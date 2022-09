Bergdietikon: Raiweg wieder offen, Arbeiten am Land Rai beendet

Bergdietikon Der Raiweg ist wieder begehbar – nun sind die Hauptarbeiten am Land Rai beendet Nun werden bis Ende September einzig noch ein paar Bohrungen erstellt. LiZ 15.09.2022, 14.27 Uhr

Nun soll das Land Rai vorerst wieder grün werden. Zu den Bauarbeiten gehörte auch eine Rekultivierung des betroffenen Areals. Severin Bigler

Die Hauptarbeiten der Hangstabilisierung inklusive der Rekultivierung im Gebiet Rai in Bergdietikon sind bereits abgeschlossen. Sie dauerten somit zwei Monate kürzer als gedacht. Zu verdanken sei dies den guten meteorologischen Bedingungen in diesem Sommer sowie der hervorragenden Arbeitsleistung des Unternehmers, schreibt der Gemeinderat Bergdietikon in einer ­Mitteilung.