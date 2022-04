Bezirksgericht Dietikon: Chauffeur fährt alkoholisiert

Bezirksgericht Dietikon Chauffeur fährt stark alkoholisiert – Gericht spricht in schuldig Das Bezirksgericht Dietikon verurteilt einen Schweizer zu einer Geldstrafe. Der 50-Jährige wurde in Schlieren mit drei Promille neben seinem Fahrzeug aufgefunden. Die Version des Beschuldigten von der Familienfehde und der «Alkoholvergiftung» aus Eifersucht findet das Gericht nicht plausibel. Dieter Minder 05.04.2022, 18.00 Uhr

Das Gericht geht davon aus, dass der Mann stark angetrunken mit seinem Auto nach Schlieren gefahren ist. Keystone

Unbestritten war am Fall vor dem Bezirksgericht Dietikon wenig, wie die von Richter Benedikt Hoffmann geleitete Verhandlung am Montag zeigte. Passiert war es im März 2021, also vor 13 Monaten. Der Beschuldigte, von Beruf Chauffeur, lag nach 19 Uhr in Schlieren sehr stark alkoholisiert neben seinem Auto auf dem Boden. Er konnte weder stehen, gehen noch reden. Die Blutalkoholkonzentration lag, wie ein Arzt feststellte, bei drei Gewichtspromille.

Bestritten war alles Weitere: Ob der Autoschlüssel am Boden oder auf dem Beifahrersitz lag, ob die Fahrer- oder Beifahrertüre offen war und wer den Schlüsselbund auf den Briefkasten ­gelegt hatte. Die vier Zeugen ­erzählten alle eine andere Version.

«Völliger Filmriss» nach nur einem Bier

Die Staatsanwaltschaft schloss aus der Situation und den Befragungen, dass der stark alkoholisierte Beschuldigte von einem nicht näher bekannten Ort nach Schlieren gefahren war. Das führte zum Straftatbestand «Fahren in fahrunfähigem Zustand» oder eventualiter «Verübung einer Tat in selbst verschuldeter Unzurechnungsfähigkeit», indem er eine entsprechende Menge Alkohol getrunken habe und damit zumindest in Kauf genommen habe, durch den hohen Alkoholkonsum völlig schuldunfähig zu werden. Auf diesen Vorwurf stützte sich das Gericht in seinem Urteil ab.

Der Beschuldigte, ein Schweizer Ende 50, präsentierte dagegen eine ganz andere Version. Er sei an diesem Nachmittag spazieren gegangen und habe ein Bier getrunken. Dann habe er einen «völligen Filmriss» gehabt, sagte er. Er vermute, dass ein Familienmitglied andere Leute zu einem Angriff auf ihn angestiftet habe. Als Hintergrund vermutete er Eifersucht, basierend auf einem Geschehnis, das sich um 1980 abgespielt haben soll. Hoffmann stellte zu dieser Variante fest:

«Es ist unklar, wie der Alkohol in ihren Körper kam.»

Auch der Beschuldigte hatte keine Erklärung dafür. Der Verteidiger kritisierte in seinem Plädoyer vor allem die Staatsanwaltschaft. Er zweifelte an der Anklageschrift, weil der Sachverhalt zu wenig präzise beschrieben sei: «Es fehlen die Beweise.» Weiter wies er auf die Abweichungen in den Zeugenaussagen hin.

Schliesslich wurde der Mann schuldig gesprochen, weil er den Fall durch den Alkoholkonsum selbst verschuldet habe. Er wurde zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 80 Franken sowie einer Busse von 900 ­Franken, bei einer Probezeit von zwei Jahren, verurteilt. ­Zudem muss er die Kosten ­übernehmen. Das Gericht ging damit unter die Anträge der Staatsanwaltschaft. Es attestierte dem Beschuldigten eine gute Prognose und berücksichtigte seinen ungetrübten Leumund.

Richter: «Ein stimmiges Mosaik»

Die Frage, wie es zum hohen ­Alkoholpegel des Beschuldigten kam, blieb unbeantwortet. Alles spreche für den von der Staatsanwaltschaft dargestellten Ablauf, bei dem der Beschuldigte den Alkohol getrunken hat, stellte das Gericht fest. Es ergibt, so Hoffmann, «ein ­stimmiges ­Mosaik».

Dagegen wird die ­Variante des Beschuldigten, ihm sei der Alkohol durch Dritte ­eingeflösst worden, als nicht plausibel angesehen. Es gebe keinerlei Spuren dafür und der Beschuldigte habe nur ­Vermutungen dazu ge­äussert.