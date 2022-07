Zufrieden mit neuer Spitex: Bergdietikon zieht Halbjahresbilanz

Bergdietikon Viele Mitglieder gewonnen: Neue Spitex ist seit einem ­halben Jahr im Einsatz «Sehr positiv» ist die Halbjahresbilanz der Gemeinde Bergdietikon, nachdem sie von der Spitex Mutschellen zur Spitex Spreitenbach gewechselt ist. David Egger 10.07.2022, 13.03 Uhr

In Bergdietikon ist seit Anfang 2022 eine andere Spitexorganisation unterwegs als bisher. Themenbild: Bruno Kissling

Nachdem die Bergdietiker Gemeindeversammlung am 25. November 2021 beschlossen hatte, von der Spitexorganisation Mutschellen zur Spitexorganisation Spreitenbach-Killwangen zu wechseln, hat diese am 1. Januar 2022 ihre operative Tätigkeit in Bergdietikon aufgenommen.

«Nach rund einem halben Jahr kann eine sehr positive Bilanz gezogen werden. Die Rückmeldungen von Klientinnen und Klienten sind durchwegs positiv»,

schreibt nun die Gemeinde Bergdietikon in einer Mitteilung.

Der Name der Organisation hat bereits gewechselt. Seit 1. Februar nennt sich die Spitex von Spreitenbach, Killwangen und Bergdietikon neu «Spitex Region Aargau Ost». Da die drei Gemeinden am äussersten Zipfel des Kantons an der Kantonsgrenze zu Zürich liegen, sei es naheliegend gewesen, diesen Namen zu wählen, schreibt hierzu Martina Studerus Mayr, Geschäftsführerin der Spitex Region Aargau Ost im Geschäftsbericht 2021. Dem Namenswechsel respektive der entsprechenden Änderung der Statuten hatten die Mitglieder in einer schriftlichen Abstimmung mehrheitlich zugestimmt.

Finanziert wird die Spitex insbesondere durch Beiträge der drei Gemeinden sowie durch die Einnahmen aus den erbrachten Dienstleistungen. Weitere Einnahmequellen sind freiwillige Spenden sowie der jährliche Beitrag der Mitglieder.

In den ersten zwei Monaten kamen 68 Mitglieder dazu

Per Ende 2021 hatte die Spitex 306 Mitglieder, davon 235 aus Spreitenbach und 71 aus Killwangen. Inzwischen kamen zahlreiche Personen aus Bergdietikon hinzu. 68 waren es allein schon im Januar und Februar, wie dem Geschäftsbericht zu entnehmen ist.

Wer neu Mitglied bei der für Bergdietikon zuständigen Spitex werden will, kann dies beispielsweise per E-Mail an info@spitex-regionaargauost.ch melden. Die Spitex Mutschellen verzichtet bei Bergdietiker Austritten auf die reglementarische Kündigungsfrist. Ein automatischer Wechsel ist nicht möglich: Die Spitex Mutschellen – diese wurde per 1. Januar 2022 ebenfalls vergrössert und heisst neu Spitex Mutschellen-Reusstal – darf nämlich aus Datenschutzgründen keine Adressen an die Spitex Region Aargau Ost weitergeben.