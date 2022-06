Bergdietikon: Männerchor feiert seine Dirigentin Liuba Chuchrova

Bergdietikon Mehr Liebe in einem Konzert geht kaum – Liuba Chuchrova feierte ihr zehnjähriges Jubiläum Unter dem Motto «Vive l’amour» gab der Männerchor Rudolfstetten-Friedlisberg und ­Bergdietikon am Sonntag ein Plädoyer für die Liebe zum Besten – und feierte seine Dirigentin. Christian Murer 20.06.2022, 15.04 Uhr

Eine Orgelpfeife vom Orgelbauer Metzler in Dietikon erhielt Liuba Chuchrova zu ihrem zehnjährigen Jubiläum als Dirigentin des Männerchors. Christian Murer Konzertmoderator Viktor Stutz übergab der Dirigentin Liuba Chuchrova den prächtigen Jubiläumsstrauss. Christian Murer Eine strahlende Dirigentin Liuba Chuchrova. Christian Murer Männerchor-Präsident Martin Koller. Christian Murer Der Konzert-Moderator und zweite Tenor Viktor Stutz. Christian Murer Gefeierter Auftritt von Sopranistin Arlette Hostettler. Christian Murer Sopranistin Arlette Hostettler wurde am Klavier begleitet von Liuba Chuchrova. Christian Murer Der Männerchor Rudolfstetten Friedlisberg Bergdietikon singt stets kraftvoll ... Christian Murer ... und stösst mit seinen Konzerten auf Interesse. Links Gemeinderätin Françoise Oklé (FDP), in der Mitte Seelsorger Michael Jablonowski und rechts Gemeindeammann Ralf Dörig (FDP). Christian Murer Der Männerchor strahlt Lebensfreude aus. Christian Murer Wie für den Männerchor ist auch für Sopranistin Arlette Hostettler der Gesang ein geliebtes Hobby. Christian Murer Männerchor-Präsident Martin Koller. Christian Murer Gibt die Richtung vor: Dirigentin Liubo Chuchrova. Christian Murer Die Bergdietiker Kirche war gut gefüllt. Christian Murer

Im Namen des Männerchors Rudolfstetten-Friedlisberg und Bergdietikon begrüsste Moderator Viktor Stutz das Publikum am Sonntagabend in der reformierten Kirche Bergdietikon zum Konzert mit dem Thema «Vive l’amour». Die 24 Sänger eröffneten mit ihrer Dirigentin Liuba Chuchrova am Klavier das Konzert mit dem feinsinnigen und dynamischen Popsong «Die Rose». Liebe und Wehmut waren beim Lied «Das Glöckchen» nahe miteinander verbunden. Das weiss der einsame Fuhrmann, der mit gebrochenem Herzen durch die russische Nacht fährt.

Eines der nächsten Schunkellieder war jenes, das das Motto gab. Kraftvoll und mit sichtlicher Freude trugen die Männer «Vive l’amour» aus Frankreich vor. Der anschliessende Ohrwurm «Aber dich gibt’s nur einmal für mich» aus dem Jahre 1965 erinnerte ­ultimativ an die legendären «Bravo»-Zeiten.

Begleitet von der Gesangslehrerin Liuba Chuchrova am Klavier füllte die Sopranistin Arlette Hostettler danach die reformierte Kirche mit ihrer kräftigen Sopranstimme. Der langanhaltende Applaus verlangte die Zugabe «Meine Lippen, sie küssen so heiss» aus dem letzten Bühnenwerk von Franz Lehár.

Eine Metzler-Orgelpfeife zum Dank

Präsident Martin Koller würdigte die anerkannte Dirigentin, klassische Sängerin und Gesangspädagogin Chuchrova nicht nur mit einem prächtigen Blumenstrauss sondern ebenso mit einer Orgelpfeife vom Orgelbauer Metzler in Dietikon. Chuchrova übernahm den Männerchor 2012 und feierte nun ihr zehnjähriges Jubiläum.

Mit dem sanften Lied «Wahre Liebe» begann der zweite Teil des Konzertes. Und mit der Weise «La Provence» entführten die Sänger an den französischen Sehnsuchtsort mit der eindrücklichen Landschaft, dem rauschenden Meer und den blühenden Lavendelfeldern.

Das rassige «Chianti-Lied» sowie zwei Zugaben beendeten den eindrücklichen anderthalbstündigen Konzertabend, der bereits zum zweiten Mal aufgeführt wurde. Eine Woche zuvor war der Männerchor in der Kirche Rudolfstetten aufgetreten.

Beim anschliessenden Apéro vor der Kirche liess das Publikum das überzeugende Konzert nochmals Revue passieren. So sagte Michael Jablonowski: «Das Konzert bereitete mir viel Freude. Mich hat das Herzblut der Sänger tief beeindruckt.» Es sei für ihn nicht nur schön zuzuhören, sondern ebenso zuzuschauen.

«Da kommt viel Begeisterung über die Gesichter und die Bewegungen rüber»,

sagte der Seelsorger der katholischen Kirche am Mutschellen weiter.

Und Roland Kohn, Vize-Präsident des Männerchors, sagte über seine Motivation:

«Das Singen bereitet mir sehr viel Freude und mit dem Gesang schätze ich die gelebte Chor­kameradschaft.»