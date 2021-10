Bergdietikon/Dietikon Die Frau für die kleinen Akzente: Barbara Vogels Dekorationen sorgen an der Sichlete jeweils für Staunen Nach einem Jahr Pause findet die Dietiker Sichlete in diesem Jahr wieder statt. Auch bei dieser Ausgabe verantwortet das dreiköpfige Team rund um die Bergdietikerin Barbara Vogel die Dekorationen. Bei der Gestaltung steht jedes Mal ein anderes Thema im Vordergrund. Sven Hoti Jetzt kommentieren 21.10.2021, 04.00 Uhr

«Mir ist es wichtig, dass es urchig aussieht», sagt die 37-jährige Barbara Vogel über ihre selbst gebastelten Dekorationen. Valentin Hehli

Dieses Jahr kann wieder geschlemmt, getrunken, geschunkelt und gestaunt werden: Die Sichlete ist zurück. Nach einem Jahr coronabedingter Pause findet der Dietiker Traditionsanlass dieses Wochenende wieder statt. Bei der Organisation wieder mit von der Partie ist auch dieses Mal das dreiköpfige Kreativteam rund um Vorstandsmitglied Barbara Vogel. Es sorgt dafür, dass es nicht nur etwas zu essen, trinken und hören gibt, sondern auch etwas zu sehen.

Bei jeder Sichlete wählt das Team ein anderes Thema aus, das als Grundlage für die Gestaltung des Festgeländes beim Schulhaus Zentral dient. Während in den letzten Jahren etwa Milch oder Wäsche im Vordergrund standen, dreht sich an diesem Wochenende alles um Holz, wie Vogel verrät. Holzsägen, Holzbündel, Tannenzapfen, Moos und kleine aus Gartenpflanzen geschnittene Wichtel mit Kulleraugen sind nur einige der Dekoelemente, die an der diesjährigen Sichlete zu sehen sein werden.

Die Idee kam bei einem Waldspaziergang

Das Thema sei ihr während eines Waldspaziergangs eingefallen, so Vogel. Sie sagt:

«Die Ideen kommen mir jeweils urplötzlich. Das kann auch während des Abwaschens sein.»

Als Inspiration dient ihr insbesondere die Natur. In diesem Jahr sei ihr der herbstliche Wald mit seinen farbenfrohen Blättern aufgefallen, sagt Vogel.

«Mir ist es wichtig, dass es urchig aussieht», erklärt die Bergdietikerin. Ein Anlass wirke sehr viel einladender, wenn man beim Reinkommen bereits künstlerisch begrüsst werde. Sie liebe die kleinen Akzente – und die Leute ebenso. Für ihre Dekorationen erhalte sie viel Lob, sagt Vogel.

Sie macht auch Dekorationen für die Dietiker Guggi-Häxe

Vogel fertigt die Dekorationen jeweils mit ihrer Mutter und ihrer Gotte an. Im Vorfeld bringen die drei bei einer ersten Gesprächsrunde ihre Ideen mit ein. Am Abend vor der Sichlete dann arbeiten sie an der Umsetzung. «Wir schauen jeweils, was wir an Materialien haben oder welche Materialien bereits in der Natur vorkommen.» Dabei ergänzten sie sich vorzüglich, so Vogel. Ihre Mutter sammle zu Hause viele alte Sachen, etwa Kleider, die für die Dekorationen verwendet werden. Und die Gotte arbeite als Floristin und bringe damit viel gestalterische Erfahrung mit.

Vogel hingegen kommt nicht aus dem gestalterischen Bereich. Sie arbeitet als diplomierte Pflegefachfrau im Universitätsspital Zürich sowie bei einer privaten Spitex. Das Künstlerische sei nur ein Hobby, betont die 37-Jährige und fügt an:

«In meinem Haus habe ich nur wenig Deko. Für Anlässe mache ich das aber gerne.»

So hat sie früher etwa die Deko für das Chränzli des Turnvereins Bergdietikon gemacht und ist auch noch heute für das Gestalterische bei Veranstaltungen der Dietiker Guggi-Häxe zuständig.

Das ist das Programm der diesjährigen Dietiker Sichlete Freitag, 22. Oktober Ab 18 Uhr: Wirtschaftsbetrieb mit der Metzgete

Abends: Livemusik

Ab 20 Uhr: Itrinkete im Party-Gade mit DJ Samstag, 23. Oktober

Ab 11 Uhr: Wirtschaftsbetrieb mit Berner Platte und Raclette

12–19 Uhr: Kinderbetreuung im Kinderparadies mit Hüpfburg (in der Turnhalle)

Nachmittags: Livemusik

Abends: Schwyzerörgleli-Trio Vollgas

21 Uhr: Trychlergruppe Dietikon

Ab 20 Uhr: Bar im Party-Gade mit DJ geöffnet

Sonntag, 24. Oktober

Ab 11 Uhr: Wirtschaftsbetrieb mit Berner Platte und Raclette

12–16 Uhr: Kinderbetreuung im Kinderparadies mit Hüpfburg (in der Turnhalle)

Nachmittags: Bündner Ländlerkapelle Hoharätia Eintritt nur mit Covid-Zertifikat und Ausweis

Seitdem das OK der Dietiker Sichlete 2016 an den gleichnamigen Trägerverein übergegangen ist, organisiert Vogel auch die Sichlete-Deko. Vereinspräsident Florian Hunsperger, ein Kollege von ihr, habe sie damals persönlich für das Amt angefragt, sagt die 37-Jährige. «Ich dachte mir, es wäre schade, wenn Dietikon eine weitere Tradition verlieren würde.»

Mit der Sichlete verbindet Vogel übrigens auch eine ganz persönliche Erinnerung: Nicht nur besucht sie diese seit ihrer Kindheit. Hier hatte sie vor 21 Jahren auch ihr erstes Date mit ihrem jetzigen Ehemann gehabt.