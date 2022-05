Bergdietikon/Dietikon Mehrere Einwendungen gegen den Ausbau der K412 in Bergdietikon – zudem fordern 24 Parlamentarier den Dietiker Stadtrat zum Handeln auf Es regt sich Widerstand gegen den Strassenausbau ob Dietikon – auf juristischer und politischer Ebene. Von links bis rechts fürchtet man sich vor mehr Verkehr. David Egger Jetzt kommentieren 18.05.2022, 15.00 Uhr

Hier biegt von der K412 die Zufahrt zum Bergdietiker Weiler Gwinden nach rechts ab. In Zukunft soll die Situation übersichtlicher werden und eine Schutzinsel in der Mitte der Strasse soll Fussgänger und Velofahrer schützen, die die Strasse überqueren. Das Bild ist in Fahrtrichtung Dietikon fotografiert. David Egger Achtung, Schulwegquerung! Hier ist die K412 etwas oberhalb des Bergdietiker Ortsteils Gwinden zu sehen. Es zeigt sich: Der Strassenbelag wurde schon mehrmals geflickt. Das Bild ist in Fahrtrichtung Dietikon fotografiert. In Zukunft wird ab hier in Richtung Tal 60 km/h gelten. Heute beginnt der 60er-Bereich etwas weiter oben. David Egger In dieser Kurve ist es heute extrem holprig und es gilt Tempo 40. Das soll sich ändern. Das Bild ist in Fahrtrichtung Dietikon fotografiert. David Egger Neu soll hier Tempo 80 gelten. Der auf diesem Bild links liegende bergseitige Strassenrand wird weiter nach links rücken. Deshalb wird die heutige Wiesen-Strassenböschung durch eine Spritzbeton-Nagelwand ersetzt, die sich hinter einer Mauer aus Alpenkalknatursteinen verstecken wird. David Egger «Eine ausgebaute Strecke lädt zum Rasen ein. Es wird sich unter Autofreunden herumsprechen, dass hier eine rassige Bergstrecke entstanden ist», moniert ein Mann aus Widen, der eine Einwendung gegen das Projekt eingereicht hat. David Egger Die Sanierung und der Strassenausbau in Rudolfstetten und Bergdietikon werden den Aargau 11,19 Millionen Franken kosten. David Egger Auch auf diesem Bild (in der Bildmitte hinten ist die 40er-Kurve zu sehen) zeigt sich deutlich, dass der Strassenbelag in schlechtem Zustand ist. Und auch eine Bremsspur eines Autos ist zu sehen. David Egger Die ganze Strasse wird neu und breiter. Auch dieses Bild ist in Fahrtrichtung Dietikon fotografiert. David Egger Etwas weiter oben – wiederum in Fahrtrichtung Dietikon fotografiert – befindet sich der Höckler (links im Bild). David Egger Nun fotografieren wir in Richtung Widen. Oberhalb des Höcklers befindet sich der Abzweiger nach rechts rauf zum Restuarant Herrenberg. David Egger Der Gasthof Herrenberg macht auch mit einem roten Schild auf sich aufmerksam. David Egger Hier, in Fahrtrichtung Dietikon fotografiert, ist im Hintergrund nochmals der Höckler zu sehen. Marc Ribolla Hier ist die Kurve respektive die einspurige Brücke über den Gulibach in Fahrtrichtung Dietikon zu sehen. Hier wird die Strasse auf 6,95 Meter verbreitert, damit sich die Kurve trotz ihres engen Kurvenradius komfortabel und sicher befahren lässt. Marc Ribolla Hier sind wir nun im Rudolfstetter Wald (in Fahrtrichtung Dietikon fotografiert). Die Holzpföstli rechts zeigen, wie stark die Strasse hier verbreitert wird. Marc Ribolla Wiederum in Fahrtrichtung Dietikon fotografiert: Auf diesem Rudolfstetter Teil der Strecke ist die Strasse zwar relativ gut im Schuss ... Marc Ribolla ... aber auch hier lässt die Verkehrssicherheit zu wünschen übrig. Für Wanderer, die hier die Strasse queren wollen, soll eine Schutzinsel in der Mitte der Strasse erstellt werden. Das Bild ist in Fahrtrichtung Widen fotografiert. Marc Ribolla Die Strasse K412, hier etwas näher an Widen, wiederum in Fahrtrichtung Dietikon fotografiert, ist ein beliebter Schleichweg – und eine beliebte Alternative zur Bernstrasse weiter unten im Rudolfstetter Siedlungsgebiet. Marc Ribolla Hier beginnt respektive endet die K412: beim Eulenkreisel in Widen, der von Skulpturen des 2011 verstorbenen Dietiker Künstlers Bruno Weber geziert wird. Das andere Ende der K412 befindet sich an der Grenze der Gemeinde Bergdietikon und der Stadt Dietikon. Lukas Schumacher

Geht es um Verkehr, schlagen sich Kerstin Camenisch (SP) und Markus Erni (SVP) im Dietiker Parlament normalerweise die Köpfe ein – im übertragenen Sinne, versteht sich. Aber nun haben die beiden zusammen einen verkehrspolitischen Vorstoss unterschrieben. Er befasst sich mit der geplanten Sanierung der Aargauer Kantonsstrasse K412, die von Widen über Rudolfstetten nach Bergdietikon führt. Aktuell geht man davon aus, dass die Bauarbeiten 2024 starten werden. Im Zuge der Sanierung soll die Strasse breiter werden. Und in der engen Kurve oberhalb des Bergdietiker Ortsteils Gwinden, wo heute Tempo 40 gilt, soll zukünftig Tempo 80 gelten. Die Pläne sorgen im Dietiker Parlament für Fragezeichen. Denn letztlich führt die K412 nach Dietikon, wo sie als Hasenbergstrasse zur Ochsenkreuzung verläuft.

Hier trifft die Hasenbergstrasse in Dietikon auf die Ochsenkreuzung. Biegt man nach links ab, kommt man auf die Oberdorstrasse und später die Steinmürlistrasse. Bei der Strasse geradeaus handelt es sich ebenfalls um die Oberdorfstrasse, sie führt weiter vorne zum Stadthaus und zur Bremgartnerstrasse. Biegt man nach rechts ab, kommt man auf die Windeggstrasse, die ebenfalls zur Bremgartnerstrasse führt. David Egger

Im Vorstoss, der nun im Dietiker Parlament eingereicht wurde, heisst es: «Eine breitere und schnellere Strasse lädt dazu ein, mehr benutzt zu werden. Darum besteht die Befürchtung, dass die Strasse als Schleichweg vom Reusstal ins Limmattal benutzt wird. So würde die Ochsenkreuzung mit Autos verstopft und als Folge würden die Fahrer noch längere Staus in der Steinmürlistrasse, der Oberdorf- und der Bremgartnerstrasse verursachen.»

Die Grafik zeigt, welche Strassenabschnitte vom Projekt betroffen sind. CH Media

Parlament will, dass BD-Bahn vor K412 ausgebaut wird

Die Dietiker Parlamentarier wollen nun vom Stadtrat wissen, ob er vom Aargau über das Strassenbauprojekt informiert und in die Planung involviert wurde. Zudem fragen sie, ob eine Koordination zwischen dem Aargau und dem Kanton Zürich stattfinde. «Falls ja, unterstützt der Kanton Zürich die Interessen der Stadt Dietikon?» Beim erwähnten parlamentarischen Vorstoss handelt es sich um eine Interpellation. Sie stammt aus der Feder von Gabriele Olivieri (Mitte). Neben ihm, SP-Camenisch und SVP-Erni haben die Interpellation zahlreiche weitere Parlamentsmitglieder unterschrieben. Total sind es je fünf von der Mitte, der SP und der SVP, je drei von den Grünen und den Grünliberalen und zwei von der FDP sowie eine von der EVP. Summa summarum macht das 24 Politiker. Das ist eine Zweidrittelsmehrheit des 36-köpfigen Parlaments.

Machen für einmal gemeinsame Sache beim Verkehr: der Dietiker SVP-Gemeinderat Markus Erni und die Dietiker SP-Gemeinderätin Kerstin Camenisch. zvg

Sie macht sich Sorgen, weil in Dietikon auch der Ausbau der Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDB) auf Doppelspur geplant ist. Er soll von 2023 bis 2025 dauern, derweil 2024 der Ausbau der K412 beginnen soll. Das Parlament will einen anderen Zeitplan. «Kann sichergestellt werden, dass die Arbeiten zum Doppelspurausbau vor dem Ausbau der K412 abgeschlossen sind, sodass kein Ausweichverkehr über die K412 entstehen kann?», lautet eine Frage in der Interpellation. Und falls sich dieser Wunsch nicht erfüllt: «Werden Massnahmen geplant, um zu verhindern, dass der motorisierte Individualverkehr die Doppelspur-Baustelle über die K412 umfährt?»

Sorgen macht man sich vor allem wegen der Steinmürlistrasse

Auch ein altes Thema flammt mit Gabriele Olivieris Interpellation neu auf. Es geht um die stark verkehrsbelastete Steinmürlistrasse. Für viele aus dem Aargauer Reusstal ist sie die direkte Route ins Shoppingparadies Spreitenbach.

Ein Dauerbrenner in der Dietiker Politik: die Steinmürlistrasse, hier auf Höhe der Abzweigung Badstrasse (rechts im Bild), hier in Fahrtrichtung Ochsenkreuzung Dietikon. Severin Bigler

Schon 2014 in der Mobilitätsstrategie hielt der Dietiker Stadtrat fest, dass die Strasse «gemäss den Prognosen auch 2030 noch quartierfremden Verkehr aufweisen» werde. Nur die alte Idee einer Südwestumfahrung von Dietikon würde die Anwohner erlösen. Doch das bleibt unrealistisch, denn die Umfahrung würde das Strassenangebot vergrössern. Das könnte für noch mehr Verkehr im Limmattal sorgen. Im städtischen Gesamtverkehrskonzept von 2016 steht aber, dass zu verhindern sei, dass die Steinmürlistrasse noch attraktiver wird.

Am Dietiker Stadtrand soll deshalb «eine lichtsignalgesteuerte Dosierung mit Busbevorzugung eingerichtet werden, damit die Verkehrsbeziehung zwischen Bergdietikon und Spreitenbach nicht weiter gefördert wird und der Verkehrszufluss bei Bedarf gesteuert werden kann». Olivieri und seine 23 Mitunterzeichner wollen nun wissen, ob diese Massnahme realisiert werden kann, bevor die K412 fertig saniert und ausgebaut ist. «Kann der Stadtrat mit Bergdietikon zusammenarbeiten und eine für beide Orte zufriedenstellende Lösung finden?», fragen sie. Sobald Gabriele Olivieri seine Interpellation im Parlament mündlich begründet hat, hat der Stadtrat drei Monate Zeit, um sie schriftlich zu beantworten.

Hat ein paar Fragen zur Sanierung und dem Ausbau der K412 in Bergdietikon: der Dietiker Mitte-Parlamentarier Gabriele Olivieri. Er sitzt bereits seit 2003 im Dietiker Parlament. Von März 2020 bis März 2021 war er als Parlamentspräsident der höchste Dietiker. Sandra Ardizzone

Auch aus Widen gibt es Kritik am Projekt

Das K412-Projekt hat nicht nur in der Politik, sondern auch in der Bevölkerung und bei Verwaltungsangestellten für Aufruhr gesorgt, nachdem die «Limmattaler Zeitung» darüber berichtet hat. Das zeigen nicht zuletzt die Einwendungen, die gegen das Projekt eingegangen sind. Zur Erinnerung: Es lag vom 21. März bis zum 20. April in den Gemeindeverwaltungen von Rudolfstetten und Bergdietikon auf. Die «Limmattaler Zeitung» weiss, dass in beiden Gemeinden mehrere Einwendungen eingegangen sind. Die zuständige Unterabteilung Strassenunterhalt der Abteilung Tiefbau des Aargauer Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) gibt zurzeit auf Anfrage keine Details zu den Einsprachen, dies «aufgrund des laufenden Verfahrens».

Er steht dem Aargauer Baudepartement vor: der FDP-Regierungsrat Stephan Attiger aus Baden. Das Bild stammt vom August 2021, als er den neuen A1-Zubringer in Lenzburg eröffnete. Severin Bigler

Eines liegt aber auf der Hand: Die Mehrheit der Einwendungen dürfte in Bergdietikon eingegangen sein, das wie Dietikon von einer Verkehrszunahme stark betroffen wäre. Zudem stellt sich die Frage, ob alle Einwender tatsächlich einwendungsberechtigt sind. So stammt beispielsweise eine Einwendung von einer Person aus Widen, wie diese kürzlich gegenüber der «Aargauer Zeitung» offenbarte. Der Mann fürchtet sich vor mehr Verkehr. Zudem sei der Ausbau gefährlich. Denn: «Eine ausgebaute Strecke lädt zum Rasen ein. Es wird sich unter Autofreunden herumsprechen, dass hier eine rassige Bergstrecke entstanden ist.» Widen ist von den beiden kürzlich aufgelegenen Teilprojekten allerdings nicht direkt betroffen. Der aktuell zur Debatte stehende Abschnitt beginnt in Rudolfstetten und endet unterhalb des Bergdietiker Weilers Gwinden. Das Teilprojekt Widen wird erst später angegangen.

Neu über einen Meter breiter und vor allem nicht mehr so holprig

Die K412 ist heute eine enge Rumpelpiste. Grösstenteils ist sie nur zwischen 5,2 und 5,4 Meter breit. Neu sollen es grundsätzlich 6,2 Meter werden – obwohl der Aargau bei Kantonsstrassen normalerweise 6,5 Meter anstrebt. Da die K412 aber eine lokale Verbindungsstrasse mit Lastwagen-Fahrverbot ist, wird sie nicht auf die volle Breite ausgebaut. Die Teilprojekte in Rudolfstetten und Bergdietikon werden den Aargau 11,19 Millionen Franken kosten.

