Autoposer wegen Vergewaltigung verurteilt

Bezirksgericht Dietikon «Das ist ein selten klarer Fall»: Autoposer wegen Vergewaltigung zu mehrjähriger Freiheitsstrafe verurteilt Das Bezirksgericht Dietikon verhängt für den 31-jährigen Kosovo-Schweizer eine härtere Strafe, als die Staatsanwaltschaft verlangt hatte. Dieter Minder Jetzt kommentieren 28.06.2022, 12.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für das Bezirksgericht Dietikon war dieser Fall eindeutig – im Bild ein Gerichtssaal im Bezirksgericht Dietikon. zvg

«Das ist widerlich», betonte der Dietiker Bezirksrichter Benedikt Hoffmann. Und er fuhr weiter:

«Sie haben der Frau eine Wunde fürs Leben zugefügt.»

Auch wenn diese verheile, werde sie lebenslang eine Narbe herumtragen. Weiter unterstrich Hoffmann die Haltung des Bezirksgerichts:

«Das ist ein selten klarer Fall, wir sind zu 100 Prozent überzeugt, dass Sie das gemacht haben.»

Deshalb sei das Bezirksgericht auch über den Strafantrag der Staatsanwaltschaft hinausgegangen.

Die beiden kannten sich schon seit Jahren

Knapp vier Jahre waren der im heutigen Kosovo geborene Schweizer und die Frau – beide sind im Bezirk Dietikon zuhause – ein Paar gewesen, allerdings in einer immer wieder unterbrochenen Beziehung. Dann trennten sie sich, wobei es weiter zu persönlichen Kontakten kam. Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren ereignete sich der Vorfall, der letzte Woche vor dem Bezirksgericht Dietikon verhandelt wurde.

Das Gericht stützte sich «vollumfänglich auf die Aussage der Privatklägerin». Denn diese sei, so Hoffmann, «widerspruchsfrei, differenziert und nachvollziehbar.» Sie enthalte glaubhafte Aussagen und wirke nicht einstudiert.

Er machte weiter und sagte, sie solle «die Fresse halten»

An jenem Abend im Juni 2019 war der heute 31-jährige An­geklagte in die Wohnung der Privatklägerin gekommen. ­Obwohl sie ihn zum Gehen aufforderte, blieb er und es kam schliesslich im Schlaf­zimmer der Privatklägerin zur mehrfachen Vergewaltigung und zu sexueller Nötigung. Laut Anklageschrift sagte sie mehrmals «Nein», drehte den Kopf weg, schrie mehrmals «Hör auf» und weinte stark. Er machte laut Anklage weiter, hielt sie fest, hatte sie in seiner Gewalt – und sagte, sie solle «die Fresse halten».

Im Kern lag für das Gericht eine glaubhafte Aussage der Privatklägerin vor. Durch seine Stärke konnte der Angeklagte seine Taten ausführen, auch wenn die Privatklägerin sich wehrte. Er war körperlich überlegen.

Als die Mutter einschritt, kam es zur Anzeige

Der amtliche Verteidiger versuchte vor allem die Glaubwürdigkeit des Opfers zu erschüttern. Er warf dazu einen längeren Fragenkatalog zu deren Verhalten nach der Tat auf. So hatte sie sich erst Tage nach der Untat Freundinnen und schliesslich der Mutter anvertraut. Diese machte, gegen den Willen ihrer Tochter, die Anzeige. Gemäss Gericht ist es nicht ungewöhnlich, dass Opfer in solchen Fällen zuerst einfach weiter funktionieren.

Während das Gericht bei der Privatklägerin klare Aussagen – auch in der freien Rede – erkannte, war dies beim Angeklagten nicht der Fall. Er streite alles ab, seine Erinnerungen seien pauschal und simpel. In seinen Aussagen kämen die sexuellen Kontakte nicht vor.

Der Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von 51 Monaten verurteilt, die vollzogen wird. Die Staatsanwaltschaft hatte 48 Monate verlangt. ­Zusätzlich wurde eine Busse von 120 Tagessätze zu 30 Franken verhängt. Dazu kommen eine Genugtuungszahlung von 20’000 Franken für das Opfer sowie verschiedene Gebühren.

Der Mercedes A45 AMG heulte auf und fuhr über Rot

Brumm, Brumm! Kenneth Nars

Bestandteil der Anklageschrift waren auch Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz. Der Kosovo-Schweizer war in Zürich unter Alkoholeinfluss mit einem Mercedes A45 AMG gefahren, überfuhr ein Rotlicht, liess den Motor aufheulen und machte durch starkes Beschleunigen auf kurzer Distanz unnötigen Lärm. Diese und weitere Delikte wurden beim Prozess angesichts der Gewalttat kaum erwähnt, aber bei der Strafe einberechnet.

Die Verhandlung schloss Hoffmann, an die Privatklägerin gewandt, mit den Worten:

«Ich hoffe, dass das Urteil wenigstens ein Stück weit etwas Genugtuung für Sie ist.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen