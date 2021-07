Bergdietikon Fenster in Scherben, Boden zertrümmert: Jetzt geht es der alten Turnhalle an den Kragen Der Gemeindeversammlungsbeschluss ist jetzt rechtskräftig – die alte Bergdietiker Turnhalle verwandelt sich nun in Schulraum. Die Bauarbeiter sind schon voll am Werk. David Egger 29.07.2021, 15.59 Uhr

Hier gibt es kein Turnen und keine Gemeindeversammlung mehr: Die alte Bergdietiker Turnhalle ist jetzt eine Baustelle. David Egger / Limmattaler Zeitung

Am 9. August geht in Berg­dietikon die Schule wieder los, also zwei Wochen früher als bei den Zürcher Nachbarn. Bis zum Schulstart sollen möglichst viele besonders lärmintensive Arbeiten an der alten Turnhalle erledigt sein – um die Kinder beim Unterricht nach den Ferien möglichst wenig zu stören. Die alte Turnhalle wird umgebaut und saniert – es werden Schulräume daraus.

Auch Schulmobiliar wird im Rahmen des Turnhallenumbaus entsorgt, wie sich vor Ort zeigt. David Egger / Limmattaler Zeitung

Der Start der Abbruch- und Installationsarbeiten ist jetzt erfolgt – «damit die lärmintensiven Spitzarbeiten noch in der letzten Woche der Sommerferien durchgeführt werden können», wie die Gemeinde Bergdietikon am Donnerstag mitteilte. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt: Am 24. Juni hatte die Gemeindeversammlung – notabene in der alten Turnhalle selber – Ja zum Projekt gesagt und 2,95 Millionen Franken genehmigt. Dieser Beschluss ist nun am Mittwoch rechtskräftig geworden. Deshalb konnten die Bauarbeiten nun beginnen. Die Gemeinde musste nicht zuerst noch auf eine Baubewilligung oder dergleichen warten.

Der Basketballkorb im Hintergrund links zeigt: Die alte Turnhalle war mal ein Ort für Sport. David Egger / Limmattaler Zeitung

Stattdessen war schon viel vorbereitet. So umfasste bereits der Projektierungskredit in der Höhe von 255'000 Franken, den das Volk am 28. Juni 2020 genehmigt hatte, zahlreiche Vorarbeiten, darunter das Baubewilligungsverfahren. Jetzt also der Startschuss. Die Gemeinde schreibt in ihrer Mitteilung:

«Der Terminplan ist eng, denn bereits im Sommer 2022 soll in den neu erstellten Schulräumlichkeiten der alten Turnhalle unterrichtet werden.»

In den anderen Schulanlagen läuft der Unterricht nach den Sommerferien ganz normal – auch im Schulhaus 1, zu dessen Gebäudekomplex die Turnhalle gehört. Deshalb sei ein «minutiös und fein abgestimmter Bau­phasenplan» notwendig, wie die Gemeinde schreibt. Dazu gehört eben, dass die lärmigen Spitzarbeiten noch in den Sommerferien stattfinden. Andere lärmige Arbeiten werde die Baufirma Erne AG an schulfreien Nachmittagen und in den Herbstferien durchführen.

Rechts im Bild das Bergdietiker Schulhaus 1 mit der alten Turnhalle, die nun umgebaut wird, links der Baustelleninstallationsplatz. David Egger / Limmattaler Zeitung

Für die Sicherheit braucht es die Hilfe der Eltern

Damit den Kindern der aktuell vier Kindergartenabteilungen und elf Primarschulklassen nichts passiert, legt die Gemeinde ein besonderes Augenmerk auf die Baustellensicherheit. Der ganze Bereich wird grossräumig abgesperrt. «Während der Bauphase sind die Platzverhältnisse generell sehr beschränkt, insbesondere auch deshalb, weil die Zufahrt der schweren Lastwagen über die Kirchstrasse/Schulstrasse erfolgen muss», hält die Gemeinde in ihrer Mitteilung fest.

Zudem spricht sie mehrere Empfehlungen aus – insbesondere für die Eltern von Schulkindern. Aber auch wer die reformierte Kirche, das Gemeindehaus, den Werkhof oder einen Anlass in der Aula besucht, sollte in der Bauzeit gut aufpassen.

Bitte vorsichtig fahren: Die Gemeinde Bergdietikon (im Bild das weisse Gemeindehaus) bittet alle Verkehrsteilnehmer, in der Nähe der Schule ganz besonders Rücksicht zu nehmen. David Egger / Limmattaler Zeitung

Die Gemeinde bittet die Eltern, auf Elterntaxis zu verzichten. Denn zusammen mit den Baustellenfahrzeugen und dem normalen Verkehr vor Ort führten Elterntaxis «zu einer gefährlichen Überlastung rund um die Schulanlage». Wer die Kinder in die Schule fahren müsse, solle den Kiss-and-Ride-Parkplatz im Schlittental nutzen. Dieser befindet sich gleich unterhalb des Friedhofs, bietet 42 Parkplätze und wurde Anfang Mai eröffnet.

Küssli und Tschüssli: Wer seine Kinder unbedingt zur Schule fahren muss, soll sie nicht zur Schule fahren, sondern zum Kiss-and-Ride-Parkplatz im Schlittental. Dieser wurde im Mai eröffnet. zvg

Die Gemeinde weist darauf hin, dass Baustellen auf Kinder eine «magische Ausziehungskraft» ausüben, da es dort viel zu sehen gibt. Zwar werde die Baustelle, sobald sie installiert ist, komplett abgesperrt. Denn Kinder könnten nicht nur neugierig, sondern auch kreativ sein. Die Gemeinde bittet daher die Eltern, den Kindern zu erklären, «dass es unter keinen Umständen erlaubt ist, die Baustelle zu betreten». Sollte mal ein Fussball oder Ähnliches in die Baustelle fliegen, sollen Kinder das Hauswartteam um Hilfe bitten, statt die Baustelle zu betreten.

Zudem weist die Gemeinde darauf hin, dass eine provisorische Fussgängerbrücke ein gefahrloses Wechseln zwischen den Schulhäusern ermöglicht. Um Vorbild zu sein, sollen auch Eltern und Besucher diese Passerelle nutzen. Der Pausenplatz kann zudem auch bei Anlässen nur beschränkt als Parkplatz genutzt werden, weil die Baustelleninstallationen viel Platz wegnehmen. In der Woche vom 9. August stehen zudem auch die Parkplätze entlang der Kirchstrasse nicht zur Verfügung, damit die Lastwagen problemlos durchkommen und rangieren können. So oder so ist gegenseitige Rücksichtnahme nötig.

Auch die Schulbibliothek wird gezügelt

Dank des nun beginnenden Umbaus entsteht im Erdgeschoss der heutigen Turnhalle insbesondere Platz für zwei Kindergartenabteilungen und einen Gruppenraum, derweil im oberen Stock ein Klassenzimmer, ein Gruppenraum, die Bibliothek und die Schulsozialarbeit Platz finden. Wo heute die Garderoben sind, kommen ein Musikzimmer, ein Technikraum und ein Zimmer für den Unterricht in Deutsch als Zweitsprache unter. Und dort, wo heute das Foyer ist, entsteht ein Vorbereitungsraum für die Lehrer. Der bestehende Kindergarten wird zu einem Klassenzimmer.

Der Umbau der alten Turnhalle hat auch Auswirkungen auf das gelbe Schulhaus 2. David Egger / Limmattaler Zeitung

All diese Änderungen ziehen weitere Umnutzungen nach sich. Dank der neuen Räume bei der alten Turnhalle werden Räume im Schulhaus 1 sowie im gelben Schulhaus 2 und im Mehrzweckgebäude mit der Aula frei. Dank des Wegzugs der Bibliothek vom Schulhaus 2 in die alte Turnhalle entsteht im Schulhaus 2 Platz fürs Werken und das Textile Werken. Die Werkräume im Untergeschoss des Mehrzweckgebäudes werden geräumt und können dann dem Verein Kinderbetreuung vermietet werden, der bisher tagsüber teilweise in die Aula ausweicht, um genug Platz zu haben. Dabei ist die Aula in erster Linie für Vereinsaktivitäten und Veranstaltungen gedacht.

Der Umbau der alten Turnhalle ist der vorerst letzte Teil von vielen Bauarbeiten auf dem Schulareal im Bergdietiker Ortsteil Bernold. Von 17. bis 19. September steigt das Dorffäscht zur Eröffnung der neuen Turnhalle. Im Mai 2020 erfolgte der Spatenstich, inzwischen ist sie fertiggestellt – vor zwei Wochen war die letzte Bauabnahme.

Die neue, in den Hang gebaute Turnhalle wird Mitte September offiziell eingeweiht und gefeiert. Auf ihrem Dach befindet sich eine Fotovoltaikanlage, die aus Sonnenlicht Strom produziert. David Egger / Limmattaler Zeitung

Im Sommer 2018 wurde die Einweihung des umgebauten und aufgefrischten Schulhauses 2 gefeiert und im Sommer 2014 die Einweihung des neu gebauten Mehrzweckgebäudes Schule sowie die erfolgte Teilsanierung des Schulhauses 1.

Der Bagger greift sich, was er kann ... David Egger / Limmattaler Zeitung