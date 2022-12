Bergdietiker Bloggerin publiziert cineastisches Kochbuch

Bergdietikon Speisen wie Gossip Girl und Harry Potter: 33-jährige Foodbloggerin tischt über 60 cineastische Rezepte auf Valentina Bosshard aus Bergdietikon hat bei der Brugger Bea.swiss AG ihr erstes Kochbuch «Movie Kitchen» veröffentlicht. Bei der Vernissage verriet sie ihren eigenen Lieblingsfilm – und sprach über zukünftige Projekte. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn sie nicht im Marketing tätig ist, kreiert Valentina Bosshard eigene Rezepte. Maja Reznicek

Filme und Serien hat Valentina Bosshard schon immer geliebt. «Lange träumten mein Partner und ich von einem eigenen Heimkino», verrät sie beim Gespräch im Cinema Excelsior in Brugg schmunzelnd. Inzwischen hat sich dieser Traum erfüllt. Doch einfach «nur zuschauen» reichte der 33-Jährigen nicht – sie liess eine zweite Leidenschaft miteinfliessen.

Im Oktober publizierte die Bea.swiss AG das neue Werk. zvg

Die Bergdietikerin begann vor einigen Jahren, für Gerichte aus den Filmen eigene Rezepte zu entwickeln. Sie führt aus:

«Angefangen habe ich mit Disney. Schnell merkte ich aber: Da geht noch mehr.»

Mittlerweile kann Valentina Bosshard neben Cinderellas Mandel Porridge genauso Crunchy Shrimps aus der Tragikomödie «Forrest Gump» wie auch Calzone Fritto aus dem Drama «House of Gucci» servieren. Ihre kulinarischen Kreationen zu Serien, Filmen, Animationen und Cartoons teilt sie regelmässig online auf Vale’s Food Blog.

Neu sind die Rezepte auch offline erhältlich: Im Oktober publizierte die Bea.swiss AG, ein Schweizer Versandhaus mit Sitz in Brugg, Bosshards erstes Kochbuch «Movie Kitchen».

Bosshards erste Kooperation war mit Nintendo

Ihre Wurzeln hat Valentina Bosshard in der Nähe von Salerno südlich von Neapel in Italien. Als Kind lebte sie lange in Bellinzona, später in Wohlen. Ihre Mutter habe ihr viel über die richtige Zubereitung von Speisen beigebracht, erinnert sich die junge Frau. Und ergänzt:

«Oft habe ich aber auch einfach selbst experimentiert.»

Als sie 2019 den Blog ins Leben rief, habe sie vor allem ihre Leidenschaft teilen wollen. Doch schnell fand sie auch Unterstützung.

Ein Blick ins Buch: Mit Disney-Filmen begann Bosshards kulinarische Reise. zvg

Es folgten mehrere Kooperationen mit grösseren Unternehmen. Ihr erster Partner sei Nintendo, der japanische Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen, gewesen. «Ich begeistere mich eben auch für Games», sagt Bosshard dazu. Ganz vom Bloggen leben kann die zweifache Mutter aber nicht. Teilzeit ist sie zusätzlich für die Bea.swiss AG im Marketing tätig.

Die Idee vom eigenen Buch brachte schliesslich ihr Mann ins Spiel. Für Valentina Bosshard war schnell klar: «Ich wollte etwas kreieren, das man nicht überall findet und nicht 08/15 ist.»

Rezepte von Butterbier bis Rufus-Waffeln

Ein Jahr lang dauerte die Entwicklung des fast 150 Seiten langen Kochbuchs. Gemeinsam mit der Grafikerin des Brugger Versandhauses brachte Valentina Bosshard ihre Ideen aufs Papier. Mehrere Monate tüftelten die beiden teilweise von morgens bis am späten Nachmittag an der Gestaltung.

An der Buchvernissage am 7. Dezember hatten auch Cosplayer einen Auftritt. Maja Reznicek

Ansonsten stammen sowohl Rezepte als auch die Fotos der Gerichte von ihr selbst. Die 33-Jährige sagt stolz:

«Fast nichts ist bearbeitet.»

Das fertige Werk präsentierte sie am Abend des 7. Dezembers an der offiziellen Vernissage im Cinema Excelsior in Brugg: «Movie Kitchen» enthält in den vier Kategorien Filme, Serien, Animation & Cartoons sowie Basics über 60 vegetarische und fleischhaltige Gerichte.

Ein Blick ins Buch: Unter der Kategorie Filme findet sich ein Rezept aus dem Harry-Potter-Universum. zvg

Glücklich werden damit sowohl Fans der Serie «Gossip Girl» (Rufus-Waffeln), der Harry-Potter-Filme (Butterbier) als auch von Disney-Klassikern wie «Vaiana» (Kalua Pork).

Einzig das Rezept zu Bosshards eigenem Lieblingsfilm – der Kriminalkomödie «Ocean’s Eleven» – hat es nicht ins Buch geschafft. Das könnte sich aber noch ändern. «Movie Kitchen» soll nämlich nicht das letzte Kochbuch der Bergdietikerin sein.

Bereits sei eine Fortsetzung zu weiteren Filmen und Serien geplant, verrät Valentina Bosshard. Vorstellen könnte sie sich zudem, Rezepte rund um ihre italienische Heimatregion zu entwickeln. Auf jeden Fall steht für die Bloggerin fest: 08/15 dürfe auch das nächste Buch nicht sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen