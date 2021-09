Bergdietikon Gert Chesi stellt erstmals in Bergdietikon seine Fotografien aus – mit seinen Bildern will er Minderheiten porträtieren Der vielseitige, österreichische Künstler wandte sich in den letzten Jahren wieder der Fotografie zu. Einige Werke, die in seiner zweiten Heimat Togo sowie in Thailand und Indien entstanden, sind nun in der Kunstgalerie Bachlechner ausgestellt. Carmen Frei Jetzt kommentieren 05.09.2021, 19.49 Uhr

Gert Chesi musste bei seinen Fotografien dieses Mal nicht Regie führen, wie er sagt. Die Porträtierten wählten Posen und Requisiten selbst. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung An der Vernissage in der Kunstgalerie Bachlechner führte Gert Chesi durch die Ausstellung und erklärte auch die Hintergründe der Motive. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung Die ergänzenden Texte zu den Fotografien waren sowohl Gert Chesi als auch Béatrice Bachlechner sehr wichtig. Sie trügen zum Verständnis der Motive bei. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung Die Fotografien wurden mit Exponaten ergänzt, die thematisch dazu passten. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung Die Modelle für Chesis Fotografien zeigten sich experimentierfreudig, wie den Bildern anzusehen war. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung Chesi ging es vor allem darum, Minderheiten zu porträtieren. So sind auch die Hijras eine Randgruppe in der indischen Bevölkerung. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung Die anfänglichen Berührungsängste mit der Kamera konnte Chesi bei ihnen aber gekonnt abbauen. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung Verspielt provokativ posierten die Hijras für seine Fotografien. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung In Thailand fotografierte Gert Chesi die Ladyboys. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung Ebenfalls alles andere als kamerascheu inszenierten sie sich mit extravaganten Accessoires. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung

Gert Chesi wurde in verschiedenen Rollen bekannt: als Filmemacher, Autor und Museumsbetreiber. Begonnen hatte der internationale Künstler aber mit der Fotografie. Und zu dieser kehrte er in den letzten Jahren vermehrt zurück. In der Bergdietiker Kunstgalerie Bachlechner sind nun einige seiner neuen fotografischen Werke zu sehen.

Chesi stellt zum ersten Mal hier aus. Galerist Hanns Bachlechner hatte ihn bereits vor Jahren kennen gelernt und nun eingeladen. Für die Ausstellung wurden die Fotografien mit passenden Exponaten ergänzt.

Chesi wusste an der Vernissage am Samstagabend einiges zu den Werken zu erzählen. Es sind 40 Aktfotografien, die laut Chesi unterschiedlicher Natur sind – einerseits ethnografisch, aber auch künstlerisch. Ihm sei es wichtig, dass die Besucherinnen und Besucher die Texte lesen, die die Ausstellung ergänzen, sagte er. Auch Béatrice Bachlechner wies darauf hin. Nur mit dem richtigen Kontext könnten die Bilder verstanden werden, sagte sie. Mögliche Kritikpunkte sprach Chesi gleich selbst an: «Ich bin politisch nicht korrekt. Ich arbeite so, wie ich immer gearbeitet habe.» Kunst und Kreativität müssten provozieren.

Seine Werke geben Anlass zu Diskussionen

Bei seiner vergangenen Ausstellung in Tirol habe ihn eine Journalistin kritisch darauf angesprochen, dass er vor allem afrikanische und nicht europäische Frauen aufnehme. Chesi vermutet, dass sie hier den schwarzen Frauen unterstellte, dass sie nicht wüssten, was sie täten. Das sei aber nicht der Fall. Sie wüssten sehr wohl, was sie täten. Rassistisch sei für ihn vielmehr diese Unterstellung. Chesi wohnt selbst in Togo und ist mit einer schwarzen Afrikanerin liiert. Zudem hat er bereits vielfach zu ethnischen Themen publiziert.

Bei seinen Bildern sieht er sich nur als Handwerker. Er habe nie Regie führen müssen. Die auf den jetzt zu sehenden Bilder dargestellte Inszenierung hätten sich die Frauen und Männer selbst ausgesucht. Neben Angehörigen der Voodoo-Bewegung aus seiner afrikanischen Nachbarschaft zeigen die Fotografien thailändische Ladyboys und indische Hijras. Er habe bewusst Minderheiten porträtiert, sagte er.

Ein schwieriges Porträt von Minderheiten

Vor allem die Ausführungen zu den Hijras gingen den Anwesenden nahe. Sie stellten als Eunuchen eine der untersten Schichten der Gesellschaft in Indien dar, erklärte Chesi. Es war darum eine Herausforderung, sie in den Slums von Mumbai fotografieren zu können. Zuerst habe ihn niemand begleiten wollen, da die Hijras in Indien verachtet würden. Chesi schaffte es dennoch und porträtierte sie. Noch bis am 10. Oktober sind diese und weitere Fotografien nun in der Kunstgalerie ausgestellt.



Fotoausstellung Gert Chesi Von Samstag, 4. September, bis Sonntag, 10. Oktober, in der Kunstgalerie Bachlechner Die Ausstellung mit 40 Fotografien des international bekannten Künstlers Gert Chesi ist jeweils am Dienstag und am Freitag von 14 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 15 Uhr und am Sonntag von 13 bis 16 Uhr geöffnet.