Bergdietikon «Auf einen Schlag war meine unbeschwerte Jugend weg»: Eveline Stutz lebt seit über 30 Jahren mit Multipler Sklerose Mit 20 Jahren erhielt Eveline Stutz die Diagnose. Seither frisst sich die Krankheit durch ihr Nervensystem. Ihre beiden Kinder und ihr Partner geben ihr besonders viel Halt in ihrem Alltag. Virginia Kamm 29.05.2021, 04.25 Uhr

Eveline Stutz sieht man ihre MS nicht an. Dass es Leute gibt, die ihr daher nicht glauben, dass sie krank ist, findet sie ganz schlimm. Severin Bigler

«Multiple Sklerose ist wie ein Chamäleon», sagt Eveline Stutz. Die 52-Jährige wohnt in Bergdietikon und ist selber von MS betroffen, die auch die Krankheit mit den 1000 Gesichtern genannt wird. «Dass sie so unterschiedlich verlaufen kann, erschwert die Behandlung», sagt Stutz. Rund 15'000 Personen in der Schweiz sind von der unheilbaren Krankheit betroffen, bei der das eigene Immunsystem die Nerven angreift und so schubweise Entzündungen entstehen. Seit 2009 findet jeweils am 30. Mai der Welt-MS-Tag statt, der aufzeigen will, wie MS das Leben von Millionen Menschen weltweit beeinflusst.

Die Diagnose hat Stutz mit 20 Jahren erhalten. Die frisch ausgebildete Kinderkrankenschwester war gerade mit der Patientenüberwachung beschäftigt. «Plötzlich spürte ich ein Kribbeln in meinen Händen und nach zwei Stunden waren sie völlig taub», erzählt sie. Die Ärzte vermuteten zuerst einen Hirntumor oder einen Tumor im Rückenmark, bevor die Diagnose feststand. «Auf einen Schlag war meine unbeschwerte Jugend weg und meine Träume wurden zunichtegemacht», sagt Stutz. «Ich wusste nicht, wie es für mich weitergeht.»

Der Gesundheitszustand verschlechtert sich kontinuierlich

Seither frisst sich die Krankheit durch Stutz' Nervensystem. Den Verlauf beschreibt sie als kontinuierliche Verschlechterung. Heute leidet sie vor allem an extremer Müdigkeit, Gleichgewichtsstörungen und Kraftlosigkeit in den Beinen. Auch kognitive Symptome wie Konzentrationsschwierigkeiten kommen vor. Ihr Zustand sei stark tagesabhängig: «Manchmal kann ich den ganzen Tag kaum etwas tun», sagt sie. «An anderen Tagen kann ich selbstständig meinen Alltag bewältigen.» Sie könne kaum einen Tag planen und müsse auf vieles verzichten. «Dadurch fühle ich mich in schwierigen Momenten als Aussenseiterin, obwohl mein Umfeld Verständnis hat», sagt sie.

Stutz lebt heute mit ihren beiden 18- und 20-jährigen Kindern zusammen. An einer ihrer letzten Arbeitsstellen war sie als Arztsekretärin tätig. Sie sagt:

«Als ich einen Schub hatte, der das Tastaturschreiben verunmöglichte, meinte mein Vorgesetzter, ich könne ja morgen mit den Füssen weiterschreiben. Dabei war er Arzt und kannte meine Krankheit.»

Daraufhin habe sie gekündigt. Heute kann sie nicht mehr arbeiten, weil sich ihr Zustand ständig verändert.

Im Alltag erlebt Stutz immer wieder unangenehme Situationen: «Ich ernte merkwürdige Blicke, wenn ich Probleme mit dem Gleichgewicht habe», erzählt sie. Wenn sie zum Beispiel im Restaurant aufstehe und schwanke, sei es schon vorgekommen, dass Leute meinten, sie sei alkoholisiert. Diese Personen spreche sie jeweils direkt an und erkläre ihnen ihre Krankheit. Andere Leute glauben ihr nicht, dass sie krank sei, weil man ihr die MS nicht ansehe. «Dieses Unverständnis ist ganz schlimm», sagt sie. «Ich musste auch lernen, um Hilfe zu bitten, wenn ich zum Beispiel gestützt werden muss.»

Ihr kleiner Freundeskreis ist immer für sie da

Die grösste Stütze in ihrem Leben seien ihre Kinder und ihr Partner, sagt Stutz. «Mein Sohn hat kürzlich einfach so die ganze Küche für mich herausgeputzt», erzählt sie. «Ich bin extrem dankbar, dass ich sie habe.» Zuerst sei nicht klar gewesen, ob sie jemals Kinder haben könne, weil der Verlauf der Krankheit so unberechenbar ist. «Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung», sagt sie. Weil die Kinder unbeschwert aufwachsen sollten, haben sie erst nach der Schulzeit von der Krankheit ihrer Mutter erfahren.

Halt findet Stutz zudem in Facebook-Gruppen von Betroffenen oder bei der Schweizerischen Multiple-Sklerose-Gesellschaft. Diese bietet unter anderem Selbsthilfegruppen oder Lager für Kinder von betroffenen Eltern an. Auch ihr kleiner Freundeskreis, der immer für sie da sei, helfe ihr sehr. «Wenn mich meine Nachbarin anruft und fragt, ob ich zum Mittagessen vorbeikommen möchte, entlastet mich das sehr», sagt sie.

«Ich würde mir wünschen, dass die Leute besser über MS Bescheid wissen», sagt Stutz. Die Kenntnisse in der Bevölkerung seien gering und viele verwechseln die Multiple Sklerose mit Muskelschwund. Sie hofft zudem, dass sich Betroffene nicht ihr ganzes Leben von der Krankheit vereinnahmen lassen. Sie sagt:

«Ich versuche immer, positiv zu bleiben, und möchte nicht auf die MS reduziert werden.»

In Zukunft möchte Stutz einmal mit ihrem Sohn die Westküste der USA bereisen. «Er hat versprochen, dass er das Wohnmobil fahren würde», sagt sie. «Im Hinterkopf bestehen aber Ängste in Hinblick auf den Flug oder die Zeitumstellung.» Doch Stutz verliert nicht die Hoffnung: «An schlechten Tagen versuche ich immer, mich auf bessere zu freuen», sagt sie.