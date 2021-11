Bezirksgericht Dietikon 20 Monate Gefängnis für Einbrecher: Die Pfarrhaus-Kamera überführte ihn Der vom Bezirksgericht Dietikon verurteilte 66-Jährige hatte immer wieder Einbrüche verübt. Auch in Birmensdorf war er in ein Haus eingedrungen. Louis Probst Jetzt kommentieren 15.11.2021, 15.27 Uhr

«Es tut mir wirklich leid», beteuerte der Beschuldigte in seinem letzten Wort. «Ich will keinen Seich mehr machen – und ich werde auch keinen mehr machen.» Ähnlich hatte sich der 66 Jahre alte Schweizer allerdings bereits in der Strafuntersuchung geäussert. Wenig später war er wieder straffällig geworden. Gemäss Anklage war er im März 2019 in Birmensdorf in ein Einfamilienhaus eingestiegen und hatte Schmuck sowie 200 Franken und 100 Euro Bargeld entwendet. Der Wert der Beute wurde auf 3520 Franken beziffert, der Schaden, den er angerichtet hatte, auf 926.20 Franken.

Im Juli 2019 hatte er in Oberurnen den Schlosszylinder der Eingangstüre zu einem Einfamilienhaus der katholischen Kirchgemeinde abgewürgt, in dem der Pfarrer wohnt. Im Schlafzimmer des Pfarrers hatte er Bargeld von insgesamt 2219 Franken entwendet. Der Schaden belief sich auf 2352.70 Franken. Zum Verhängnis wurde ihm eine Überwachungskamera. Kurz darauf wurde er für einen Tag in Untersuchungshaft genommen. Das hielt ihn nicht davon ab, einige Wochen später in Goldau in ein Einfamilienhaus einzudringen. Mit 230 Franken in bar hielt sich die Beute allerdings in Grenzen. Der Schaden betrug 2000 Franken.

«Ich wusste nicht, wie ich Zahlungen machen sollte»

Anfänglich hatte der Beschuldigte zwei dieser Einbrüche bestritten. Schliesslich hatte er sie eingestanden – «aus grosser Angst vor einer hohen Strafe» – wie er gegenüber Gerichtspräsident Stephan Aeschbacher erklärte. Der Beschuldigte, der eine magere AHV-Rente und Ergänzungsleistungen bezieht, daneben Zeitungen austrägt und eine Reinigungsfirma betreibt – «die aber nur noch vereinzelte Aufträge hat» –, gab an, die Einbrüche aus finanzieller Notlage begangen zu haben.

«Ich hatte zu diesem Zeitpunkt keine Arbeit und bekam kein Geld von der Sozialhilfe»,

gab er als Grund für den Einbruch in Birmensdorf an. «Inzwischen haben die Voraussetzungen geändert. Ich habe intensiven Kontakt zu meiner Ex-Frau. Wir wollen wieder heiraten, wenn alles durch ist, wenn ich alles ‹abgehockt› habe.» Auf die Frage des Vorsitzenden, weshalb der Beschuldigte denn im September 2020 wieder einen Einbruch begangen habe, entgegnete der: «Ich wusste nicht, wie ich Zahlungen machen sollte.»

Beschuldigter laut Staatsanwalt «offensichtlich unbelehrbar»

Der Staatsanwalt forderte wegen Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch – alles mehrfach – eine unbedingte Freiheitsstrafe von 36 Monaten als Zusatzstrafe zu noch offenen Strafen von zehn Monaten für Einbrüche in den Jahren 2020 und 2021. «Es handelt sich keinesfalls um ein leichtes Verschulden», so der Ankläger. «Der Beschuldigte hat krass egoistisch und vorsätzlich gehandelt.» Der Beschuldigte, der bis jetzt 14½ Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht und acht einschlägige Vorstrafen habe, sei offensichtlich unbelehrbar.

Der Verteidiger beantragte eine Strafe von 15 Monaten. Davon seien neun bedingt aufzuschieben. «Eine unnötige Strenge gefährdet die Stabilität meines Mandanten», betonte er. «Es gibt da nichts schönzureden. Aber der Beschuldigte hat jetzt den richtigen Schluss gezogen und alles zugegeben.» Der Beschuldigte erklärte: «Nachdem das (der letzte Einbruch, Anmerkung der Redaktion) nochmals passiert ist, habe ich mich selber in psychiatrische Behandlung begeben. Das sind Sachen, die ich selber nicht verstehe.»

Unbedingt unbedingte Strafe und Schadensersatz für Pfarrhaustüre

Das Gericht verurteilte den Rentner im Sinne der Anklage zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten. Zudem muss er den Schaden an der Pfarrhaustüre ersetzen und die Verfahrenskosten tragen. «20 Monate sind angemessen», so der Vorsitzende. «Angesichts der ausgesprochen schlechten Prognose kann nicht ernsthaft von einem teilbedingten Vollzug gesprochen werden. Es führt kein Weg an einer unbedingten Strafe vorbei.» Der Beschuldigte selber bedankte sich höflich beim Gericht.