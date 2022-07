Bergdietikon Die beliebte Metzgete findet wieder statt – diesmal in der Turnhalle Zwei Jahre mussten Bergdietikerinnen und Bergdietiker auf den Anlass warten. Am 23. und 24. September ist es endlich wieder so weit. David Egger 09.07.2022, 05.00 Uhr

Die Qualität der angebotenen Speisen und Getränke bleibt gleich, versichert die Dorfgemeinschaft. Cynthia Mira (Metzgete 2017)

In den letzten beiden Jahren fehlte im Dorfleben ein wichtiger Anlass, nämlich die von der Dorfgemeinschaft Bergdietikon organisierte Metzgete. Wegen Corona war sie 2020 und 2021 abgesagt worden. Dieses Jahr wird die Metzgete am 23. und 24. September ihr Comeback feiern.

Aber nicht am gewohnten Ort. Statt im Werkhof findet die Metzgete heuer in der neuen Turnhalle statt, die letztes Jahr eröffnet wurde.

Der Hintergrund: Weil der Beton des Werkhof-Gebäudes diesen Herbst saniert werden muss, kann das Gebäude dieses Jahr nicht für die Metzgete zur Verfügung stehen.

Essen, Trinken und vor allem Zusammensein

«Die Qualität der angebotenen Würste, Rösti, Getränke, Desserts und so weiter» werde aber gleich bleiben, versichert die Dorfgemeinschaft in einer Mitteilung. Sowohl die Besucherinnen und Besucher als auch die Helferinnen und Helfer werden wiederum Essen, Trinken, Zusammensein und Geselligkeit geniessen, ist für die Dorfgemeinschaft klar.

Die Metzgete wurde seit 2012 im Werkhof durchgeführt. Zuvor fand sie schon seit ihrer ersten Durchführung anno 1975 in der Brunneschür in Kindhausen statt, die heute nicht mehr steht. Schon beim Wechsel von der Brunneschür in den Werkhof waren manche skeptisch, doch hat sich der Werkhof als Ort für die Metzgete etabliert. Nun also der – zumindest temporäre – Abschied vom Werkhof. Es hat eben alles ein Ende, nur die Wurst hat zwei.