort lernte sie eine Clique kennen. Diese fuhr sie von Zürich zurück ins Limmattal. Doch da die Frau betrunken war und noch nicht lange hier wohnte, wusste sie nicht mehr wo. Um den Fahrer nicht zu nerven, sagte sie irgendwann:

«Hier kannst Du mich rauslassen.»

Da lief sie los, irrte durch die Nacht, ehe sie irgendwo anlehnte – an der Tür eines Blocks, wie es sie im Limmattal zuhauf gibt. Es war der Block des Bolivianers.

Hat sie ihn vernascht oder hat er sie geschändet?

Er wollte raus, 5 Uhr, an die Arbeit. Aber da stand diese Frau im Weg. Sie sah recht ramponiert aus, die Kleider mit Erde verdreckt. Seinem Chef teilte er mit, dass er zwei Stunden später zur Arbeit komme. Er sprach die Frau an. Sie soll gesagt haben, sie wohne hier im Keller. Obwohl es dort keine Wohnung gibt. Sie ging dann mit ihm mit in seine Wohnung. Der Rucksack nicht, der blieb vor der Tür zum Block liegen. Der Mann bot ihr sein Bett zum Ausruhen an. Die Frau nahm an, schlief ein, der Mann legte sich daneben. Danach sind es zwei verschiedene Geschichten. In der einen vernascht die Frau den Mann. In der anderen schändet er sie.

«Es war spontan», sagt der Mann. Gewisse sexuelle Handlungen gibt er zu, zum Beispiel dass er sie am Gesäss gestreichelt, an Mund, Schulter und im Décolleté geküsst habe. Die Frau sei sehr erregt gewesen, habe eine dominante Rolle eingenommen und im weiteren Verlauf einen Orgasmus gehabt.

In der Anklage heisst es hingegen unter anderem, er habe ihr zwischen die Beine gefasst und sich an ihr gerieben. Gegen ihren Willen. Sie konnte sich, wenn sie zwischendurch halb wach war, nur etwas wegdrehen. Zu mehr war sie nicht fähig, zu sehr brummte der Schädel. Sie meinte, sie träume. Nach rund zwei Stunden begleitete er sie an den Bahnhof. Er sagt:

«Wir hielten Händchen, wie ein Pärchen.»

Beim Abschied fragte er sie nach der Nummer.

Sie schrieb ihm später:

«Und auch wenn ich mich beteiligt habe, so stimmt es im Nachhinein für mich nicht, was in dieser Nacht passiert ist.»

Es lasse sich nicht nachweisen, dass die Frau vollständig widerstandsunfähig war oder dass der Mann dies feststellte, fand das Gericht. Die Aussagen der Frau seien zwar «erlebnisbasiert». Aber nicht jede Alkoholisierung sei eine Widerstandsunfähigkeit. Man bereue gelegentlich erst später gewisse Verhaltensweisen. Dies sei hier der Fall.

«Wir zweifeln aber durchaus daran, dass Sie ein edler Ritter waren, der sie ohne Hintergedanken zu sich in die Wohnung nahm»,

sagte Gerichtspräsident Stephan Aeschbacher zum Bolivianer. Das Gericht könne sich vorstellen, dass dem Mann alles sehr gelegen kam. Das bedeute aber nicht, dass es gegen den Willen der Frau war.

«Eine betrunkene Frau darf nicht als Freiwild betrachtet werden. Es ist ein Zeichen zu setzen, dass in einem solchen Fall das Opfer keine Mitschuld trägt»,

hatte der Anwalt der Frau in seinem Plädoyer gesagt.

Zu viele Zweifel verunmöglichten dem ­Gericht ein solches Zeichen.