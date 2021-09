Mit 59 km/h zu schnell von Oetwil nach Würenlos gefahren

Bezirksgericht Dietikon 18-Jähriger fuhr 59 km/h zu schnell von Oetwil nach Würenlos Das Bezirksgericht Dietikon verurteilte einen 18-jährigen Wettinger zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse. Louis Probst 04.09.2021, 01.27 Uhr

«Ich habe wohl zu viel Freude an schnellen Autos», räumte der Täter bei der Gerichtsverhandlung in Dietikon ein. Severin Bigler

Mit dem Trottinett erschien er im Gerichtssaal in Dietikon. Das mag seltsam erscheinen, und doch könnte man darin eine gewisse Logik sehen. Der bald 19-jährige Schweizer aus Wettingen hatte sich wegen einer Übertretung der signalisierten Höchstgeschwindigkeit – nicht mit dem Trotti – zu verantworten. Ende März war er spätabends am Steuer eines durchaus potenten Autos – «Fahrspass pur und dennoch alltagstauglich», sagt die Werbung – über die Landstrasse von Oetwil nach Würenlos gebrettert. Netto 59 km/h zu schnell war er unterwegs. Das hatte ihn nicht bloss den Führerschein gekostet. Die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis forderte wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln eine bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten sowie eine Busse von 2000 Franken. Zudem beantragte sie die Anordnung einer Weisung zur Absolvierung des Lernprogrammes «Training für risikobereite Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen» sowie zur Teilnahme an Nachkontrollgesprächen. Alles unter Kostenfolge für den Täter.

Es war nur knapp kein Raserdelikt

«Ja, ich weiss, weshalb ich hier bin», erwiderte der Beschuldigte, der eine Ausbildung in der Autobranche absolviert, auf die Frage von Einzelrichterin Alexandra Blumenthal. Die Anklage komme ihm bekannt vor. Zum Antrag der Staatsanwaltschaft meinte er, dass die Strafe wohl etwas milder ausfallen könnte, nachdem die Geschwindigkeit, bei der er «gelasert» worden sei, knapp unter der Schwelle für ein Raserdelikt – also eine qualifizierte grobe Verletzung der Verkehrsregeln – liege. Zur Erklärung: Bei einem Tempolimit von 80 km/h ausserorts wie zwischen Oetwil und Würenlos gilt als Raser, wer die erlaubten 80 km/h um mindestens 60 km/h überschreitet.

Als Grund für die schnelle Fahrt gab er an, dass er habe schauen wollen, wie das Auto, das einem Kollegen gehört, laufen würde. «Ich habe wohl zu viel Freude an schnellen Autos», räumte er ein.

Zur Frage nach den Konsequenzen in Bezug auf seine Ausbildung sagte er: «Mein Ausbildner meinte nicht so viel. Der Chef hat weniger Freude.» Und auf die Frage der Richterin, was die Sache bei ihm ausgelöst habe, erklärte der junge Mann:

«Im Moment hatte ich das nicht so ganz geschnallt. Dann ist mir bewusst geworden, dass ich andere gefährdet habe. Ich werde in Zukunft normal fahren – oder langsamer. Es hätte viel passieren können. Es war keine schlaue Idee.»

Das Gericht sprach den Beschuldigten am Donnerstag der groben Verletzung der Verkehrsregeln schuldig und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 10 Franken sowie einer Busse von 1000 Franken. Zudem muss er am Lernprogramm teilnehmen und die Verfahrenskosten tragen.

«Mit der massiven Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit hat der Beschuldigte eine ernsthafte Gefahr geschaffen», sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Bei Berücksichtigung der Strassen- und Witterungsverhältnisse sei die abstrakte Gefahr jedoch im unteren Bereich gelegen.

Das Gericht erachte das Verschulden daher als viel tiefer als die Staatsanwaltschaft. Eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen sei angemessen. Auch habe der Beschuldigte den Eindruck einer glaubhaften Einsicht hinterlassen. «Sie werden einen grossen Batzen liegen lassen müssen», sagte die Richterin zum jungen Mann. «Das ist ein Denkzettel, aus dem Sie eine Lehre ziehen werden.»