Dietikon: Diese elf schickt die FDP für 2023 ins Rennen

Die FDP des Bezirks Dietikon hat am Mittwoch an einer ausserordentliche Delegiertenversammlung in der «Linde» in Weiningen ihre Kantonsratsliste verabschiedet. Darauf finden sich acht Männer und drei Frauen, wie einer Mitteilung der Partei zu entnehmen ist.

LiZ 19.08.2022, 15.47 Uhr