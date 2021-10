Bezirk Dietikon: Winterhilfe hat 800 Personen unterstützt

Bezirk Dietikon Rechnungen, Kleider, Schulausrüstung: Die Winterhilfe hat über 800 Personen unterstützt Die Winterhilfe Kanton Zürich hat im Bezirk Dietikon über 800 Personen mit rund 84000 Franken geholfen. Insbesondere die Pandemie machte die zusätzliche Unterstützung für Armutsbetroffene dringlicher. 26.10.2021, 04.00 Uhr

Die wichtigen Leistungen umfassen ebenfalls die Ausgabe von Schulausrüstung sowie die Kinderförderung. (Symbolbild) Keystone

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/2021 hat die Winterhilfe im Bezirk Dietikon über 800 Personen mit Leistungen in der Höhe von rund 84000 Franken unterstützt. Im Geschäftsjahr 2019/2020 waren es noch 470 Personen, die Leistungen in der Höhe von knapp 43500 Franken erhielten, wie die Winterhilfe in einer Mitteilung schreibt. Im ganzen Kanton Zürich waren es im abgelaufenen Geschäftsjahr 12763 Personen, die mit Leistungen in Höhe von über 2 Millionen Franken unterstützt wurden. Im Vorjahr entrichtete die Winterhilfe Leistungen von insgesamt 1,3 Millionen Franken an 8500 Personen.