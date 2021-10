Bezirksgericht Dietikon Beim Kokain-Import ist das Limmattal die Drehscheibe – ein Quartett wurde nun geschnappt Vor Gericht wird klar, wie holländisch-dominikanische Grosslieferanten arbeiteten – bis die Polizei den Pneu des Kokain-Königs plattschoss. David Egger Jetzt kommentieren 28.10.2021, 23.31 Uhr

Zentral: In diesem Gebäude an der Löwenstrasse in Dietikon soll die mutmassliche Bande kiloweise Kokain gebunkert haben. David Egger / Limmattaler Zeitung

Seine Krone trägt er als Tattoo hinter dem linken Ohr. Der heute 32-Jährige soll der Kopf der Kokain-Bande sein, ist der Staatsanwalt überzeugt. Ein dicker Fisch, verantwortlich für den Transport von mindestens 50 Kilogramm Kokain von den Niederlanden in die Schweiz.

Alles Spekulation ohne rechtmässige Beweise, findet hingegen die Verteidigerin des in Aruba geborenen Niederländers mit Vergangenheit in der Dominikanischen Republik und ohne Wohnsitz in der Schweiz, aber mit Verwandten in Spreitenbach, bei denen er immer wieder unterkommen konnte.

Schussabgabe vor dem Bözbergtunnel

Fakt ist: Am 18. Februar 2019 um zirka 5.40 Uhr stand eine Sondereinheit der Stadtpolizei Zürich in Zivil auf der Autobahn A1 vor dem Bözbergtunnel im Aargau, bereit für den Zugriff.

Vor dem Bezirksgericht Dietikon erinnerte sich der Niederländer am Donnerstag: «Es waren drei oder vier Maskierte mit Waffen. Sie sagten, sie seien die Polizei und wir sollen aussteigen. Ich bekam Panik.»

Er drückte aufs Gas. Sein Pech: Ein Polizist feuerte einen gezielten Schuss auf das rechte Vorderrad des Autos ab. 8,5 Kilometer später war der Reifen platt, der Niederländer hielt an. Er und sein Beifahrer, ein Dominikaner, heute 36, der in Zürich lebt, wurden verhaftet.

Über sechs Kilogramm Kokain im Taxi

Fakt ist auch: Die beiden waren nicht allein, sondern fuhren bis zur Polizeikontrolle in einem Konvoi. Das zweite Fahrzeug war das Taxi eines heute 56-jährigen Stadtzürchers mit Schweizer Pass und libyschen Wurzeln. Sein Passagier, der zweite Niederländer, heute 25 Jahre alt und ohne Wohnsitz in der Schweiz, trug 6,29 Kilogramm Kokaingemisch auf sich.

Laut den Ermittlern waren die beiden Niederländer und der Dominikaner zuvor in die Niederlanden gefahren, um das Kokain zu holen. Von dort soll der junge Niederländer mit einem holländischen Mietfahrzeug – darin das Kokain – durch Belgien, Luxemburg und Frankreich bis an den Stadtrand von Basel gefahren sein – im Konvoi stets der ältere Niederländer und der Dominikaner in einem ausgeliehenen Auto mit Aargauer Nummernschild. Nachdem sie die Grenze an einem nicht überwachten Ort passiert haben sollen, soll der junge Niederländer sein Mietauto in einem Quartier am Basler Stadtrand abgestellt haben und in das Taxi mit dem Zürcher Nummernschild eingestiegen sein.

Nicht jeder Grenzübergang in Basel ist 24 Stunden am Tag überwacht. Das wusste auch die mutmassliche Kokain-Bande. Roland Schmid

Lieber ein ZH-Schild als ein NL-Schild

Der Clou: Die Wahrscheinlichkeit, auf den Schweizer Strassen in der Nacht angehalten zu werden, ist bei einem Auto mit niederländischem Nummernschild grösser als bei einem Taxi mit Zürcher Nummernschild. Und der Konvoi soll dafür gedacht gewesen sein, dass das Duo, das kein Kokain auf sich hatte, das andere Duo hätte vorwarnen können.

Das Ziel der Fahrt wäre Oberengstringen gewesen. Dort, an der Gartenstrasse 11, und in Dietikon, an der Löwenstrasse 9, sollen sich die beiden sogenannten Drogenbunker der mutmasslichen Bande befunden haben. Dort soll also das Kokain aufbewahrt worden sein, ehe es an die Grossabnehmer weitergegeben wurde, bis es dann irgendwann über Zwischenhändler und Dealer in die Nasen der Zürcher Kokain-Konsumenten emporstieg.

Gekokst wird in Zürich bekanntlich viel, das zeigen Analysen des Stadtzürcher Abwassers. Unter anderem darauf wies die Verteidigerin des älteren Niederländers hin. Alles gar nicht so gefährlich, so der Tenor.

«Wir reden hier nicht von Heroin. Kokain wird von allen Schichten der Bevölkerung konsumiert. Vom Handwerker, vom Anwalt und vom Banker.»

Immerhin nur Kokain und nicht Heroin? Ungesund und illegal ist beides. Manuela Jans

Die Staatsanwaltschaft geht von total neun Kokain-Importen mit einem Totalgewicht von 50 Kilogramm durch das genannte Quartett aus. Allerdings ist bei mehreren Einfuhren die genaue Menge nicht bekannt, und die Verteidiger sagen, es fehlten die Beweise. Ihre Mandanten verweigern oft die Aussage oder erinnern sich nicht.

Wird dem Taxifahrer die Diskretion zum Verhängnis?

Der Schweizer sagt, als diskreter Taxifahrer habe er von allem nichts gewusst und keine Fragen gestellt. Zwei Verteidiger hielten ihre Plädoyers am Donnerstag, zwei folgen am Freitag.

Der Staatsanwalt fordert Freiheitsstrafen – die tiefste liegt bei fünf Jahren und neun Monaten, die höchste bei 13 Jahren.

13 Jahre Freiheitsstrafe: Das hat der Staatsanwalt für den älteren der beiden Niederländer gefordert. Alessandro Della Valle