Bezirksgericht Dietikon Dealer wollte in Dietikon einem Fahnder Koks andrehen Ein junger Kokaindealer wurde vom Bezirksgericht Dietikon verurteilt, schrammte aber gerade noch an einem Landesverweis vorbei. Der Fall kam auf dem Bahnhofplatz in Dietikon ins Rollen. Louis Probst Jetzt kommentieren 18.11.2022, 16.08 Uhr

Der Beschuldigte hatte versucht, einem Fahnder am Bahnhofplatz in Dietikon Kokain anzudrehen. Symbolbild: Raphael Rohner

«Ich möchte dazu nichts sagen», sagte der Beschuldigte am Montag auf die Fragen von Bezirksrichter Lukas Casciaro. Auskunftsfreudiger zeigte sich der 31-jährige türkische Staatsangehörige, der seit frühester Jugend in der Schweiz lebt und mit seiner Partnerin ein Kind im Kindergartenalter hat, bei Fragen zu seiner Person. Immerhin stand eine Landesverweisung im Raum. Vorgeworfen wurden ihm insbesondere Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz, mehrfache qualifizierte Verletzung der Verkehrsregeln, mehrfache Widerhandlung gegen das Waffengesetz, Fahren in fahrunfähigem Zustand sowie Fahren ohne Berechtigung, Fahrzeugausweis, Haftpflichtversicherung und Helm.

Ins Rollen gekommen war der Fall, nachdem der Beschuldigte am Bahnhofplatz in Dietikon versucht hatte, einem verdeckten Fahnder der Polizei ­Kokain anzudrehen. Eine Hausdurchsuchung förderte neben 17,2 Gramm Kokain etwas ­Marihuana und Haschisch und auch einen Barbetrag von 36'700 Franken sowie zwei Soft-Air-Revolver und eine Selbstladepistole zutage.

Bei den Untersuchungen ist die Polizei ­zudem auf Handy-Videos gestossen, auf denen mehrere wilde Fahrten, unter anderem über die Buchenegg, festgehalten sind. Dabei war nicht nur die erlaubte Geschwindigkeit mehrmals massiv – bis um mindestens 64 km/h – überschritten worden. Durch extremes Beschleunigen war das Fahrzeug mehrmals in den Grenzbereich zum Driften geraten. Gemäss Staatsanwaltschaft sass der Beschuldigte am Steuer, während ein Kollege auf dem Beifahrersitz filmte.

Im Gerichtssaal wurden die vier Videosequenzen auf einem Grossbildschirm abgespielt. Auf die Frage des Vorsitzenden: «Wie finden Sie denn die Fahrt – unabhängig von Ihrer Person?», antwortete der Beschuldigte: «Ich möchte dazu nichts sagen.»

Staatsanwalt forderte ­Gefängnisstrafe

Dem jungen Mann wurde überdies vorgeworfen, in fahrunfähigem Zustand – unter Kokaineinfluss – mit einem Personenwagen gefahren zu sein und schliesslich einen manipulierten – sprich: frisierten – Elektro-Leichtroller gelenkt zu haben. Einige der ihm zur Last gelegten Delikte hatte der Beschuldigte bereits in der Untersuchung eingestanden. Zur drohenden Landesverweisung sagte er: «Das würde meine Familie kaputtmachen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich bin hier aufgewachsen. Mein Sohn geht hier in den Kindergarten.»

Der Staatsanwalt beantragte eine Freiheitsstrafe von 26 Monaten, wobei sechs Monate zu vollziehen seien, der Vollzug der restlichen 20 Monate solle bei einer Probezeit von zwei Jahren bedingt aufgeschoben werden. Er forderte zudem eine bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu 80 Franken, eine Busse von 3300 Franken sowie eine Landesverweisung für fünf Jahre und den Einzug des beschlagnahmten Geldes.

Beschuldigter bestritt die Fahrt über die Buchenegg

Zur Fahrt über die Buchen­egg, welche der Beschuldigte stets bestritten hatte, verwies der Ankläger auf ein Gutachten, das «keinen vernünftigen Zweifel daran lässt, dass der Beschuldigte das Fahrzeug gelenkt hat».

Der Verteidiger beantragte bei der Buchenegg-Fahrt einen Freispruch seines Mandanten. Er machte geltend, dass die «angeblichen Beweismittel» – die Videos – nichts zur Ermittlung des Tatbestandes beitragen ­würden und das Gutachten «kein Beweis», sondern bloss eine «mässig starke These» sei. Es sei jedenfalls nicht zweifelsfrei auszuschliessen, dass jemand anderes das Auto gelenkt habe.

Wegen wiederholter Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz sowie wegen der Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Roller sei der Beschuldigte zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten und einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu 80 Franken – beides bedingt – sowie einer Busse von 2700 Franken zu verurteilen. Von einer Landesverweisung sei abzusehen. In einem Eventualantrag forderte der Verteidiger eine bedingte Freiheitsstrafe von 22 Monaten, eine bedingte Geldstrafe von 144 Tagessätzen zu 80 Franken sowie eine Busse von 3300 Franken.

Gericht: Mit Landesverweis würde Härtefall geschaffen

Das Gericht sprach den Beschuldigten in einem Punkt von der qualifiziert groben Verletzung der Verkehrsregeln frei, in den übrigen Punkten jedoch schuldig. Es verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten, einer Geldstrafe von 115 Tagessätzen zu je 80 Franken, beides bedingt, sowie einer Busse von 2700 Franken. Von einer Landesverweisung sah das Gericht ab, weil damit ein Härtefall geschaffen würde. Das Gericht verfügte zudem den Einzug von 7500 Franken aus den beschlagnahmten 36'700 Franken als Erlös aus dem Drogenhandel. Und der Rest wird zur Deckung der Verfahrenskosten einbehalten.

