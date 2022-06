Neuenhof: Erste Vinylpresse im Land produziert bald Schallplatten

Bergdietikon/Neuenhof Schallplatten aus der Schweiz: In Neuenhof nimmt bald die einzige Vinylpresse des Landes den Betrieb auf Die Firma Adon Production, deren Wurzeln in Bergdietikon liegen, wird ab Juni den Schweizer Schallplattenmarkt versorgen. Als Erstes wird im neuen Presswerk eine Scheibe des Schweizer Blues-Musikers Philipp Fankhauser produziert. Dank der in Neuenhof stationierten Maschine sollen Vinyl-Engpässe bald der Vergangenheit angehören. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Geschäftsleitungsmitglied Stephan Heim präsentiert die neue Vinylpresse in der Produktionshalle der Firma Adon Production in Neuenhof. Vor zwei Wochen wurde die 350'000 Franken teure Maschine aus Kanada angeliefert. Valentin Hehli

Drei Männer stehen vor dem Bildschirm der stählernen Maschine. Im Trichter befindet sich Vinylgranulat. Am Boden liegen schwarze Klumpen und verwobene Stangen. «Wir nennen diese Klumpen Pucks. Sie werden zwischen die Pressmatrizen samt Etiketten für Vorder- und Rückseite gelegt und dann mit dem Druck von einer Tonne gepresst. Dabei entsteht eine Schallplatte», sagt Stephan Heim.

Der Marketing-Verantwortliche ist Geschäftsleitungsmitglied der Firma Adon Production und führt bei einem Rundgang durch das Neuenhofer Unternehmen, das seinen Ursprung in Bergdietikon hat. Aktuell sind alle Augen auf die neue Vinylpressmaschine in der Produktionshalle gerichtet. Sogar ein Techniker aus England ist derzeit bei Adon Production zu Gast, um das 350'000 Franken teure Gerät einzurichten. Vor zwei Wochen ist die Anlage aus Kanada angeliefert worden. Am 7. Juni muss sie um 15 Uhr startklar sein. «Dann wird die Scheibe ‹Watching form the safe side› des Schweizer Blues-Musikers Philipp Fankhauser das erste Mal auf Vinyl produziert», verrät Heim.

Aktuell herrschen Wartezeiten bis zu 52 Wochen

Mit der Inbetriebnahme der Vinylpressmaschine in Neuenhof wird in der Schweiz ein längst vergangenes Zeitalter wiedererweckt. Erstmals seit 2003 werden hierzulande wieder Platten hergestellt. Vinyl ist wieder in Mode gekommen. Die wenigen verbliebenen Presswerke kommen kaum nach mit Produzieren. Derzeit muss mit bis zu 52 Wochen langen Lieferzeiten für Schallplatten gerechnet werden. Der Vinyl-Engpass soll dank der neuen Presse nun für den Schweizer Markt geringer ausfallen.

«In den letzten Jahren waren CDS, MP3-Player und dann die Online-Musikdienste eine grosse Konkurrenz für die Schallplatten. Der Umsatz ging zurück, viele Presswerke wurden eingestellt. Seit 2018 wächst der Vinylmarkt jedoch jährlich wieder um 22 Prozent, vor allem in den USA und Deutschland, aber auch in der Schweiz», erzählt Heim.

Auch Musikkassetten erleben ein Revival. «Vor zehn Jahren stellten wir nur noch 1000 Musikkassetten her, heutzutage sind es wieder 250'000 Stück jährlich. Sogar internationale Künstler melden sich bei uns, weil sie wieder Musikkassetten haben wollen», sagt Heim.

Werner Kiesers Bruder war der Gründer

Mit den Kassetten begann auch die Firmengeschichte der Adon Production AG. Die Wurzeln des Unternehmens liegen in Bergdietikon. «1984 gründete der Bruder von Fitnesspionier Werner Kieser die Kassetten-Produktion Kieser. Er betrieb drei Maschinen. Heute läuft immer noch eine davon bei uns, eine der letzten in Europa», verrät Heim. Nach einem Brand in der Produktionsstätte zog die Firma 2007 von Bergdietikon an die Limmat nach Neuenhof. Seit 2012 existiert sie unter dem Namen Adon Production. Aktuell beschäftigt die Firma 21 Mitarbeitende.

Nicht nur für den Schweizer Plattenmarkt, sondern auch für den Neuenhofer Tonträgerproduzenten ist der Einstieg in den Vinyl-Bereich ein grosser Schritt. «Wir wollen uns auf Tonträgerprodukte konzentrieren und erhoffen uns Erfolg in dieser Nische. Davor waren wir viel breiter unterwegs», sagt Heim. Das Aufkommen der digitalen Angebote machte Adon Production in der Vergangenheit zu schaffen. «In den 2000er-Jahren produzierten wir pro Jahr 50 Millionen CDs, DVDs und CD-Roms. Wir arbeiteten im Drei-Schicht-Betrieb», erinnert sich Heim.

2014 stoppte man die Produktion

2014 kam die Wende. «Der Markt fiel zusammen. Wir stoppten die Produktion und wurden zum Händler. Wir suchten uns überdies ein anderes Standbein und begannen mit der Herstellung von Plastikkarten und Event-Software.» Doch nun besinnt man sich wieder zurück. «Wir freuen uns, dass wir so der Nachfrage nach Schallplatten nachkommen können.» Das habe auch Vorteile für die Plattenlabels und die Musikerinnen und Musiker. «Wenn eine Künstlerin oder ein Künstler derzeit eine CD im Juni veröffentlicht, ist die Schallplatte erst im Dezember fertig. Das ist für Musiker im schnelllebigen Musikmarkt nicht interessant. Dank unseres Presswerks werden sich die Wartezeiten reduzieren», sagt Heim.

Die wachsende Beliebtheit für Schallplatten erklärt sich Heim einerseits mit der besseren Akustik. «Die Musik auf dem Plattenspieler zu hören, klingt ganz anders als beispielsweise auf dem Autoradio mit einem Streamingdienst.» Andererseits spielten auch die Nostalgie und die Haptik eine Rolle.

«Man möchte wieder etwas in der Hand halten, wie früher im Plattenladen als man durch die Regale stöberte.»

Zudem würden viele junge Menschen die Platten ihrer Eltern für sich entdecken. «Geholfen hat auch die Pandemie. Musik hat einen höheren Stellenwert erhalten, man nimmt sich mehr Zeit dafür.»

Heim freut sich darauf, wenn die Pucks am 7. Juni das Presswerk als Schallplatten verlassen. «Philipp Fankhauser wird die erste Schallplatte made in Switzerland persönlich entgegennehmen und bei der Produktion dabei sein. Das wird ein musikhistorischer Moment.» Fankhauser ist nicht der Einzige, der seine Scheiben in Neuenhof fertigen lässt. «Wir sind bereits für die kommenden Monate ausgebucht», sagt Heim. Doch zu lange Wartezeiten soll es nicht mehr geben.

«Es sind schon zwei weitere Pressen in Planung.»

