Der Verkehr kommt von allen Seiten – Zürcher Planungsgruppe Limmattal kritisiert Kanton wegen Tunnelblick Der Kanton startet nun eine neue Bevölkerungsbefragung zum Verkehr im Limmattal. Mit dem Vorgehen bei den Messungen sind aber mehrere Limmattaler Gemeinden nicht zufrieden. Auch am Aargau stört man sich.

Feierabendverkehr staut sich auf der Birmensdorferstrasse in Urdorf. Severin Bigler (16. Juli 2021)

6300 Personen in Dietikon, Schlieren und Urdorf erhalten demnächst einen Online-Fragebogen. Thema: Verkehr. Schon 2018 fand eine solche Umfrage statt. Der Kanton will wissen, «ob sich Veränderungen im ­Mobilitätsverhalten der Be­völkerung sowie in deren Einstellung zur Verkehrsmittelwahl abzeichnen». Dies teilte er am Donnerstag mit.

Die aktuelle Umfrage war für 2021 geplant. Wegen Corona wurde es 2022. Die Resultate fliessen in das seit 2018 laufende Verkehrsmonitoring Limmattal ein und werden veröffentlicht. Weitere Umfragen finden 2024 und 2027 statt. 2028 soll das Verkehrsmonitoring enden.

Das sagte Arnim Wagner am Mittwoch an der Delegiertenversammlung der Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL) im Nassenmatt-Saal in Aesch. Wagner ist Teamleiter Verkehrsgrundlagen beim Amt für Mobilität und besuchte die ZPL zusammen mit Marc Pianzola, dem neuen Projektleiter Gesamtmobilitätsplanung. Sein Vorgänger Werner Toggenburger wurde pensioniert.

Veloverkehr nimmt zu – wie lange noch?

Wagner präsentierte bisherige Erkenntnisse aus dem Verkehrsmonitoring. Corona und die Baustellen machen klare Aussagen schwierig. Aber: Die angepeilte Verlagerung des Verkehrs von der Badener- und der Zürcherstrasse in Dietikon und Schlieren auf die Überland- und die Bernstrasse zeigt sich bereits als Tendenz. Ebenso der «Velohype» infolge Corona. Ob dieser vorübergeht oder bleibt, ist nun die Frage.

Werden Limmattaler Velowege auch in Zukunft beliebter? Oder kehrt sich der Trend wieder um? Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

Der öffentliche Verkehr (öV) brach wegen Corona um 30 Prozent ein. Davor war er noch gewachsen, insbesondere die S-Bahn. Auch der motorisierte Individualverkehr (MIV) wächst grundsätzlich. Am sogenannten Modalsplit hat sich derweil nichts geändert. Der öV macht 18 Prozent des Verkehrs aus, der MIV 82 Prozent. Dazu sagte Wagner:

«Da ist sicher noch Luft nach oben, insbesondere wenn man sieht, dass der öV-Anteil am Verkehrswachstum nur neun Prozent beträgt.»

Infektionsgefahr, Maskenpflicht, ausfallende Verbindungen: 2020 und 2021 war der öffentliche Verkehr nicht mehr so attraktiv wie früher. Entsprechend brachen die Zahlen. Laurent Gillieron / Keystone

Regionales Verkehrskonzept wird in fünf Jahren vorliegen

Wie Marc Pianzola sagte, soll von 2025 bis 2027 ein regionales Gesamtverkehrskonzept fürs Limmattal erarbeitet werden. Es wird extra gewartet, da zurzeit viele grosse Verkehrsinfrastrukturprojekte umgesetzt werden. Beispiel: Limmattalbahn.

Noch sind viele Limmattaler Strassen Baustellen. Daher wird mit einem regionalen Gesamtverkehrskonzept zugewartet. David Egger / Limmattaler Zeitung

2023 macht sich der Kanton an die Erarbeitung des fünften Agglomerationsprogramms. Er will es 2025 beim Bund einreichen, der basierend auf den Aggloprogrammen Gelder verteilt. Ab 2027 wird das sechste Programm erarbeitet – das erste, in das das regionale Gesamtverkehrskonzept einfliessen wird.

So erklärt der Bund, was ein Agglomerationsprogramm ist. Youtube-Video: Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)

Zurück zum Verkehrsmonitoring. Dieses erntete an der ZPL-Versammlung Kritik. Die Messstellen seien vor allem in der Längsachse, monierte die Urdorfer Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP). Sie forderte, mehr auch den Verkehr auf den Querverbindungen zu betrachten, da diese auch sehr belastet seien.

Die Urdorfer Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP). zvg

Wagner räumte ein, dass der Fokus zwar auf den Längsachsen liege. Damit seien aber auch einige Querverbindungen abgedeckt.

Der Uitiker Gemeindepräsident Chris Linder (FDP). zvg

Der Uitiker Gemeindepräsident Chris Linder (FDP) bekräftigte Rottensteiners Forderung:

«Alles, was auf den Längsachsen beschlossen wird, hat Auswirkungen auf uns.»

Uitikon spüre am Morgen und am Abend viel Schleichverkehr, zum Beispiel durch den Schlieremer Wald.

Der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Severin Bigler / Limmattaler Zeitung

Auch der ZPL-Präsident und Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) ist mit dem Betrachtungsperimeter nicht vollends zufrieden. Er sagte, dass die Daten aufschlussreicher wären, wenn der nahe Aargau stärker ins Verkehrsmonitoring einbezogen werden würde, auch wegen den Querverbindungen.

Dem pflichtete Wagner bei. Die Aargauer seien im Vorfeld angefragt worden und sehr interessiert gewesen. «Aber aus Ressourcengründen haben sie nicht aktiv mitgemacht – ich drücke das mal so aus», so Wagner.

Der Unterengstringer Gemeinderat Markus Nydegger (SVP). zvg

Der Unterengstringer Gemeinderat Markus Nydegger (SVP) forderte zudem, dass das rechte Limmattal genauer betrachtet wird. Was links der Limmat passiere, wirke sich jeweils aufs rechte Limmattal aus.

Anders gesagt: Die Gemeinden stören sich am kantonalen Längsachsen-Tunnelblick.

An der ZPL-Versammlung wurden zudem zwei Gemeindepräsidenten aus dem Vorstand verabschiedet: der Aescher Johann Jahn (Forum) und der Unterengstringer Simon Wirth (FDP).

Der Aescher Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum, links) und der Unterengstringer Gemeindepräsident Simon Wirth (FDP, rechts) wurden vom Dietiker Stadtpräsidenten und ZPL-Präsidenten Roger Bachmann (Bildmitte, SVP) aus dem Vorstand der ZPL verabschiedet. David Egger / Limmattaler Zeitung

Alle Stadt- und Gemeindepräsidenten des Bezirks Dietikon sind jeweils Vorstandsmitglieder. So sehen es die neuen Statuten vor, die das Volk des Bezirks 2019 genehmigte. Jahn und Wirth hören im Sommer auf als Gemeindepräsidenten.

Ebenso Bruno Knecht (parteilos) in Birmensdorf. Er fehlte am Mittwoch. Seine Abwesenheit bei der ZPL ist inzwischen ein Running Gag. Das Lachen der Versammlung, als Bachmann auf Knechts Abwesenheit hinwies, sprach diesbezüglich Bände.

Der Birmensdorfer Noch-Gemeindepräsident Bruno Knecht (parteilos). zvg

Weiter verabschiedete die Versammlung eine vom kantonalen Amt für Landschaft und Natur angeregte Teilrevision des regionalen Richtplans zuhanden des Regierungsrats. Drei Nasslagerplätze werden im regionalen Richtplan eingetragen. Das sind Plätze, die nach einem schweren Sturm temporär nötig werden, wenn viel Sturmholz anfällt. Auf diesen Plätzen wird dann das Sturmholz gelagert und bewässert, um Käferbefall zu vermeiden.

Ein Platz befindet sich im Gebiet Fahr in Dietikon (bei der Brücke nach Oetwil), einer auf dem Ägertenächer in Dietikon (südlich des Reppischhofs auf der östlichen Seite der Gleise) und einer auf dem Brachweg in Schlieren (östlich des Erdbeerifelds beziehungsweise westlich der Gaswerkstrasse).

Weiter wurden die Rechnung 2021, der Jahresbericht 2021 und das Protokoll der letzten Versammlung genehmigt.

