Bezirk Dietikon Arbeitslosenquote sinkt: Im Februar waren im Bezirk Dietikon noch 1136 Menschen arbeitslos Das Limmattal hat zwar immer noch die höchste Arbeitslosenquote im Kanton Zürich, doch liegt der Bezirk Dietikon jetzt nur noch einen Zehntelprozentpunkt hinter dem Bezirk Horgen. 07.03.2023, 23.00 Uhr

60 weniger Arbeitslose wurden im Februar 2023 im Bezirk Dietikon verzeichnet. Keystone

Die Arbeitslosenquote im Kanton Zürich ist im Februar bei 1,8 Prozent und damit sehr tief geblieben, wie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit am Dienstag mitteilte. Schon im Januar betrug die kantonale Arbeitslosenquote 1,8 Prozent.

Ende Februar waren nun 15180 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Kantons Zürich als arbeitslos gemeldet. Das sind 44 Personen weniger als noch im Vormonat.

Limmattaler Quote sinkt von 2,4 auf 2,2 Prozent

Im Bezirk Dietikon ist die Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent im Januar auf 2,2 Prozent im Februar gesunken. Waren im Januar noch 1196 Menschen arbeitslos, waren es im Februar nur noch 1136, also 60 weniger.

Mit 2,2 Prozent hat der Bezirk Dietikon zwar nach wie vor die höchste Arbeitslosenquote im Kanton Zürich, doch ist er nun dem Bezirk Horgen dicht auf den Fersen, dessen Quote nur 0,1 Prozentpunkte tiefer ist. Die Quote im Bezirk Horgen betrug im Februar wie schon im Januar 2,1 Prozent. Im Bezirk Hinwil liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 1,9 Prozent und in den Bezirken Zürich und Bülach bei 1,8 Prozent. Der Bezirk Andelfingen zählt nach wie vor am wenigsten Arbeitslose. Dort sank die Quote im Februar von 1,1 auf 1,0 Prozent.

Gemäss der Mitteilung des kantonalen Amts für Wirtschaft und Arbeit ist die Wirtschaftslage im Kanton Zürich erfreulich. Bei den Unternehmen mache sich wegen der gesunkenen Energiepreise Optimismus breit. Sie schätzten ihre Geschäftslage aktuell besser ein als noch zu Beginn des Ukraine-Kriegs vor rund einem Jahr.

Hohe Zahl offener Stellen

Allerdings dürfte das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr tiefer ausfallen als im vergangenen Jahr. Dieses war noch stark vom Aufholeffekt nach der Coronakrise geprägt. Die Fachleute rechnen für den Kanton Zürich mit einem Realwachstum von 1,1 Prozent. Im vergangenen Jahr waren es noch 2,4 Prozent.

Die Zahl der offenen Stellen ist laut Mitteilung des Kantons weiterhin hoch, «was es für viele Unternehmen schwierig macht, benötigtes Personal zu finden». Aufgrund der «Pensionierungswelle der Babyboomer» geht der Kanton davon aus, dass sich dieses Problem in den nächsten Jahren weiter verschärfen wird. (sda/deg)