Bergdietikon Gemeindeschreiber Patrick Geissmann wechselt nach Spreitenbach – warum das an 1968 erinnert und was Oetwil damit zu tun hat Im August beginnt der langjährige Bergdietiker Gemeindeschreiber seinen neuen Job in Spreitenbach. Für Patrick Geissmann ist es auch eine Rückkehr.

Das Gemeindehaus Bergdietikon liegt auf 498 Metern über Meer an der Schulstrasse im Ortsteil Bernold. Severin Bigler

Es geht bergab. Am Dienstag haben die Angestellten der Gemeinden Bergdietikon und Spreitenbach erfahren, dass der Bergdietiker Gemeindeschreiber Patrick Geissmann nach Spreitenbach wechselt. Der 40-Jährige tritt dort im August die Nachfolge von Jürg Müller an. Die beiden Nachbargemeinden vermeldeten die Mutation am Mittwoch per Pressemitteilung. Geissmann hatte den Bergdietiker Gemeinderat am 28. April informiert.

Neuer Job, neues Glück: Patrick Geissmann. zvg

Es ist ein Top-Transfer für Spreitenbach. Der dortige Gemeinderat schätzt sich laut Mitteilung glücklich, «einen sehr qualifizierten und versierten Gemeindeschreiber gefunden zu haben». Und er ist überzeugt, dass Geissmann sich «mit voller Kraft und Engagement ins Amt einbringen und mithelfen wird, die Gemeinde Spreitenbach weiterzuentwickeln».

Es ist auch eine Rückkehr. Denn Geissmann ist in Spreitenbach aufgewachsen.

Das Gemeindehaus Spreitenbach liegt auf 424 Metern über Meer an der Poststrasse. Severin Bigler

Bergdietikon muss nun einen valablen Ersatz finden für Geissmann. Dieser kennt die Gemeinde – er wohnte eine Zeit lang selber dort – und ihre Politik bis ins Detail. Er war dabei, wenn die Wogen hochgingen – etwa beim Golfplatz Herrenberg, beim Land Rai oder beim Alterszentrum Hintermatt – oder wenn grosse Projekte ihren Abschluss fanden – etwa die neue Turnhalle oder die Sanierung der Bergstrasse. Geissmanns Dossierfestigkeit zeugt von jahrelanger Arbeit. Sie begann einst mit einer Lehre auf der Gemeindeverwaltung Würenlos.

Mit 27 fing er in Bergdietikon an

Nach weiteren Stationen wurde er im Oktober 2008 Gemeindeschreiber in Bergdietikon. 27-jährig, als jüngster Gemeindeschreiber der Region. Er folgte damals auf Urs Spörri, der nach 40 Jahren auf der Bergdietiker Gemeindeverwaltung in Pension ging. Spörri hatte übrigens seine Lehre auf der Gemeindeverwaltung Spreitenbach absolviert.

Im Sommer 2016 zog es Geissmann erstmals von Bergdietikon weg. Doch als sein Nachfolger noch während der Probezeit kündigte, holte Bergdietikon Geissmann zurück. Nun ist der Abschied definitiv.

Geissmann darf sich auf das modernste Gemeindehaus im Limmattal freuen. Spreitenbach baut derzeit ein neues Verwaltungsgebäude. Es soll im Herbst 2023 bezogen werden und ist auf 15’000 Einwohner ausgelegt. Zurzeit hat Spreitenbach rund 12’000 Einwohner. Bergdietikon hingegen hat viermal weniger, nämlich rund 3000.

So soll das neue Spreitenbacher Gemeindehaus dereinst aussehen. Visualisierung: zvg

Andere Grösse, andere Organisation. In Bergdietikon ist Geissmann der oberste Verwaltungsangestellte. In Spreitenbach nicht. Dort gibt es seit Februar 2022 einen Verwaltungsleiter. Der Job wurde neu geschaffen, um den Gemeindepräsidenten zu entlasten. Michael Grauwiler ist der Erste, der diesen Job ausübt. Er war davor Gemeindeschreiber in Meisterschwanden am Hallwilersee.

Diese Visualisierung zeigt, wie sich das Innere des neuen Spreitenbacher Gemeindehauses ab 2023 präsentieren wird. Visualisierung: zvg

Ein Dominoeffekt spielt sich derzeit in den Limmattaler Gemeindeschreiber-Büros ab. Der erste Dominostein fiel im September 2021. Da wurde bekannt, dass Pierluigi Chiodini von Oetwil nach Bad Ragaz wechselt. Oetwil engagierte per 1. Mai 2022 Raffaele Briamonte, bisher für Neuenhof tätig. Neuenhof nimmt per 1. Juli 2022 den bisherigen Spreitenbacher Gemeindeschreiber Jürg Müller unter Vertrag. Die Lücke, die Müller hinterlässt, füllt nun also der bisherige Bergdietiker Gemeindeschreiber Patrick Geissmann. Wer wird seine Nachfolge? Wo fällt der nächste Dominostein? Oder wird die Stellvertreterin befördert?

Der Liebe wegen zog es den Oetwiler Gemeindeschreiber Pierluigi Chiodini nach Bad Ragaz. Die Regelung seiner Nachfolge in Oetwil löste dann einen Dominoeffekt aus. Chris Iseli

Der letzte Wechsel in der Bergdietiker Gemeindekanzlei ist noch nicht lange her

Rückblick: Seit 2010 war Héliane Seiler die stellvertretende Gemeindeschreiberin von Bergdietikon. 2021 überraschte ihr Abgang. Nun ist sie zurück im Geschäft. Sie wird Gemeindeschreiber-Stellvertreterin in Fischbach-Göslikon im Bezirk Bremgarten, wie der dortige Gemeinderat letzte Woche bekanntgab. Seilers Nachfolgerin in Bergdietikon ist Tatjana Maggiulli. Sie hat per 1. März 2022 als neue Gemeindeschreiber-Stellvertreterin begonnen. Zuvor hatte sie bei der Stadt Dietikon gearbeitet. An der Fachhochschule Nordwestschweiz hat Maggiulli eine Gemeindeschreiber-Ausbildung abgeschlossen. Der Bergdietiker Gemeinderat windet ihr schon jetzt Kränze: Sie unterstütze Geissmann «stark» und habe sich bereits «hervorragend» eingearbeitet. So muss es tönen vor einer Beförderung.

Tatjana Maggiulli arbeitet seit März 2022 als Stellvertreterin des Bergdietiker Gemeindeschreibers Patrick Geissmann. zvg

Es wäre nicht das erste Mal, dass Bergdietikon eine frische Kraft aufsteigen lässt. Das zeigt die Geschichte von Urs Spörri. Er wurde am 1. Mai 1968 Gemeindeschreiber-Stellvertreter und am 1. Februar 1969 wurde er zum Gemeindeschreiber befördert – als 23-Jähriger.

Über die Nachfolge von Geissmann lässt sich also spekulieren. Mehr aber nicht. «Der Gemeinderat Bergdietikon hat den Prozess der Nachfolgeregelung umgehend lanciert und informiert zu gegebenem Zeitpunkt», heisst es in der Pressemitteilung.

Sie sind jetzt auf der Suche: der Bergdietiker Gemeindeammann Ralf Dörig (FDP) und der Bergdietiker Vizeammann Urs Emch (SVP). zvg

Kränze windet der Bergdietiker Gemeinderat natürlich auch Geissmann. Er habe viele Ideen einbringen und umsetzen können, heisst es in der Mitteilung. Geissmann habe zum Beispiel massgeblich die Digitalisierung vorangetrieben. Die Bergdietiker Verwaltung sei in einer «hervorragenden Verfassung» und der Zusammenhalt sei «sehr gut». Während Geissmanns Zeit seien grössere Projekte abgeschlossen oder auf guten Weg gebracht worden. Der Weggang aus Bergdietikon falle ihm nun «sehr schwer», aber er sehe für sich in der neuen Herausforderung «viel Entwicklungspotenzial» und freue sich auf diese neue Aufgabe, wird der Gemeindeschreiber in der Mitteilung zitiert.

Der Gemeinderat Bergdietikon bedauert seinen Abschied ausserordentlich und dankt ihm herzlich. «Sein fachliches Know-how und Engagement, aber auch seine kollegiale, angenehme und hilfsbereite Art werden in Bergdietikon fehlen.» So gross der Abschiedsschmerz im Bergdietiker Gemeindehaus nun allenfalls sein mag, der Gemeinderat nimmt den Kollegen im Tal den Top-Transfer nicht übel. Er gratuliert Spreitenbach sogar zu diesem Schritt und wünscht den Nachbarn alles Gute.

Er hat gut lachen: der Spreitenbacher Gemeindepräsident Markus Mötteli (Mitte). Britta Gut

Einer guten Zusammenarbeit zwischen den Nachbargemeinden sollte also auch künftig nichts im Wege stehen. Sie sitzen in vielerlei Hinsicht im gleichen Boot – drei Beispiele: Bergdietiker Schüler gehen in Spreitenbach in die Oberstufe, man hat mit der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal die gleiche Kommunalpolizei und seit neustem auch die gleiche Spitex.

Auch Emanuel Memminger verabschiedet sich

Übrigens: Geissmann ist bereits der Zweite, der Bergdietikon 2022 nach langem Dienst Adieu sagte. So wurde kürzlich bekannt, dass sich der Pfarrer Emanuel Memminger nach 13 Jahren von der reformierten Kirchgemeinde verabschiedet. Er wechselt zu einer Kirche im Thurgau. Bergdietikon verlässt er, weil die dortige reformierte Kirche starke Einsparungen vornehmen muss und das Pfarrer-Pensum kürzt. In diesem Zusammenhang überlegt sie sich eine verstärkte Zusammenarbeit mit einer anderen reformierten Kirche: jener von Spreitenbach.