Arbeitslosenzahl im Bezirk Dietikon sinkt erneut

Bezirk Dietikon Arbeitslosenquote sinkt von 3,4 auf 3,2 Prozent Der Bezirk Dietikon hat zwar immer noch die höchste, aber die Quote sinkt und sinkt. sda/LiZ 08.12.2021, 00.33 Uhr

83 Arbeitslose weniger als im Vormonat verzeichnete der Bezirk Dietikon im November 2021. Themenbild: Andrea Weibel

Die Arbeitslosigkeit im Kanton Zürich ist im November von 2,4 auf 2,3 Prozent gesunken. Die Arbeitslosenzahlen sind in den meisten Branchen rückläufig, und der saisonal bedingte Anstieg im Baugewerbe ist unterdurchschnittlich ausgefallen.

Die Erholung auf dem Arbeitsmarkt habe sich im November weiter fortgesetzt, teilte das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit am Dienstag mit. Sie sei aber wegen der saisonalen Effekte etwas weniger dynamisch ausgefallen als in den Monaten davor.

Wie die wieder steigenden Corona-Fallzahlen den Arbeitsmarkt belasten werden, sei noch unklar, heisst es in der Mitteilung weiter. Doch das Amt ist optimistisch: «Kurzfristig dürfte es zu keinem flächendeckenden Stellenabbau kommen, denn die Unternehmen rechneten im November weiterhin mit einem Beschäftigungsaufbau bis zum Jahresanfang 2022.» Die Arbeitslosigkeit soll damit bald wieder auf Vorkrisenniveau liegen.

Ende November waren 19790 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren als arbeitslos gemeldet. Das waren 703 Personen weniger als Ende Oktober. Zum ersten Mal seit Beginn der Coronakrise fiel die Zahl unter die Marke von 20000.

Der Abwärtstrend bei den Arbeitslosenzahlen manifestiert sich fast im ganzen Kanton. In zehn der zwölf Bezirke des Kantons Zürich sind die Zahlen gesunken. Einzig in den Bezirken Hinwil und Horgen sind die Arbeitslosenzahlen leicht angestiegen. Im Bezirk Dietikon, der nach wie vor die höchste Arbeitslosenquote hat, sank sie von 3,4 auf 3,2 Prozent. In absoluten Zahlen waren im November 1589 Limmattaler als arbeitslos gemeldet – im Oktober waren es noch 83 mehr, nämlich 1672.

Eindrücklich ist nicht zuletzt, wie die Arbeitslosenquote nun innert eines Jahres gesunken ist. So betrug sie im Bezirk Dietikon im November 2020 noch 4,4 Prozent.