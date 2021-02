Bevölkerung Über 2000 neue Einwohner innert eines Jahres: Das Limmattal übertrifft alle Zürcher Regionen Bevölkerungsexplosion in Schlieren, Rückgang in Oberengstringen: So haben sich die Einwohnerzahlen im Limmattal im Coronajahr 2020 entwickelt. Sven Hoti 09.02.2021, 17.31 Uhr

Viele Zuzüger verschlug es nach Schlieren: Blick auf das Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Am Rietpark. Archivbild: Severin Bigler

Nirgendwo im Kanton Zürich ist die Bevölkerung im vergangenen Jahr prozentuall so schnell gewachsen wie im Limmattal. Gemäss der am Dienstag veröffentlichten jährlichen Bevölkerungserhebung des statistischen Amtes stieg die Zahl der Zuzüger in der Region um 2,3 Prozent. In absoluten Zahlen befindet sich das Limmattal mit 2109 neuen Einwohnern nach dem Glattal an zweiter Stelle.

Insgesamt ist seit 2017 ein rasanter Anstieg bei der zivilrechtlichen Bevölkerung im Limmattal zu beobachten. Im Jahr 2019 war die Region mit einem Zuwachs von 1.7 Prozent noch gleichauf mit dem Zürcher Unterland. Dies hat sich nun geändert: Das Limmattal ist sämtlichen elf Zürcher Regionen davongezogen.

Zu verdanken ist dieser Schub im vergangenen Jahr vor allem der Stadt Schlieren. In keiner Limmattaler Gemeinde ist die Bevölkerung derart rasant gewachsen wie dort. 19'615 Einwohner zählte Schlieren am 31. Dezember 2020 – das sind 1090 mehr als im Vorjahr und entspricht einem Anstieg von rund 6 Prozent. Damit ist Schlieren einsame Spitze im Limmattal, was die Bevölkerungsentwicklung angeht.

Diese rasante Zunahme ist auf den ersten Blick überraschend. Die Einwohnerzahlen in Schlieren pendelten sich seit 2016 nämlich auf einem Niveau von rund 18'500 ein. Bis 2018 war die Entwicklung sogar leicht rückläufig. Von 2018 bis 2019 kamen dann 25 neue Einwohner hinzu – ein Anstieg von gerade mal 0.1 Prozent.

Der Schlieremer Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) muss nicht lange überlegen, weshalb es zu diesem Schub kam: Hauptursache für das grosse Wachstum sei der Bezug dreier Grossgebäude im Rietpark sowie weiterer Liegenschaften im Reitmen nahe der Schlieremer Grenze zu Dietikon, erklärt Bärtschiger auf Anfrage.

Der Anstieg der Einwohnerzahl sei nicht unerwartet gekommen. «Unerwartet war eher, dass wir den Bezug der Wohnungen aufgrund der Coronalage nicht feiern konnten», sagt Bärtschiger mit einem Lachen. «Eigentlich hatten wir schon alles für ein Fest vorbereitet.»

Mieter wechseln nach Abriss von Wohnung die Gemeinde

Auch in den meisten anderen Gemeinden im Limmattal stiegen die Einwohnerzahlen – wenn auch nicht so rasant wie in Schlieren, wie Zahlen zeigen, welche die «Limmattaler Zeitung» auf Anfrage erhalten hat. Nachgefragt wurden die Einwohnerzahlen aller Gemeinden im Bezirk Dietikon sowie der Aargauer Gemeinden Bergdietikon und Spreitenbach.

In Uitikon kamen demnach 140 und in Aesch 46 Personen hinzu. Birmensdorf und Bergdietikon meldeten einen Anstieg um 179 und 77 neuen Einwohnern. Darauf folgen Geroldswil (+118 Einwohner), Unterengstringen (+58), Dietikon (+394), Weiningen (+57), Oetwil (+11), Spreitenbach (+38) und Urdorf (+9).

Als einzige Gemeinde im Limmattal einen Rückgang bei der Bevölkerung verzeichnete Oberengstringen. Sie schrumpfte innerhalb eines Jahres um 15 Personen, was etwa 0,2 Prozent entspricht. Es ist der erste Rückgang seit mehreren Jahren für die über 6700 Einwohner grosse Gemeinde.

Grund dafür sei der Abriss mehrerer Gebäude der Wohnbaugenossenschaft Schönheim im Gebiet Lanzrain, erklärt der Oberengstringer Gemeinderatspräsident André Bender (SVP). Die Hälfte der Liegenschaften sei im Jahr 2020 bereits abgebrochen worden. «Auf diese Weise wurden natürlich grad auf einmal 20 bis 25 Wohnungen gekündigt.»

An der Zürcherstrasse und der Rebbergstrasse werden die fünf Gebäude der Baugenossenschaft Schönheim in zwei Etappen durch drei Neubauten ersetzt. Die Anzahl Wohnungen steigt dabei von 44 auf neu 69. Manche der bisherigen Mieter würden in die neu errichteten Wohnungen umplatziert, andere wiederum hätten sich von der Gemeinde abgemeldet, so Bender.

Hat Schlieren bald 20'000 Einwohner?

Würde Schlieren weiter so wachsen wie im vergangenen Jahr, so würde die 20'000-Einwohner-Marke schon im Sommer geknackt. Stadtpräsident Markus Bärtschiger äussert sich jedoch noch etwas zurückhaltend bezüglich Prognosen: «Momentan sind nicht viele Neubauten im Bau, die einen Schub geben könnten.»

Ursprünglich sei man davon ausgegangen, dass die Grenze bereits Ende 2020 überschritten werde, doch dann sei der Zeitpunkt immer weiter hinausverschoben worden. «Eventuell werden wir die Marke auch erst in den nächsten ein oder zwei Jahren knacken», meint Bärtschiger.

Ebenfalls vor einem neuen (alten) Meilenstein steht Urdorf. Eigentlich hatte die Gemeinde die 10'000-Einwohner-Marke nämlich bereits im letzten Jahr geknackt. Mittlerweile hätten Wegzüge und Todesfälle dazu geführt, dass diese Marke wieder unterschritten werde, erklärt Patrick Müller, Leiter Stab bei der Gemeindeverwaltung Urdorf.

Betrachtet man die Entwicklung der Einwohnerzahl über die vergangenen Jahre, stehen die Chancen allerdings gut, dass Urdorf die Grenze noch dieses Jahr erneut überschritten wird. Ein gleicher Schluss liegt bei der Gemeinde Uitikon nahe, die noch dieses Jahr die 5000er-Marke hinter sich lassen dürfte. Auch Bergdietikon und Unterengstringen stehen voraussichtlich vor einem neuen Meilenstein von 3000 und 4000 Einwohnern im Jahr 2021.

Kürzlich erst eine runde Zahl erreicht hat Birmensdorf. Die Gemeinde durfte vor etwa einer Woche mit der Geburt von Quinn Melody ihre 7000 Einwohnerin begrüssen. Dafür überreichte Gemeindepräsident Bruno Knecht (parteilos) den Eltern einen Blumenstrauss und einen Gutschein für ein Babyfachgeschäft.

Region entwickelt sich gemäss Erwartungen des Kantons

Das Bevölkerungswachstum im Limmattal setzt sich weiter fort. Dies entspricht ganz den Erwartungen des Kantons Zürich, wie im Regionalen Richtplan Limmattal ersichtlich ist. Der Richtplan geht von einem Wachstum von derzeit rund 94'000 auf 100'000 Einwohner bis im Jahr 2030 aus.

Mit einem weiteren Anstieg der Einwohnerzahlen rechnen auch der Schlieremer Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) sowie der Oberengstringer Gemeinderatspräsident René Bender (SVP). «Nicht überbautes Land ist rar und die Bodenpreise steigen. Damit die Grundbesitzer weiterhin Rendite machen können, müssen sie verdichtet bauen», sagt Bärtschiger.

«Es ist eine weitere Verdichtung vorgesehen», schliesst sich SVP-Gemeinderat Bender an. Die Gemeinde sei auf Kurs, die Vorgaben des Richtplans zu erfüllen. Bei rund 8000 Einwohnern setzt Bender jedoch den Deckel drauf. «Nachher geht es nur noch um qualitative Verdichtung», so Bender. Soll heissen: Höher, breiter, tiefer bauen und den bestehenden Platz qualitativ erhöhen.