Der Süssmost-König ist auch ein Igelikönig

Bergdietikon «So viele waren es noch nie»: Der Süssmost-König ist auch ein Igeli-König Gleich fünf kleine Igeli kamen im Bergdietiker Igelhüsli von Fredy Boll auf die Welt. David Egger 14.07.2022, 05.00 Uhr

Das Igelmami und seine fünf Nachkommen im Bergdietiker Igelhüsli von Fredy Boll. Leserbild: Fredy Boll

Nachdem Fredy Boll über Jahre hinweg eine Goldmedaille nach der anderen für seinen Süssmost gewonnen hat, trat er 2019 kürzer. Im Interview mit der «Limmattaler Zeitung» sagte er damals:

«Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich habe mit meinem Most alles erreicht, was möglich ist.»

Fredy Boll, Süssmost-König aus Bergdietikon. Sibylle Egloff

Und so hat das, was er diese Woche der Redaktion meldete, auch nichts mit seinem Most zu tun, sondern mit seinem Igelhüsli, das seit Jahren an seinem Wohnort im Bergdietiker Ortsteil Gwinden steht. «Es gab wieder Junge.» Es sei nicht das erste Mal. «Aber so viele waren es noch nie.»

Fünf kleine Igeli kamen in seinem Igelhüsli auf die Welt. Der Süssmost-König ist auch ein Igeli-König.