Bergdietikon: Kein Fussgängerstreifen vor dem Volg

Bergdietikon Kein Fussgängerstreifen, aber viel Tempo vor dem Volg Auch Kinder und Jugendliche werden bei der Revision der kommunalen Bau- und Nutzungsordnung in Bergdietikon einbezogen. Unter anderem der fehlende Fussgängerstreifen vor dem Volg bereitet Sorgen. David Egger 26.11.2021, 15.02 Uhr

Die Gemeinde und der Kanton will der Unterführung jedoch keine Konkurrenz machen. (Archivbild) Severin Bigler

Im Rahmen der Revision der kommunalen Bau- und Nutzungsordnung (BNO) bezieht Bergdietikon nicht nur Erwachsene mit ein. Die Kinder hatten im Frühling 2021 eine Projektwoche, die Jugendlichen erstellten im Sommer 2020 einen Film. Beides mündete in einen Schlussbericht zuhanden des Gemeinderats. «Diesen Bericht behalten wir weiterhin in der Hinterhand, um die Wünsche der Jugendlichen zu berücksichtigen», erklärte Gemeinderätin Françoise Oklé (FDP), ehe sie eingangs der Gemeindeversammlung den fertigen Film abspielte. Die Jugendlichen sagen darin frisch von der Leber weg, was sie denken.