Arbeitslosenquote Dietikon sinkt erneut

Bezirk Dietikon Arbeitslosenquote sinkt erneut – viele Stellen bleiben trotzdem offen Die neuesten Zahlen des Kantonalen Amts für Wirtschaft und Arbeit zeigen eine erfreuliche Entwicklung der Arbeitslosenzahlen. Auf der Arbeitgeberseite bleiben allerdings Rekrutierungsprobleme bestehen. 08.09.2022, 15.25 Uhr

Die Arbeitslosenquote sinkt nicht nur in Dietikon, sondern auch im Rest des Kantons. Symbolbild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Arbeitslosenquote im Bezirk Dietikon sinkt weiter. Im August lag sie bei 2,1 Prozent. Das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als noch im Juli, wie den neuesten Zahlen des kantonalen Amts für Wirtschaft und Arbeit zu entnehmen ist. Konkret waren im Bezirk Dietikon Ende August 1086 Personen beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) als arbeitslos gemeldet. Das sind 53 weniger als im Vormonat.

Auch kantonsweit ist die Zahl der Arbeitslosen weiter gesunken. Die Arbeitslosenquote ging im August von 1,7 auf 1,6 Prozent zurück und erreichte damit erneut einen Tiefstwert. Ende August waren 14205 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren des Kantons Zürich als arbeitslos gemeldet. Das sind 258 Personen weniger als im Vormonat.

Weiterhin tiefe Arbeitslosigkeit erwartet

Die historisch tiefe Zahl an Arbeitslosen fällt derzeit zusammen mit einer sehr hohen Zahl an offenen Stellen. Auf jeden Stellensuchenden kommen mittlerweile fast 1,2 offene Stellen, wie es in der Mitteilung heisst. Für die kommenden Monate rechnen die Fachleute mit einer weiterhin tiefen Arbeitslosigkeit und mit Rekrutierungsschwierigkeiten für die Unternehmen.

Denn alle Zürcher Branchen würden damit rechnen, dass sie ihre Belegschaft in den nächsten drei Monaten aufstocken werden, schreibt das Amt für Wirtschaft und Arbeit in seiner Mitteilung weiter. Auch wenn das Wirtschaftswachstum gegen Ende des Jahres abgebremst werde und sich saisonale Effekte bemerkbar machen würden, dürfte der Arbeitsmarkt weiterhin ausgetrocknet bleiben. (sda/liz)