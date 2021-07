Bergdietiker Kunstgalerie Bachlechner mit Sammelausstellung

Bergdietikon Neue Ausstellung: Galerie Bachlechner beschäftigt sich mit Ausserirdischen, sprechenden Steinen und der spirituellen Potenz Die neue Gruppenausstellung in der Bergdietiker Galerie Bachlechner offenbart ein grosses Spektrum an zeitgenössischer Kunst.

Ursula Burgherr 18.07.2021, 19.50 Uhr

Ein ganzes Spektrum an zeitgenössischer Kunst ist derzeit in der Galerie Bachlechner zu sehen. Ursula Burgherr / Limmattaler Zeitung Eine Künstlerin beschäftigt sich mit weiblichen Formen. Ursula Burgherr / Limmattaler Zeitung Bilder, die man auch von Nahem betrachten will. Ursula Burgherr / Limmattaler Zeitung Andere Bilder sind eher abstrakt. Ursula Burgherr / Limmattaler Zeitung Auch Figuren ... Ursula Burgherr / Limmattaler Zeitung ... und Steinköpfe sind zu sehen. Ursula Burgherr / Limmattaler Zeitung Doris Bosshard (Malereien) und Friedrich Sebastian Fiechter (Holzfiguren) mit ihren Exponaten. Ursula Burgherr / Limmattaler Zeitung

Der Oberkärntner Bildhauer Hans-Peter Profunser steht sinnierend vor seiner steinernen Venus, die sich im Eingangsbereich der Bergdietiker Galerie Bachlechner in eine Loorbeerhecke schmiegt. Die Göttin der Liebe präsentiert sich in seiner Version mit üppigen Rundungen. Er sagt:

«Die hochstilisierten ‹Strichfrauen›, die heute als Schönheitsideal gelten, sind für mich langweilig und leblos.»

Seine Frauenfiguren dürfen Wölbungen und Dellen haben, wobei er bei der Formgebung auch stets der natürlichen Beschaffenheit des Steins folgt.

Auch der von ihm geschaffene, 600 Kilogramm schwere «Ikarus» aus Marmor hat seit fast zwei Jahrzehnten einen festen Platz vor den geschichtsträchtigen Ausstellungsräumen in Bergdietikon. Statt zu fliegen wie ein Vogel hängt er an Eisenketten. Ein Symbol dafür, dass der Mensch zunehmend seine Freiheit verliert, weil er immer mehr Zwängen und Regeln unterworfen ist.

Keine Rede zur Eröffnung

Profunser ist einer von insgesamt 60 Kunstschaffenden im Portfolio von Hanns und Béatrice Bachlechner. Mit den meisten verbindet sie langjährige freundschaftliche Bande. Als Inhaber der Galerie in den ehemaligen Pferdestallungen der Spinnerei und Zwirnerei Froehlich im Wiesental haben sie sich in der Region und weit darüber hinaus einen Namen gemacht.

Die Bachlechnersche Gastfreundschaft ist legendär. Eine Vernissagenrede gab es zum Ausstellungsauftakt am Samstag keine. Sie sagt:

«Das gesellige Beisammensein bei Speis und Trank ist uns wichtiger als grosse Worte.»

Bei seiner Auswahl achtet Hanns Bachlechner vor allem auf Vielfalt. Das zeigt sich auch an der aktuellen Gruppenausstellung 2021 mit Werken von zwölf Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland.

Mimik als Grundlage für die Kommunikation

Der Dietiker Rainer Oberhänsli hat neue «Horizont-Bilder» in Öl gemalt. Wer sie betrachtet, taucht immer tiefer in die meditativen Bildwelten ein. Und meint, in den verschiedenen Farbstreifen Nebel, Wasser und Berge zu erkennen.

Seine Landschaften strahlen etwas Unendliches aus, das über Gedanken und Gefühle hinausgeht. «Ich will mit meinen Malereien die spirituelle Potenz des Menschen herausfordern», sagt der Senior, dessen Markenzeichen sein Strohhut ist.

In ihren in Speckstein und Alabaster hineingearbeiteten Gesichtern, so Els Grieder, finde sich «seelische Tiefe». Für die Dietiker Bildhauerin und Malerin ist die Mimik Grundlage für jede Kommunikation. Sie sagt:

«Der Stein ist stumm. Wenn ich auf seine Form eingehe und ein Gesicht herausschleife, fängt er für mich an zu sprechen.»

Seit 1991 arbeitet sie täglich mit Leidenschaft an ihren Werken. Dabei hätten ihr die Eltern einst die Kunstgewerbeschule verwehrt und wollten, dass sie etwas «Vernünftiges» lernt.

Bunte Gefährten aus der Schattenwelt

Die mit Acrylfarben bemalten Fantasiefiguren aus Lindenholz des Südtirolers Friedrich Sebastian Feichter sind in der internationalen Kunstszene längst ein Begriff. Zu seinem blauen Alien, seit längerem einer der vielen Blickfänge in der Galerie Bachlechner, gesellt sich der neue Zyklus «Bunte Gefährten aus der Schattenwelt».

Auffällig ist, dass den dinosaurierartigen Wesen allesamt die Augen fehlen. Ein Symbol für die Blindheit des Menschen. Sie ist überzeugt:

«Es existiert nicht nur das, was wir sehen. Sondern noch unendlich viel mehr. Wenn wir uns dessen bewusst werden, eröffnen sich neue Welten.»

Die Exponate von Doris Bosshard aus Dietikon entstehen aus purer Freude am Herumexperimentieren mit verschiedenen Techniken, Formen und Farben. So hat sie für die Gruppenausstellung alte Werbeplakate mit pastos und dann wieder lasierenden Farbschichten verwoben. Eine Botschaft will sie damit nicht vermitteln.

Trotzdem präsentiert sich die Künstlerin ausdrucksstark und eigenwillig. In ihrem Atelier verwirft sie Entstandenes oft. «Wenn mir ein Bild nicht gefällt, fange ich wieder von vorne an», erzählt sie und bezeichnet ihre Kunst als Ausdruck ihrer Persönlichkeit, geprägt von einer ganz speziellen Energie und Lebenskraft.

Die Werke der zwölf Kunstschaffenden sind noch bis zum 29. August 2021 in der Kunstgalerie Bachlechner, Wiesentalstrasse 8, 8962 Bergdietikon, zu sehen. Öffnungszeiten: Do./Fr. 14 bis 20 Uhr, Sa. 10 bis 15 Uhr, So. 13 bis 16 Uhr. Dazu werden Werke von Paul Cartier, Heinz Aeschliman, Max Erni, Shang Hutter, Le Corbusier und anderen präsentiert.