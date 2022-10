Algerier wird wegen Einbrüchen des Landes verwiesen

Bezirksgericht Dietikon Algerier brach zweimal in Urdorf ein – und kassiert jetzt einen Landesverweis Das Dietiker Bezirksgericht hat einen 22-Jährigen für fünf Jahre des Landes verwiesen. Bei seinen Einbrüchen hatte er es ziemlich einfach. Martin Rupf Jetzt kommentieren 28.10.2022, 09.46 Uhr

Ein 22-jähriger Algerier musste sich vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten. Severin Bigler

Die Schweizer Gründlichkeit macht auch beim Rechtsstaat keinen Halt. «Die folgenden, mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 19. Juli 2022 beschlagnahmten Gegenstände werden eingezogen und vernichtet: Zigarettenstummel», heisst es in der Anklageschrift gegen Charif (Name geändert), bei dem es sich um einen 22-jährigen abgewiesenen Asylbewerber aus Algerien ­handelt.

Charifs Fall ist einer jener Fälle, der die Grenzen des Rechtssystems aufzeigt. Zwar kann man Charif verurteilen und am Stammtisch kann man über ihn diskutieren und wettern – schliesslich geht es nicht an, dass ein junger Mensch als Asylbewerber einerseits Gastrecht in der Schweiz geniesst, sich aber andererseits hier kriminell betätigt. Und es liegt auf der Hand, dass er so sein Gastrecht verliert. Nur: Kein vorzeitiger Strafvollzug wie im Fall von Charif, keine Strafe und wohl auch kein Landesverweis werden Männer wie ihn davon abhalten, ihr Glück immer wieder in Ländern wie der Schweiz zu probieren.

Weil die Sachlage klar und unbestritten war, konnte der Dietiker Bezirksrichter Lukas Casciaro den Fall am Donnerstag letzter Woche im abgekürzten Verfahren erledigen. Charif war komplett geständig: «Ich bitte um Entschuldigung», übersetzte die Arabisch-Übersetzerin zu Beginn der Verhandlung.

Türen zur Wohnung und zum Haus standen offen

Im Frühling dieses Jahres war Charif dreimal eingebrochen – zweimal in Urdorf und einmal in Zürich – und stahl darüber hinaus einem jungen Mann eine teure Gleitsichtbrille. Der Deliktsbetrag beläuft sich auf etwas mehr als 12000 Franken. Die beiden Einbrüche in Urdorf gestalteten sich für Charif sehr einfach: Am einen Tatort war sowohl die Hauseingangstüre des Mehrfamilienhauses als auch die Wohnungstüre unverschlossen, sodass er die Wohnung problemlos betreten konnte. Am anderen Tatort in Urdorf betrat der junge Algerier das Einfamilienhaus durch den unverschlossenen Wintergarten des Hauses.

«Ich werde nach Italien gehen»

Bei der Befragung durch den Richter wurde schnell klar, dass es vor allem um die Frage ging, ob ein Landesverweis zumutbar ist. Wo Charif denn hinzugehen gedenke, wenn er die Schweiz verlassen müsse? «Ich werde nach Italien gehen, um dort zu arbeiten», antwortete Charif.

Ob sich der Angeklagte bewusst sei, dass er bei einem Landesverweis auch kein Land des Schengen-Raumes betreten dürfe? «Ja, das weiss ich.» Ob er denn eine Aufenthaltsbewilligung für Italien besitze? «Nein, aber ich bin in der Lage, meine Situation dort zu organisieren», sagte Charif, ohne genauer zu erläutern, was er damit genau meinte. Was denn seine Zukunftspläne seien, wollte der Richter weiter wissen. «Ich möchte meine Fehler korrigieren. Ich möchte in Zukunft arbeiten, eine Familie gründen und einen neuen Lebensweg einschlagen.»

«Ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken»

Charif fuhr fort: «Ich möchte mich bei meinem Gastland entschuldigen, das mich unterstützt und freundlich aufgenommen hat. Ich möchte mich aber auch bei den Geschädigten entschuldigen. Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich allen das Doppelte dessen zurückzahlen, was ich ihnen gestohlen habe», versicherte Charif. «In den knapp sechs Monaten, die ich bereits im Gefängnis gesessen habe, hatte ich viel Zeit, darüber nachzudenken, was für Dummheiten ich angestellt habe.»

Nach kurzer Beratung fiel sodann das Urteil: 13 Monate Freiheitsstrafe, deren Vollzug aber für vier Jahre bedingt aufgeschoben wird, und eine Busse von 300 Franken. Viel ent­scheidender aber: Charif wurde vom Gericht für fünf Jahre des Landes verwiesen, muss also die Schweiz verlassen und darf ­während fünf Jahren nicht mehr ins Land zurückkehren. Ohne grosse Regung nahm er das ­Verdikt auf.

Konkret wurde Charif wegen mehrfachen Diebstahls und mehrfachen Hausfriedensbruchs verurteilt sowie wegen Nichtanzeigen eines Fundes. Er hatte nämlich auch noch auf einer Sitzbank ein Mobil­telefon gefunden und dieses an sich genommen, ohne den Fund der Polizei zu melden. Und nicht zu vergessen: Das Urteil umfasst wie erwähnt auch die Einziehung und Vernichtung der Zigaretten­stummel.

