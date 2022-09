Bezirksgericht Dietikon «Dann tue ich dir eine Granate in die Vagina»: Vater wegen Drohung angezeigt – nun steht das Urteil Ein 48-jähriger Kosovare musste sich vor dem Bezirksgericht Dietikon wegen Drohung gegen seine Partnerin verantworten. Martin Rupf Jetzt kommentieren 15.09.2022, 12.24 Uhr

«Wo keine Eifersucht, da auch keine Liebe», erklärte der Angeklagte gegenüber dem Dietiker Bezirksrichter Benedikt Hoffmann. Alex Spichale

In vielen Fällen zeigen sich Angeklagte vor Gericht wortkarg und zugeknöpft. Nicht so Altin (Name von der Redaktion geändert), der sich am Mittwoch vor dem Dietiker Bezirksgericht regelrecht in Rage redete. Das hing wohl nicht zuletzt damit zusammen, dass der 48-jährige Kosovare nicht verstand, wieso er vor Bezirksrichter Benedikt Hoffmann anzutraben hatte, hatte doch seine Lebenspartnerin die Anzeige wegen Drohung fallen gelassen. «Von Gesetzes wegen haben wir aber gar keine andere Wahl, als über die Anklage zu urteilen», so Hoffmann.