Bergdietikon Wieder Ärger ums Land Rai – aber nun ist Besserung in Sicht Nachlässigkeit bei Implenia? Es gibt eine Erklärung, wieso sich der Baukonzern zuletzt nicht mehr an seine Versprechungen gehalten hat. Der Gemeinderat ist nun zuversichtlich, dass es wieder gut kommt. David Egger Jetzt kommentieren 25.06.2022, 14.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So soll das Gebiet Rai dereinst aussehen. Ein Weg führt in Richtung Schule und Zentrum Bergli. zvg/Architron

Seit Mai laufen am Land Rai in Bergdietikon die Bauarbeiten, mit denen der steile und rutschige Hang entwässert und gesichert werden soll, damit dort dereinst 120 Wohnungen entstehen können. «Ja, es war ein bisschen ruppig in den ersten Tagen», räumte Vizeammann Urs Emch (SVP) an der Gemeindeversammlung am Donnerstagabend ein. Mehrere Anwohner wurden laut Emch von den Bauarbeiten der Investorin und Bauherrin Implenia überrascht – obwohl Flugblätter in die Briefkästen verteilt wurden. Nun habe man sich aber an die Baustelle gewöhnt.