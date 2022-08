Bezirk Dietikon: Fünf Personen haben 2022 Geschlecht geändert

Bezirk Dietikon und Bergdietikon Im Limmattal haben dieses Jahr bisher fünf Personen ihr Geschlecht ändern lassen Ein Besuch auf dem Zivilstandsamt genügt seit 2022, um den Geschlechtseintrag und den Vornamen zu ändern. Im Kanton Zürich haben bisher 161 Personen davon Gebrauch gemacht. Virginia Kamm 18.08.2022, 14.24 Uhr

Mann oder Frau? In der Schweiz gilt nach wie vor die binäre Geschlechterordnung. Jamie Grill

Seit Anfang Jahr können Personen, die sich ihrem Geburtsgeschlecht nicht zugehörig fühlen, in der Schweiz einfach auf dem Zivilstandsamt ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen ändern lassen. Das Ganze kostet 75 Franken und setzt eine Erklärung gegenüber dem Zivilstandsamt voraus. Diese können alle abgeben, die «innerlich fest davon überzeugt sind», nicht dem Geschlecht im Personenstandsregister anzugehören, wie der Bund damals mitteilte. Im Bezirk Dietikon und der Gemeinde Bergdietikon haben bisher fünf Personen vom neuen Gesetz Gebrauch gemacht, wie neue Zahlen zeigen.

Eine dieser Personen war noch minderjährig, stand aber kurz vor ihrem 18. Geburtstag, wie das Zivilstandsamt Dietikon auf Anfrage mitteilt. Personen unter 16 Jahren benötigen für den Schritt die Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters. Das Gleiche gilt, wenn man unter umfassender Beistandschaft steht oder die Erwachsenenschutzbehörde es angeordnet hat.

Die meisten Personen im Bezirk waren in ihren Zwanzigern

Drei Personen aus dem Bezirk Dietikon und der Gemeinde Bergdietikon, die dieses Jahr ihren Geschlechtseintrag ändern liessen, waren zwischen 20 und 30 Jahre alt, eine Person war zwischen 30 und 40 Jahre alt. Für eine Änderung des Geschlechts von männlich zu weiblich haben sich drei, für die umgekehrte Änderungsrichtung zwei Personen entschieden. Eine Änderung des Geschlechtseintrags erfolgte im Januar, drei im Februar und eine im Juni.

Auch mit dem neuen Gesetz gilt in der Schweiz nach wie vor die binäre Geschlechterordnung: Personen können also nur zwischen den Optionen «männlich» und «weiblich» auswählen, ein drittes Geschlecht, zum Beispiel die Bezeichnung «divers» wie in Deutschland, gibt es nicht. Vor der Einführung des neuen Gesetzes war in der Schweiz eine richterliche Beglaubigung der Geschlechtsänderung nötig. Bestehende familienrechtliche Beziehungen wie eine Ehe bleiben neu bestehen.

In der Stadt Zürich war das Interesse Anfang Jahr gross

Ein klares Muster zeigt sich in der Stadt Zürich: Dort haben gleich 36 Personen im Januar ihr Geschlecht auf dem Zivilstandsamt ändern lassen. Im Februar waren es noch 13, im Juni 6, das Interesse flachte nach dem ersten Monat also wieder ab. Insgesamt waren es bis Ende Juni 73 Personen. Auf dem Zivilstandsamt Winterthur liessen bis dann 16 Personen ihr Geschlecht ändern. Uster, Dübendorf und Kloten folgen mit je sieben Personen.

Die geringste Anzahl Geschlechtsänderungen verzeichnen die Zivilstandsämter Furttal, Horgen, Küsnacht und Zollikon mit je einer. Über das Alter der jeweiligen Personen bei den verschiedenen Zivilstandsämtern und die Änderungsrichtung führt das Gemeindeamt des Kantons Zürich keine Statistik. Der Kanton verzeichnete bis Ende Juni insgesamt 161 Geschlechtsänderungen. Mit total fünf Personen, die seit Anfang Jahr im Bezirk Dietikon und der Gemeinde Bergdietikon ihr Geschlecht ändern liessen, liegt das Zivilstandsamt Dietikon etwa in der Mitte der kantonalen Werte.