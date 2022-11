Bergdietiker Firma Soudronic als bester Arbeitgeber ausgezeichnet

Urdorf Steuerfusssenkung von 118 auf 115 Prozent: Die SP Urdorf ist nicht einverstanden

An der Gemeindeversammlung vom 30. November legt der Gemeinderat den Urdorfer Stimmberechtigten das Budget 2023 mit einem tieferen Steuerfuss vor. Die SP Urdorf fragt sich, wie die Gemeinde so die kommenden Projekte umsetzen will.