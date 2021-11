Bezirk Dietikon Deutliche Unterstützung aus allen Gemeinden: Parteilose Fabienne Moser-Frei ist neue Präsidentin des Bezirksgerichts Die parteilose Fabienne Moser-Frei hat sich bei der Wahl ums Gerichtspräsidium überraschend mit deutlicher Mehrheit gegen ihren Konkurrenten Benedikt Hoffmann (SVP) durchgesetzt. Sven Hoti Jetzt kommentieren 28.11.2021, 19.42 Uhr

Fabienne Moser-Frei übernimmt im Frühjahr 2022 den Posten des Bezirksgerichtspräsidenten Stephan Aeschbacher (SP, Geroldswil), der vorzeitig zurücktreten wird. zvg

Die Überraschung ist Tatsache: Die neue Präsidentin des Bezirksgerichts Dietikon heisst Fabienne Moser-Frei. Die parteilose Bezirksrichterin aus Weiningen hat sich bei der Ersatzwahl in allen Limmattaler Gemeinden mit deutlicher Mehrheit gegen ihren Konkurrenten, Bezirksrichter Benedikt Hoffmann (SVP, Zürich), durchgesetzt. Moser-Frei wird den bisherigen Bezirksgerichtspräsidenten Stephan Aeschbacher (SP, Geroldswil) für den Rest der Amtsperiode 2020-2026 ersetzen, der per Ende April 2022 vorzeitig zurücktreten wird.

Die Gemeinden wählten Moser-Frei wie folgt (Stimmbeteiligung in Klammern): Aesch mit 61 Prozent (57,09 Prozent), Birmensdorf mit 62,9 Prozent (48,91 Prozent), Dietikon mit 66,3 Prozent (43,11 Prozent), Geroldswil mit 62,3 Prozent (43,82 Prozent), Oberengstringen mit 61,9 Prozent (41,63 Prozent), Oetwil mit 63,7 Prozent (50,31 Prozent), Schlieren mit 69,4 Prozent (38,28 Prozent), Uitikon mit 64,5 Prozent (56,88 Prozent), Unterengstringen mit 60,9 Prozent (48,1 Prozent), Urdorf mit 65,7 Prozent (47,57 Prozent) und Weiningen mit 70,7 Prozent (50,04 Prozent).

Das Wahlergebnis kommt insofern überraschend, als Hoffmann im Vorfeld von der Interparteilichen Konferenz (IPK) des Bezirks Dietikon, also von den Parteien SVP, FDP, Mitte, EVP, GLP, Grüne und SP, unterstützt worden war. Die SVP des Bezirks Dietikon sieht das Scheitern ihres Kandidaten denn auch als Scheitern der IPK an.

Man werde das Resultat in der IPK zur Sprache bringen, schrieb der Präsident der SVP-Bezirkspartei, der Oberengstringer Gemeinderat Andreas Leupi, in einer Medienmitteilung mit dem Titel «Erfahrung und Kompetenz haben verloren». «Anscheinend ist es nicht mehr möglich, Personen erfolgreich in die Wahlen zu schicken, die durch die IPK geprüft und für gut befunden wurden.»

«Schlicht und einfach überwältigt»

Sie sei «schlicht und einfach überwältigt» vom Wahlergebnis, sagte Moser-Frei am Sonntagnachmittag auf Anfrage. «Ich bin wahnsinnig dankbar für das mir aus allen Gemeinden entgegengebrachte Vertrauen.» Ein solches Resultat habe sie sich nicht im Leben erträumt. Zwar habe sie auch schon im Vorfeld viele positive Rückmeldungen erhalten. Gleichzeitig habe Hoffmann eine breite politische Front hinter sich gehabt.

«Ich schwankte zwischen ‹Ich habe keine Chance› und ‹Vielleicht reicht es ja doch noch›.»

Auch wenn Analysen schwierig seien, so könnte sie sich vorstellen, dass verschiedene Faktoren zu ihrem klaren Sieg beigetragen hätten. Etwa ihre fehlende Parteizugehörigkeit und die Tatsache, dass sie aus der Region stammt. Ein Auslöser könnte auch der Umstand gewesen sein, dass sie neben ihrer Tätigkeit als Bezirksrichterin auch noch in der Privatwirtschaft tätig ist, so Moser-Frei.

Bis zu Aeschbachers Rücktritt im Frühjahr 2022 wird Moser-Frei ihre Tätigkeit als Bezirksrichterin weiterführen. Es sei «ein riesiges Privileg», dass sie mit ihrem künftigen Vorgänger im Vorfeld alles Wissenswerte abklären könne, bis sie dann offiziell den Posten als Gerichtspräsidentin übernehme. Moser Frei: «Ich freue mich darauf.»

Zeigte sich als fairer Verlierer: Bezirksrichter Benedikt Hoffmann (SVP, Zürich). zvg

Hoffmann nimmt seine Niederlage sportlich. «Das ist Demokratie», sagte er im Nachgang zur Wahl. Das Resultat sei keine Überraschung für ihn gewesen, sondern «sehr realistisch». Nach möglichen Gründen für sein Scheitern will er nicht suchen. «Man sagt ja, es gibt 23'000 Gründe, jemanden zu wählen oder nicht zu wählen. Es ist müssig, zu spekulieren.»

Sein Verhältnis zu Moser-Frei sieht er nach der Wahl nicht beeinträchtigt.

«Wir haben bis jetzt gut zusammengearbeitet, ich bin überzeugt, wir werden auch zukünftig gut zusammenarbeiten»,

meinte Hoffmann. Für ihn gehe es jetzt weiter wie bisher. «Am Montag beginne ich wieder einen normalen Arbeitstag mit einer ganz guten Kollegin von mir als designierter Gerichtspräsidentin.»

