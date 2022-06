Tempoverdopplung auf K412 entfällt dank Bergdietikon

Bergdietikon Runterschalten in der Kurve: Tempoverdopplung auf Kantonsstrasse K412 entfällt dank Bergdietikon Der Aargau plant neu mit 60 und nicht mehr mit 80 km/h in der Kurve oberhalb Gwinden, ­nachdem der Bergdietiker Gemeinderat «laute Gespräche» mit dem Projektleiter hatte. David Egger 25.06.2022, 05.00 Uhr

Heute gilt hier 40 km/h. Der Aargau wollte neu 80 km/h. Nachdem Bergdietikon intervenierte, wird nun mit 60 km/h geplant. David Egger

«Jetzt komme ich zu einem spannenderen Thema», sagte der Bergdietiker Vizeammann Urs Emch (SVP), als er bei der Gemeindeversammlung am Donnerstagabend unter dem Traktandum «Verschiedenes» über mehrere Projekte informierte. Gemeint war die Sanierung und der Ausbau der Kantonsstrasse K412 zwischen Bergdietikon und Widen. Im März hatte der Kanton Aargau die öffentliche Planauflage gestartet. Damals sei «viel Unsicherheit» ins Dorf gekommen, und es habe «auch ein bisschen gelärmt rundherum», sagte Emch, der hierzu einige Punkte festhalten wollte.

Der Gemeinderat habe dieses Projekt von Anfang an «im Grundsatz unterstützt» und unterstütze es weiterhin. Denn: «Die Sanierung und moderate Verbreiterung zugunsten der Sicherheit erachten wir als richtig.» Aber der Gemeinderat habe auch «einige intensive und laute Gespräche mit der Projektleitung» gehabt, so Emch. Insbesondere forderte der Gemeinderat eine bessere Kommunikation und klarere Aussagen – gegenüber der Bevölkerung, gegenüber den Anwohnern und gegenüber dem Gemeinderat.

Der Kanton lädt zu einer ­Fragerunde im Restaurant

Diesem Anliegen kommt der Kanton nun nach. So lädt das Aargauer Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) nun zu einer öffentlichen Fragerunde mit Apéro im Gasthof Herrenberg. Sie findet statt am Dienstag, 16. August, von 17.30 bis 20 Uhr. Konkret wird der kantonale Projektleiter für Fragen zum Projekt zur Verfügung stehen. Eine zweiseitige Einladung für den Anlass, der nun nach der Intervention des Gemeinderats stattfindet, ist auf www.bergdietikon.ch aufgeschaltet.

Ein Flugblattversand in die Bergdietiker Briefkästen folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Der Gemeinderat hat noch mehr gefordert – nämlich eine Wiedererwägung der Tempolimit-Planung. Zur Erinnerung: Der Aargau plante eigentlich, dass – von Dietikon aus gesehen – der Tempo-80-Bereich bereits etwas oberhalb des Weilers Gwinden beginnt. Dies hätte zur Folge, dass in der heute engen Kurve oberhalb Gwinden das Tempolimit verdoppelt werden würde, von 40 auf 80 km/h. Diese Planung gilt nun nicht mehr. In der Kurve soll künftig 60 km/h gelten. Die 80er-Zone wird erst nach der Kurve starten (von Dietikon her gesehen). «Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Projektleitung haben wir eine überdachte Geschwindigkeit erhalten», hielt Emch fest. Und zeigte damit, dass der Gemeinderat alles andere als untätig war.

Das Lastwagenverbot bleibt hundertprozentig

Weiter betonte er, dass das Lastwagenverbot auch nach dem Umbau der K412 gelten werde. Jemand hatte laut Emch das Gerücht in die Welt gesetzt, dass das Verbot aufgehoben werde. Auch auf den Vorstoss, der im Dietiker Parlament wegen des Projekts K412 lanciert wurde, kam Emch zu sprechen. Und hielt fest: «Wir haben einen sehr engen, sehr guten und auch sehr freundschaftlichen Austausch mit dem Stadtrat von Dietikon.»