Bergdietikon Puppentheater, Sexwitze und Scherzanruf: «Chäller» begeisterte zum Auftakt von Comedy am Bergli Nach monatelanger Abwesenheit meldete sich der Verein Comedy am Bergli am Samstagabend wieder zurück aus dem Coronaschlaf. Das Publikum genoss es, wieder einmal lachen zu können. Sven Hoti 30.05.2021, 15.48 Uhr

«Der Rollator ist nicht meine einzige Stehhilfe»: Ein Highlight des Abends waren «Chällers» Einlagen als Bauchredner. Henry Muchenberger



Bis nach 20 Uhr tropften die Besucher am Samstagabend in die Aula der Mehrzweckhalle in Bergdietikon. Sie konnte das Champions-League-Finale und das schöne Wetter draussen nicht davon abhalten, an den ersten Anlass von Comedy am Bergli in diesem Jahr zu kommen. «Ihr verpasst nichts», versicherte Veranstalter Thomas Fischli zu Beginn. «Seid froh, dass ihr hier sein könnt, um nach dieser schwierigen Zeit wieder einmal zu lachen.»

Und gelacht wurde allenthalben. Anlass dazu gab der Auftritt des Schaffhauser Komikers Yves Keller alias «Chäller». Nach ersten Startschwierigkeiten – zugegeben, man musste sich zuerst wieder daran gewöhnen, an einer Veranstaltung zu sein – taute das Publikum auf.

Alles coronakonform: Die Besucher mussten vor der Veranstaltung am Eingang ihre Kontaktdaten angeben. Henry Muchenberger

«Chäller» konnte Lacher entlocken, die man aus Scham am liebsten zurückgehalten hätte. «Wegen der Reaktion meiner Freundin dachte ich eigentlich immer, ich sei gut im Bett. Bis ich herausfand, dass sie Asthma hat», schmetterte der Schaffhauser ins Publikum, begleitet von ausgelassenen Lachern.

Der 36-Jährige interagierte immer wieder mit den Leuten («Wer hier ist alles verheiratet? Hand nach oben! Wer glücklich?») und vermochte so das Publikum in seinen Bann zu ziehen. «Chäller» holte sogar einen Besucher auf die Bühne, um ihm dann mit einer mechanischen Lippe Worte in den Mund zu legen und Dinge tun zu lassen, die er an diesem Abend wohl nicht eingeplant hatte, wie etwa ein Ukulele-Ständchen zu halten.

Seinen Besuch hatte er sich wohl anders vorgestellt: «Chäller» holte einen Gast auf die Bühne, legte ihm eine mechanische Lippe um und liess ihn Ukulele spielen. Henry Muchenberger

Ein Highlight des Abends waren seine Einlagen als Bauchredner. Dazu hatte er diverse Puppen mitgebracht, die «Chäller Family», mit denen er ungezwungen Stereotype raushaute. Es gab den leicht senilen und notgeilen Opa Chäller («Der Rollator ist nicht meine einzige Stehhilfe»), den fussball- und alkoholbegeisterten Schwaben Dieter, den Inder mit Akzent und kompliziertem Namen und den koketten Kater Karl mit «Zürischnurre» und viel Bling-Bling.

Nach der ersten Halbzeit gab der Komiker und Moderator Fabian Rütsche ein kurzes Gastspiel. Der Toggenburger vermochte das Publikum mit Witzen über Jugendkrawalle zu Coronazeiten, seinem Alter (eine Dame aus dem Publikum schätzte den 30-Jährigen 50) und seinem Schnurrbart («Modell S und F, ‹schüch und flumig›») nach der Pause wieder in Stimmung zu bringen.

Freie Bahn für Stereotype: «Chällers» Puppe Schwabe Dieter mag Fussball ‒ und viel Alkohol. Henry Muchenberger

Zum Abschluss wagte «Chäller» ein «Chällerfon», wie er seine Scherzanrufe nennt. Dazu rief er wegen eines tropfenden Boilers den Pikettdienst einer Sanitärfirma an. Dabei verwirrte er den Mitarbeiter am Hörer mit Ausdrücken wie der «Durchfallpumpe» oder dem «Furzluftumwälzungstransporter». Das Publikum bemühte sich, ruhig zu bleiben. Der Mitarbeiter hingegen konnte sich das Lachen nicht verkneifen.

Nach zwei Stunden und einer Zugabe verabschiedete das Publikum «Chäller» schliesslich unter Pfiffen und tosendem Applaus.

Für den Star des Abends war es erst der zweite Auftritt in diesem Jahr. Gleichzeitig war es Yves Kellers erster Auftritt in Bergdietikon. Sein Fazit nach der Show:

«Ich fand es sehr toll, vor allem das familiäre Ambiente hier. Die Leute im Publikum sind sehr schön mitgegangen.»

«Es hat uns gut gefallen», bestätigen die beiden Bergdietiker Michèle Oklé und Martin Frei im Einklang nach der Vorstellung. Sie seien ohne Erwartungen gekommen, aber als Einheimische und Bekannte des Veranstalters oft hier. Gefallen hat der Abend auch der Bergdietiker FDP-Gemeinderätin Françoise Oklé. Nach der monatelangen, coronabedingten Pause sei sie froh gewesen, wieder einmal lachen zu können.