Bezirk Dietikon Wie wirkt ein Hochhaus in meinem Quartier? Auf diese Frage gibt ein neues Planungstool Antwort Den Delegierten der Zürcher Planungsgruppe Limmattal wurde gezeigt, wie sie ihre Planungsvorhaben in drei Dimensionen simulieren können.

Beim Apéro im Dietiker Stadthaus hatten die Delegierten Zeit, sich über Planungsangelegenheiten auszutauschen. Lukas Elser

Wie würde eine Stadthalle auf der Brache bei der Schlieremer Pischte 52 wirken? Welche Auswirkungen hätte ein solcher Bau auf das Zentrumsquartier? Würde er die alten Häuser an der alten Badenerstrasse ersticken? Und wie sähe es aus, wenn neben den Limmat Tower in Dietikon noch ein zweiter hingestellt würde? Würde eine richtige Skyline dem Bezirkshauptort gut stehen – oder ihm den letzten dörflichen Charakter stehlen?

Wen solche Fragen plagen, findet die Antwort möglicherweise in einem neuen Tool einer Luzerner Firma, die an Planungskonferenzen im Wachstumsgebiet Limmattal gerne vorgestellt wird. So wie am Mittwochabend anlässlich der Delegiertenversammlung der Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL) im Dietiker Stadthaus. Geschäftsführer Tobias Lüscher und Martin Clement, Chef des Produktemanagements, stellten den Delegierten das Produkt ihrer Luucy AG vor: Luucy.

Sie machen Luucy: Martin Clement und Tobias Lüscher. Lukas Elser

Planungstool, nicht Weihnachtsbeleuchtung

Luucy hat nichts mit der Weihnachtsbeleuchtung Lucy an der Zürcher Bahnhofstrasse zu tun, wie ZPL-Präsident Roger Bachmann (SVP) witzelte, als er die bevorstehende Produktpräsentation ankündigte. Luucy ist ein Planungstool. Es richtet sich an Architekten, Immobilienentwickler und Planungsbehörden. Es soll sie dabei unterstützen, ihre Haus- und Siedlungsprojekte zu veranschaulichen.

Das Werkzeug funktioniert ähnlich wie der GIS-Browser des Kantons. Im Unterschied zum offiziellen Geoinformationssystem sind aber die auf dieser Informationsplattform gespeicherten Stadtpläne nicht auf zwei Dimensionen beschränkt. Das Werkzeug bietet die Möglichkeit einer dreidimensionalen Simulation.

ZPL-Präsident Roger Bachmann und ZPL-Vize-Präsident André Bender im Gemeinderatssaal des Dietiker Stadthauses. Bachmann ist SVP-Stadtpräsident von Dietikon und Bender SVP-Gemeindepräsident von Oberengstringen. Lukas Elser

Mit dem Werkzeug lassen sich aber nicht nur Stadtteile plastisch darstellen, sondern auch neue Projekte modellieren und in der Simulation der bestehenden Umgebung einbetten. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen 3D-Modell eines Architekturbüros, das ein Projekt isoliert darstellt, ermöglicht Luucy eine Art Gesamtschau.

Das Konzept bietet auch neue kommunikative Möglichkeiten für Behörden, wie die Referenten meinen. Zum Beispiel wenn das Volk über ein Bauprojekt befinden soll. In diesem Fall kann die Exekutive den Stimmbürgern das Vorhaben auf eindrückliche Weise näher bringen. Oder sie kann der Bevölkerung im Falle einer bevorstehenden Zonenplanänderung realistisch zeigen, wie ein verdichteter Stadtteil aussehen würde.

Gemäss den Luucy-Chefs sind der Fantasie der Planer keine Grenzen gesetzt. So könne die Plattform auch Tiefgaragen, verschiedene Baumarten, Kopfsteinpflaster, Schattenwürfe und Türfallen darstellen. Gratis ist dieser Service natürlich nicht. Die Limmattaler Städte und Gemeinden würden dafür je nach Verwaltungsgrösse zwischen 2000 und 9000 Franken pro Jahr bezahlen, sagte Lüscher.

Zu konkrete Ideen sind gefährlich

Die Uitiker Bauvorsteherin Michèle Rüegg (FDP). Zvg

Bei den Delegierten kam das Tool an diesem Abend gut an. Die Uitiker Bauvorsteherin und Architektin Michèle Rüegg (FDP) findet die Idee, ein Bauprojekt in einem grösseren Kontext darstellen zu können, gut. Denn so könnten die Auswirkungen auf die Umgebung sichtbar gemacht werden.

Stefano Kunz (Mitte) ist Schlieremer Bau- und Planungsvorstand. zvg

Der Schlieremer Bau- und Planungsvorstand Stefano Kunz (Mitte) kann sich vorstellen, das Tool im Rahmen der bevorstehenden Revision der Bau- und Zonenordnung einzusetzen. Die Idee, das Werkzeug für Infoveranstaltungen zu verwenden, um der Bevölkerung zu zeigen, wie die Stadt künftig aussehen könnte, sieht er etwas kritischer: Da müsse man sehr behutsam vorgehen.

«Zu konkrete Ideen können schnell zu einem Bumerang werden. Man muss sich immer fragen, was ein bestimmtes Bild in den Köpfen der Leute auslöst.»

ZPL-Präsident Bachmann sah es ähnlich. Gerade im Limmattal, wo man eine gewisse Wachstumsmüdigkeit spüre, müsse man sehr vorsichtig sein mit solchen Dingen.

Im Dietiker Stadthaus hatten die Delegierten der Zürcher Planungsgruppe Limmattal die Möglichkeit, sich über Verkehrs- und Planungsthemen auszutauschen. Lukas Elser Verschiedene Behördenvertreter waren vor Ort. Unter anderem... Lukas Elser ... der Schlieremer Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) ... Lukas Elser ... und der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Lukas Elser

12'000 Franken mehr Ausgaben – insbesondere wegen neuer Website Die Delegiertenversammlung der Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL) hat die Jahresrechnung 2021 erneut, aber mit einer Korrektur, genehmigt. Und sie hat dem Arbeitsprogramm 2023 sowie dem Budget 2023 zugestimmt. Im Budget sind rund 420’000 Franken eingestellt. Das sind rund 12’000 Franken mehr als noch im Budget 2022. Zum grössten Teil hängten die Mehrausgaben mit dem geplanten Relaunch ihrer Website zusammen, so die ZPL. Die nächsten beiden Delegiertenversammlungen finden am 24. Mai 2023 in Schlieren und am 15. November 2023 in Dietikon statt.

