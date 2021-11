Dietikon: Der Blitzkasten-Zerstörer muss ins Gefängnis

Bezirksgericht Dietikon Er zerstörte einen Blitzkasten mit einem Maurerhammer – nun muss er ins Gefängnis Ein 50-jähriger Schweizer liess im Juni vergangenen Jahres seine Wut unter anderem mit Hammer und Spraydosen an einer semistationären Radaranlage in Birmensdorf aus. Der Mann verantwortete sich nun vor dem Bezirksgericht Dietikon.

Louis Probst Jetzt kommentieren 11.11.2021, 18.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Radaranlage entstand ein Schaden von 13705 Franken. (Symbolbild) Martin Uebelhart

Der Frust und der Zorn, die sich beim knapp 50 Jahre alten Schweizer angestaut hatten, müssen erheblich gewesen sein. Ausgerüstet mit Maurerhammer, Neon-Spraydose, Bauschaum-Spraydose, Schutzbrille und Gartenhandschuhen begab er sich jedenfalls im Juni 2020, frühmorgens um 3.30 Uhr, von seinem Wohnort nach Birmensdorf ins Gebiet Fildern, wo sich damals eine semistationäre Radaranlage befand.

Mit dem Maurerhammer, so die Anklage, schlug er die Scheiben der Anlage ein, um hernach den Innenraum mit Bauschaum zu füllen. Der Mann wurde in flagranti erwischt und für einen Tag in Untersuchungshaft genommen. An der Radaranlage entstand ein Schaden von insgesamt 13705 Franken und 50 Rappen. Das sei, wie die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis in ihrer Anklage festhielt, «aus Frust gegen Polizei und Staat auch beabsichtigt» gewesen.

Der Verurteilte muss den Schaden am Blitzer zahlen

Nachdem es am Vorwurf nichts zu rütteln gab, hatte der Beschuldigte seine Bereitschaft zu einem abgekürzten Verfahren erklärt und den Urteilsvorschlag der Staatsanwaltschaft akzeptiert. Diese hatte eine Verurteilung wegen Sachbeschädigung mit grossem Schaden sowie den Widerruf des bedingten Erlasses einer früheren Freiheitsstrafe von 12 Monaten gefordert. Die Anklägerin beantragte sodann eine Gesamtstrafe von 16 Monaten. Davon seien acht Monate zu vollziehen und acht Monate bei einer Probezeit von fünf Jahren bedingt aufzuschieben.

Die Anklägerin forderte zudem, dass dem Beschuldigten die Weisung zu erteilen sei, an einem Eignungsgespräch für ein Lernprogramm des Amtes für Justizvollzug und Wiedereingliederung des Kantons Zürich – und bei Eignung auch am Programm und an den Nachgesprächen – teilzunehmen. Schliesslich sei der Beschuldigte zu verpflichten, der Kantonspolizei den Schaden an der Radaranlage zu vergüten und die Verfahrenskosten zu übernehmen.

Vor Gericht zeigte sich der Beschuldigte – der durch die Fragen von Bezirksgerichtspräsident Stephan Aeschbacher zuweilen irritiert schien und oft nur mittels Nicken oder Kopfschütteln antwortete – geständig. Mit dem angepassten Urteilsvorschlag war er einverstanden. Sein Verteidiger nutzte die Möglichkeit einer Bemerkung, um festzustellen, dass er die Strafe als «nicht sehr milde» erachte. Es handle sich zwar um eine schwere Sachbeschädigung, aber eben doch bloss um eine Sachbeschädigung. Zur Anpassung des Urteilvorschlages in Bezug auf die Weisung erklärte er, dass sich der Beschuldigte bereits in einer ambulanten Therapie befinden würde.

Das Gericht erachtete den Urteilsvorschlag als angemessen und erhob ihn zum Urteil. Anstelle der Weisung, am Lernprogramm des Amtes für Justizvollzug und Wiedereingliederung teilzunehmen, erteilte das Gericht dem Beschuldigten die Weisung, sich für die Dauer der Probezeit einer Therapie zu unterziehen.

«Der Beschuldigte hat sich mit Bedacht ausgerüstet»

«Der Urteilsvorschlag ist in allen Punkten angemessen», betonte der vorsitzende Richter Stephan Aeschbacher. Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichtes sei es zutreffend, von einem grossen Schaden zu sprechen. Das Verschulden wiege nicht mehr leicht. «Der Beschuldigte hat sich mit Bedacht ausgerüstet und die Anlage ausgesucht», so der Vorsitzende.

«Es liegt keine impulsive Handlung vor. Die private Situation vermag die Tat nicht entschuldigen. Der Beschuldigte ist aber kein ­Täter, der aus Lust an der Zerstörung gehandelt hat.»

Am Widerruf des ­bedingt aufgeschobenen Vollzuges der früheren Freiheitsstrafe führe aber kein Weg vorbei. «Die Strafe ist im Rahmen», erklärte der Vorsitzende. «Man kann nicht sagen, dass sie besonders streng ist, wie das die ­Verteidigung denkt. Angesichts der getrübten Prognose kommt auch der Weisung grosse Bedeutung zu.»