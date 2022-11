Bergdietikon Die Industriestrasse ist als Umleitungsroute gedacht – sie soll aber auch zur Baustelle werden Wann die Strasse in der Bergdietiker Industrie saniert wird, ist vom Doppelspurausbau der ­Bremgarten-Dietikon-Bahn in Dietikon abhängig. Sonst gäbe es das totale Verkehrschaos. David Egger Jetzt kommentieren 26.11.2022, 07.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier, kurz nach der Wiesentalstrasse, beginnt der Abschnitt der Industriestrasse, der erneuert werden soll. Rechts im Bild die Siedlung Honerethof. David Egger / Limmattaler Zeitung Dieses Foto wurde in die andere Richtung aufgenommen. Sie zeigt die Industriestrasse in Bergdietikon, links die Siedlung Im Föhret und hinten in der Mitte das beige Gebäude der Firma Gribi. David Egger / Limmattaler Zeitung An der Industriestrasse befindet sich unter anderem die bekannte Bergdietiker Firma Soudronic. David Egger / Limmattaler Zeitung Auch die Firma Casella (rechts im Bild) liegt an der Industriestrasse. Im Hintergrund sind die blauen Häuser des Dietiker Gebiets Reppischhof zu sehen. David Egger / Limmattaler Zeitung Weiter gehts auf der Industriestrasse. David Egger / Limmattaler Zeitung Sie führt letztlich zur Bernstrasse ... David Egger / Limmattaler Zeitung ... unter anderem vorbei an der Christenguss AG. David Egger / Limmattaler Zeitung Auf dem Grossteil der Industriestrasse gilt Tempo 50. Kurz bevor die Industriestrasse in die Bernstrasse mündet, erhöht sich das Tempolimit auf 80. Links im Bild fliesst die Reppisch. David Egger / Limmattaler Zeitung Bei dieser Kreuzung mündet die Industriestrasse in die Bernstrasse, die im Kanton Aargau auch K127 genannt wird. David Egger / Limmattaler Zeitung

2023 soll der Doppelspur-Ausbau der Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDB) der Aargau Verkehr AG (AVA) starten. Und 2024 soll die Verbreiterung und Sanierung der Aargauer Kantonsstrasse K412 zwischen Bergdietikon und Widen beginnen. Wobei: Das sind optimistische Prognosen.

Die BDB-Baustelle bringt es mit sich, dass der Verkehr vom Mutschellen her nicht mehr von der Bernstrasse nach links abbiegen und über die Bremgartnerstrasse runter ins Dietiker Zentrum fahren kann. Diesen Herbst wurde bekannt, dass die Umleitung über die Industrie- und die Baltenschwilerstrasse in Bergdietikon und die Hasenbergstrasse in Dietikon führen soll.

Aber auch die Industriestrasse soll zur Baustelle werden. Ohne Gegenstimme hat die Bergdietiker Gemeindeversammlung am Donnerstagabend 1,61 Millionen Franken genehmigt, um die Industriestrasse in einem Abschnitt zu sanieren, der sich von der Wiesentalstrasse fast bis zur Kreuzung mit der Bernstrasse erstreckt. Zur Sanierung gehören auch neue Wasser- und Abwasserleitungen sowie neue LED-Strassenlampen.

Der Gemeinderat ist in Kontakt mit Dietikon

Wenn nun die Projekte BDB-Doppelspur, K412 und Industriestrasse gleichzeitig umgesetzt werden würden, wäre ein totales Verkehrschaos vorprogrammiert. Das dachte sich auch einer der Stimmberechtigten, der an der Gemeindeversammlung Vizeammann Urs Emch (SVP) darauf ansprach. Emch gab Entwarnung: Bergdietikon ist in Kontakt mit den anderen Akteuren – besonders mit der Stadt Dietikon – und nimmt Rücksicht. Also: Bergdietikon will die Industriestrasse nicht gleichzeitig sanieren.

«Wir haben noch keinen Starttermin»,

erklärte Emch. Der Gemeinderat Bergdietikon bringe sein Projekt ganz bewusst jetzt schon vor die Gemeindeversammlung. «So haben wir das nötige Geld schon und können dann, wenn wir allenfalls sehen, dass das Projekt Industriestrasse reinpasst zwischen all die anderen Bauprojekte, gleich loslegen», erklärte Emch. Und wenn das Projekt Industriestrasse nicht reinpasse, werde es der Gemeinderat so lange wie nötig verzögern. Darum, betonte Emch nochmals, gelte: «Kein Termin.» Diese Strategie überzeugte die Versammlung offensichtlich.

Das Projekt K412 des Kantons Aargau befinde sich zurzeit in den Einwendungsverhandlungen und danach werden die Landerwerbsverhandlungen folgen, erklärte Emch zudem.

Weiter machte er klar, dass das effektive Umleitungsprojekt für den BDB-Doppelspurausbau noch nicht bekannt sei. «Es gibt zwar gewisse Aussagen, wie es die Stadt Dietikon respektive der Kanton Zürich lösen will.» Aber wie es dann wirklich sein werde, wisse man noch nicht. Klar sei, so Emch: «Die nötigen Verkehrsanordnungen müssen aufgelegt werden und dort sind Rechtsmittel möglich.»

Der aktuelle Bergdietiker Gemeindeschreiber ad interim Niklaus Edelmann und die zukünftige Gemeindeschreiberin Jennifer Jaun waren beide an der Gemeindeversammlung mit dabei. David Egger / Limmattaler Zeitung

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen