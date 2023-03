Bergdietikon: Rund 260 Kinder führen einen Zirkus auf

Bergdietikon Raubkatzen,Trapeze, Zauberei und mehr: Schule Bergdietikon führt Zirkus auf Am Freitag veranstaltet die Schule Bergdietikon eine Zirkusaufführung, bei der alle rund 260 Schul- und Kindergartenkinder mitmachen. Boubacar Sarr Jetzt kommentieren 23.03.2023, 15.05 Uhr

Am Freitag wird die Schule Bergdietikon zum Zirkus. Andrea Zahler Rund 260 Schul- und Kindergartenkinder machen mit. Andrea Zahler Gegen 800 Zuschauerinnen und Zuschauer werden am Freitagabend an den beiden Aufführungen erwartet. Andrea Zahler Die Kinder haben ganz verschiedene Kunststücke einstudiert. Andrea Zahler Unter anderem zeigen Raubkatzen Kunststücke mit dem Reifen. Andrea Zahler Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Andrea Zahler Schulleiter Tamer Pisirici leitet die Zirkuswoche zusammen mit den Lehrpersonen und den Zirkuspädagogen vom Zirkus Luna. Andrea Zahler Laut Pisirici hat jeder Probentag viel Neues und Unerwartetes zu bieten. Andrea Zahler Zu jedem Stück wird passende Musik laufen. Andrea Zahler Die Aufführung wird von einem Backstage-Team online livegestreamt. Andrea Zahler Das Zirkuszelt steht auf dem Basketballplatz. Andrea Zahler Wegen Corona musste die für 2020 geplante Aufführung auf dieses Jahr verschoben werden. Andrea Zahler

Morgen Freitag wird die Schule Bergdietikon zum Zirkus. Insgesamt rund 260 Schul- und Kindergartenkinder führen verschiedene Kunststücke im Zirkuszelt auf. Dieses steht auf dem Basketballplatz. Da viele Kinder performen, gibt es zwei Aufführungen. Die erste findet um 16.30 Uhr und die zweite um 19.30 Uhr statt. Fast 800 Zuschauerinnen und Zuschauer, sprich: 400 pro Aufführung, werden sich ansehen, was sich in der Manege ereignen wird.

Im blau-gelb gestreiften Zelt werden am Freitag Zaubertricks, Trapezstücke oder auch Vertikaltuchstücke aufgeführt. Auch Tiere werden dabei sein. Denn manche Kinder sind als Geparde, Leoparden und Tiger verkleidet, andere tauchen in Elefanten- und Pferdekostümen auf. Zu jedem Stück wird es passende Musik geben.

Hinter den Kulissen läuft ebenfalls einiges. Beide Aufführungen am Freitag werden von einem Backstage-Team online livegestreamt. Und natürlich ist auch viel Schminke nötig.

«Sie lernen hier neben dem ganzen Einmaleins zum Beispiel auch, Verantwortung zu übernehmen», sagt Schulleiter Tamer Pisirici. Bild: Andrea Zahler

Neben den Lehrpersonen und dem Schulleiter Tamer Pisirici sind an dieser Projektwoche auch Zirkuspädagogen vom Zirkus Luna beteiligt. Das Zelt stellte die Firma Zeltraum GmbH zur Verfügung. Laut Pisirici läuft es mit den Vorbereitungen und Proben gut. «Es ist einfach jeden Tag viel Neues und Unerwartetes», so der Schulleiter.

Ursprünglich hätte die Zirkuswoche bereits vor drei Jahren stattfinden sollen. Jedoch machte der Corona-Lockdown der ganzen Organisation einen Strich durch die Rechnung. Als sich die Situation dann wieder normalisierte, erweckte die Schule das Projekt wieder zum Leben. Die Gemeinde sowie weitere Sponsoren unterstützen die Schule dabei finanziell. Beide Aufführungen sind laut Pisirici fast ausverkauft.

«Die Projektwochen ist das, an was man sich später erinnert. Es sind meistens schöne Erinnerungen», sagt Pisirici. Mit dieser Projektwoche werde den Kindern auch einiges auf den Weg gegeben, was nicht im gewöhnlichen Schulalltag zu bekommen ist. «Sie lernen hier neben dem ganzen Einmaleins zum Beispiel auch, Verantwortung zu übernehmen. So schaut zum Beispiel plötzlich der coole Sechstklässler sehr auf die Kindergartenkinder.»

