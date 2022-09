Die heikle Dreieckskreuzung am Hasenberg verschwindet

Widen/Rudolfstetten Heikle Dreieckskreuzung an der Hasenbergstrasse verschwindet – nun liegt bereits das nächste K412-Projekt auf Die Kantonsstrasse K412, die Widen mit Bergdietikon verbindet, wird im Wider Innerortsbereich saniert und ausgebaut. Das Projekt kostet voraussichtlich rund 2 Millionen Franken. Marc Ribolla und David Egger Jetzt kommentieren 29.09.2022, 15.21 Uhr

Die heutige Dreieckskreuzung an der Wider Hasenbergstrasse soll zu einer normalen T-Kreuzung umgebaut werden. Marc Ribolla

Voraussichtlich in rund zwei Jahren fahren die ersten Baumaschinen auf. Thomas Meile, ­Projektleiter beim Aargauer Departement Bau, Verkehr und Umwelt, kann schon jetzt ver­sichern: «Das heutige Lastwagenverbot bleibt auch nach der Sanierung ab Ortsende Widen bestehen.» Er spricht von der Strasse von Widen über Rudolfstetten nach Bergdietikon, der Kantonsstrasse K412. Diese soll im Innerortsbereich von Widen saniert, ausgebaut und sicherer gemacht werden.

Thomas Meile, ­Projektleiter beim Aargauer Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Marc Ribolla

In Widen heisst die K412 Hasenbergstrasse, in Rudolfstetten Züribieterstrasse und in Bergdietikon Herrenbergstrasse. In Widen geht es nun um den Abschnitt der Hasenbergstrasse von der Einmündung Haldenstrasse (rund 90 Meter oberhalb des Eulenkreisels mit den Bruno-Weber-Skulpturen in Widen) bis zur Ortstafel unmittelbar nach der Abzweigung Richtung Hasenberg in Widen. Die Tafel liegt bereits auf Rudolfstetter Gebiet. Die wohl augenfälligste Veränderung ist bei der dortigen Dreieckskreuzung geplant. Die K412 ist dort sehr uneben und die Kreuzung sorgt bei Verkehrsteilnehmern für Unsicherheiten.

«Eigentlich gilt dort ganz normal Rechtsvortritt. Dennoch ist es aus verkehrstechnischer Sicht eine unsichere Stelle»,

erklärt Meile. Deshalb wird der Knoten nun als übliche T-Kreuzung neu konzipiert. Das erhöhe die ­Verkehrssicherheit markant. Ausserdem ist auf der K412 eine Mittelzone geplant für die Linksabbiegenden.

Eingangspforte soll den Verkehr abbremsen

Neu wird dort auch eine Eingangspforte – sozusagen ein etwas schräg zur Strasse liegende Mittelinsel – die Verkehrsteilnehmenden begrüssen und verabschieden. «So wird einerseits die Geschwindigkeit reduziert von den Autos, die nach Widen unterwegs sind. Und andererseits wird verhindert, dass in Fahrtrichtung ausserorts zu früh Gas gegeben wird», kommentiert Meile. Die aktuelle Innerorts-Tempolimite von 50 km/h gilt auch nach der Sanierung der Hasenbergstrasse.

Die K412 soll breiter werden und auch der kleine Gehweg wird auf zwei Meter Breite ausgebaut. Die Bauprofile des Projekts stehen. Marc Ribolla

Die K412 wird mit dem Projekt zudem verbreitert und auf die für Kantonsstrassen dieser Klasse, sogenannte Lokalverbindungsstrassen, üblichen sechs Meter ausgebaut, also drei Meter pro Fahrspur. Das passiert auf der Talseite der Strasse. Der bisherige sehr schmale Gehweg talseitig wird auf zwei Meter verbreitert und dann parallel zur neuen Linienführung der Strasse angelegt.

Kein separater Veloweg

Die kantonale Radroute bleibt unverändert, wie sie heute ist, und wird auf der Fahrbahn geführt. Bei einem ersten Bauprojekt im Jahr 2015 plante man noch, den bestehenden Gehweg zusätzlich als Rad-Gehweg auszubauen. Das Projekt wurde aber an einer Gemeindeversammlung 2015 verworfen. Bemängelt wurden die zu hohen Kosten. Entsprechend wurde das aktuelle Projekt reduziert.

Wer mit dem Velo fährt, muss dies daher weiterhin auf der Strasse tun. Vor allem bergwärts dürfte das für Herausforderungen sorgen, wenn Automobilisten überholen möchten. Für Fussgänger bleiben übrigens die bestehenden vier Fussgängerstreifen im Strassenabschnitt erhalten.

Bauarbeiten beginnen frühestens im Herbst 2024

Erneuert wird auch der Durchfluss des Pflanzerbachs unter der K412 hindurch. Der Durchmesser der Eindolung von heute 60 Zentimetern wird auf einen Meter vergrössert, um den Anforderungen des Hochwasserschutzes gerecht zu werden. Der neue Bachdurchlass wird seitlich neben dem bestehenden Bachdurchlass erstellt.

Der Durchfluss des eingedolten Pflanzerbachs wird verbreitert. Marc Ribolla

Laut Meile beginnen die Bauarbeiten frühestens im Herbst 2024. Aktuell liegt das Projekt noch bis zum 4. Oktober öffentlich auf, auf www.ag.ch sowie auf den Gemeindeverwaltungen von Widen und Rudolfstetten. Für die Umsetzung ist ein Landerwerb von 1160 Quadratmetern nötig. «Allerdings sind nur 60 Qua­dratmeter von Privaten zu erwerben, da der Rest der Gemeinde und dem Gemeindeverband Burkertsmatt gehört», sagt Meile. Ausserdem kommt es bei der Eingangspforte zu einem flächengleichen kleinen Landabtausch beziehungsweise einer Grenzbereinigung zwischen Widen und Rudolfstetten. Laut Meile würde die Gemeindegrenze ansonsten mitten im Gehweg zur Hasenbergstrasse verlaufen. Er sagt:

«Das würde den Unterhalt unnötig verkomplizieren, wenn beide Gemeinden involviert wären.»

Das Kantonsstrassenbauprojekt kostet rund 1,975 Millionen Franken. Es handelt sich sozusagen um die Fortsetzung eines weiteren K412-Projekts, das ebenfalls frühestens 2024 umgesetzt werden soll. Die Rede ist von der Sanierung und dem Ausbau der K412 auf dem Gebiet von Rudolfstetten und Bergdietikon. Dieses bereits im Frühling aufgelegene Projekt erstreckt sich von etwas unterhalb des Bergdietiker Weilers Gwinden bis kurz vor der Gemeindegrenze von Widen und Rudolfstetten. Es wird den Aargau rund 11,19 Millionen Franken kosten. Dagegen gibt es Widerstand. Mehrere Grundeigentümer sollen dafür Land abgeben, zudem befürchten manche Bergdietiker und Stadtdietiker Mehrverkehr.

Gibt es auch gegen dieses Bauprojekt Widerstand?

Ob es auch gegen das aktuell aufliegende Projekt, das sich fast zur Gänze nur auf Widen bezieht, Widerstand gibt, wird sich noch zeigen. Angesichts dessen, dass dieses Projekt wesentlich kleiner ist, dürfte Widerstand hier einiges unwahrscheinlicher sein.

